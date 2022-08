Mobile Baustellenbrücke: Neuer Versuch im Solothurnischen geplant

Astra-Bridge Mobile Baustellenbrücke soll verbessert und nächstes Jahr wieder im Kanton Solothurn aufgebaut werden Die Astra-Bridge soll zu weniger Staus wegen Autobahnbaustellen führen. Aber beim Pilotversuch letztes Jahr auf der A1 zwischen Luterbach und Recherswil gabs noch mehr Stau als sonst. Urs Moser 16.08.2022, 17.00 Uhr

Beim ersten Einsatz auf dem Abschnitt Recherswil–Luterbach hat es mit der Astra-Bridge noch nicht so reibungslos geklappt. Bruno Kissling

Eigentlich ist die Idee ja genial: Man lässt den Verkehr auf einer mobilen Brücke über eine Autobahnbaustelle drüber fahren und braucht keinen Fahrstreifen aufzuheben.

Als die neuartige Astra-Bridge dann aber im Frühling für die Belagsarbeiten auf dem A1-Abschnitt Recherswil-Luterbach eingesetzt wurde, klappte es nicht ganz so wie man sich das vorgestellt hatte. Insbesondere Lastwagen hatten auch nach Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 60 auf 40 km/h noch Mühe mit den Brückenrampen.

Am Ende kam es nicht zu weniger, sondern sogar zu noch mehr Stau als man sich das bei Autobahnbaustellen gewohnt ist. Die Brücke wurde Ende Juni früher als geplant wieder abgebaut. Man erwarte vom Bundesamt für Strassen Astra, dass im Hinblick auf einen erneuten Einsatz Lehren im Umgang mit einer solchen Überbrückung von Baustellen gezogen werden, schreibt der Regierungsrat nun in der Stellungnahme zu einer Interpellation von Kantonsrat und Gemeindepräsident Fabian Gloor (Mitte, Oensingen).

Dörfer leiden unter Ausweichverkehr

Denn: die Messstellen zeigten während dem Pilotversuch auch eine stärkere Belastung der Kantonsstrassen, was ein «Indiz für einen gewissen Ausweichverkehr infolge der mangelhaften konstruktiven Ausgestaltung der Auf- und Abfahrtsrampen der Astra Bridge» sei. Und damit für auch für eine erhöhte Belastung der ohnehin schon lärm- und emissionsgeplagten Bevölkerung in den Dörfern entlang der Autobahn, wie Kantonsrat Gloor in seinem Vorstoss klagt.

Was nun aber konkret verbessert werden kann, darüber erfährt man wenig. Dafür, dass es dabei bleibt, dass die Brücke nächstes Jahr wieder auf der Überholspur in Fahrtrichtung Zürich eingesetzt werden soll.

Sobald derzeit durchgeführte vertiefte Fahrtests – insbesondere mit Lastwagen mit verschiedenen Ladungen – positiv ausfallen, wie das Astra festhält. «Grundsätzlich» zieht man beim Bundesamt nämlich nach wie vor eine positive Zwischenbilanz des ersten Pilotversuchs, Nachbesserungen seien jedoch «insbesondere im Zusammenhang mit der Verbesserung des Verkehrsflusses notwendig und geplant.

Es braucht eine Lösung für Bauarbeiten am Tag

Man kann fast sagen, man ist beim Astra zum Erfolg der Brückenidee verdammt. Heute werden Bauarbeiten auf Autobahnen möglichst in der Nacht durchgeführt. Mit dem zunehmenden Verkehr werden aber die Zeitfenster dafür immer kürzer. Und dazu kommt: Es werde auch immer schwieriger, Personal für die Bauleitung und die Unternehmungen zu finden, das gewillt ist, ständig in der Nacht zu arbeiten, so das Astra.

Die Astra-Bridge habe deshalb die Zielsetzung und den Nutzen, durch die konsequente Trennung von Verkehr und Baustelle auch künftig Unterhaltsarbeiten zu ermöglichen und diese tagsüber ausführen zu können.