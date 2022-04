Astra Bridge Lastwagen schleppen sich über die neue Brücke auf der A1 – das führt zu Stau Die Auf- und Abfahrten auf die Autobahn-Baustellenbrücke bei Luterbach funktionieren nicht immer reibungslos. Die Verantwortlichen im Bundesamt für Strassen beobachten die Lage vor Ort genau und prüfen wo nötig Anpassungen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Unsicherheiten bei den Verkehrsteilnehmenden und langsam fahrende Lastwagen sorgen vor allem am Morgen für stockenden Verkehr. Tele M1

Es scheppert in der Kabine von Beat Steiner. Mit seinem Lastwagen hat er soeben die neuartige Baustellenbrücke passiert, die das Bundesamt für Strassen (Astra) am Wochenende auf der Autobahn A1 zwischen Recherswil und Luterbach installiert hat.

Der Grund für das Rumpeln: Die Auf- und Abfahrtswinkel sind für schwere Fahrzeuge ungewohnt steil. Das sei nicht so angenehm für die Vorderachse, sagt Steiner im Beitrag von Tele M1. Wenn man schwer geladen habe, leide das Material.

Mit 80 Stundenkilometern, so sieht es das Astra vor, soll man vor und nach der Brücke fahren können, bei der Überfahrt mit 60. «Das ist als Höchstgeschwindigkeit zu verstehen», sagt Mediensprecher Samuel Hool und räumt ein, dass das Befahren der Brücke hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenkenden stellt.

Die sogenannte Astra Bridge wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. April, errichtet. José R. Martinez

Entsprechend fahren manche nur mit Tempo 30. Bisher habe man vereinzelte Rückmeldungen von Camionneuren erhalten. Für ein erstes Fazit, wie die Brücke von den Verkehrsteilnehmenden angenommen wird, sei es aber noch zu früh: Der Pilotbetrieb befindet sich in der Startphase.

Seit der Verschiebung ist die Abfahrt noch holpriger

Die Baustelleneinrichtung ist eine Weltneuheit: Während oben der Verkehr rollt, ersetzen Arbeiter darunter den Deckbelag und entfernen den grünen Mittelstreifen. Ist ein Abschnitt saniert, kann das 236 Meter lange Bauwerk dank Fahrwerken und Fernsteuerung verschoben werden.

Dadurch soll es weniger Stau geben. Doch angesichts des neuen Elements auf Schweizer Strassen fühlen sich manche unsicher. «Dies führt zu einer teils sehr vorsichtigen Fahrweise bei der Überquerung, was wiederum – insbesondere in den morgendlichen Spitzenstunden – zu zähflüssigem Verkehr oder Stau führen kann», so Hool. Durch den Tag entspanne sich die Lage.

Nach einer Angewöhnungszeit werde sich der Verkehrsfluss verbessern. Dies zeige sich aus der Erfahrung von Rampen mit gleichen Auf- und Abfahrtswinkeln, die schweizweit bereits 30 Mal eingesetzt wurden. Deshalb, und auch weil die Brücke zuvor auf dem Lagerplatz in der Verzweigung Wiggertal ausgiebig getestet worden sei, geht man im Astra davon aus, dass die Brücke bei maximal 60 Stundenkilometern sicher befahren werden kann.

Besonders der Neigungswinkel der Rampe ist für Lastwagenfahrern eine Herausforderung. José R. Martinez

Unter den Lastwagenfahrern haben sich die Herausforderungen herumgesprochen. Matthias Tenisch ist Transportleiter der Härkinger Filiale des Transportunternehmens Planzer und hat von seinen Chauffeuren, die in Richtung Westen unterwegs sind, ebenfalls die Rückmeldung erhalten, dass die Passage heikel sei.

Seit die Brücke in der Nacht auf Mittwoch verschoben wurde, sei die Auffahrt zwar etwas einfacher geworden, die Abfahrt dagegen noch holpriger. Ja nach Ladegut könne dies zu Problemen führen.

Viel Verkehr in den Tagen vor Ostern

Jeder Chauffeur sei verantwortlich, auf dem Streckenabschnitt mit angemessenem Tempo zu fahren, so Tenisch:

«Unsere Mitarbeiter sind routiniert und ich bin überzeugt, dass sie die Geschwindigkeit entsprechend den Gegebenheiten anpassen und die Brücke ohne Zwischenfälle passieren.»

Müssten die Lastwagen allerdings zu stark abbremsen, gerate der Verkehrsfluss ins Stocken, was problematisch sei. Am Dienstagmorgen beispielsweise fuhr ein Planzer-Mitarbeiter um 5.30 Uhr in Härkingen los und war erst eine Stunde später auf der Astra-Brücke bei Luterbach.

Der Stau könne aber auch mit dem Termindruck in der vorösterlichen Zeit zusammenhängen, in der viel Ware ausgeliefert werden muss. Zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen sind dann viel weniger Lastwagen unterwegs, etwa Kühltransporte.

Tenisch ist überzeugt, dass die Verantwortlichen im Astra eine Lösung für die steilen Neigungswinkel finden und die Lastwagen dann fliessender über die Brücke fahren können.

