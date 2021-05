Artenvielfalt «Naturbelassene Flächen wirken auf unser Auge ungepflegt»: Ein Solothurner Natur-Experte erklärt, was wir für die Biodiversität tun können Es steht schlecht um die Biodiversität, der Handlungsbedarf ist gross. Thomas Schwaller vom Amt für Raumplanung spricht über Ästhetik, Pestizideinsatz in Privatgärten und die gesellschaftliche Bedeutung von Grünflächen. Ann-Kathrin Amstutz 18.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Biodiversität wird auch an den Solothurner Schulen thematisiert, etwa in einer Projektwoche an der Primarschule Deitingen. Hanspeter Bärtschi

Begrünt statt betoniert, einheimische statt exotische Pflanzen, der Natur mehr Raum lassen: Wer diese Regeln beachtet, hilft der Biodiversität. Und die hat es dringend nötig. Thomas Schwaller, Leiter der Abteilung Natur und Landschaft im Amt für Raumplanung, sagt es rundheraus: «Die Situation ist besorgniserregend. Es besteht grosser Handlungsbedarf.» Oder positiv formuliert: «Das Potenzial ist riesig, und zwar überall – auch dort, wo schon etwas für die Biodiversität gemacht wurde.»

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die Artenvielfalt im Kanton Solothurn wie in der ganzen Schweiz zurückgeht. Doch bis vor kurzem war dies ausserhalb von wissenschaftlichen Kreisen kaum Thema. Schwaller sagt:

Thomas Schwaller, Leiter der Abteilung Natur und Landschaft im Amt für Raumplanung. Hanspeter Bärtschi

«Es sind viele Jahre, die man verpasst hat, ohne zu handeln. Doch irgendwann kann man sich nicht mehr durchwursteln.»

Dieser Zeitpunkt ist in seinen Augen nun gekommen. Der Handlungsbedarf ist grösser denn je. Und das Problem ist im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen – auch dank Sensibilisierungskampagnen wie der «Mission B» von SRF. Auch an den Solothurner Schulen wird die Biodiversität thematisiert: etwa an der Primarschule Deitingen, wo vor zwei Wochen eine Projektwoche zum Thema Biodiversität stattfand.

Gemeinden haben eine Vorbildfunktion für Private

An einem ähnlichen Punkt setzt das «Handbuch ökologischer Unterhalt» an, welches das Amt für Raumplanung kürzlich publiziert hat. Darin ist beschrieben, wie die Grünflächen in Siedlungsräumen möglichst ökologisch gestaltet und unterhalten werden können. Das Handbuch richtet sich vorwiegend an die Gemeinden: «Die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion für Private», so Schwaller. Er hofft, dass sich auch Private vom neuen «Courant normal» inspirieren lassen.

Wie der neue «Courant normal» in der Grünflächenpflege aussehen soll, lässt sich folgendermassen zusammenfassen: möglichst viel Grün statt Beton und Schotterflächen, möglichst viele einheimische Arten, möglichst wenig Maschineneinsatz, kein Kunstdünger- und Pestizideinsatz. Das ist auch wirtschaftlich von Vorteil: Naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum sind billiger und weniger pflegeintensiv.

Auch unser ästhetisches Empfinden spielt mit

Warum ist der ökologische Unterhalt dann nicht schon überall etabliert? Thomas Schwaller erklärt es so: «Es hat auch mit einem ästhetischen Empfinden zu tun. Das Schweizer Auge empfindet etwas Sauberes und Geputztes als schön, während naturbelassene Flächen für uns eher ungepflegt oder ungeordnet aussehen.»

So sehen artenreiche Umgebungen in Siedlungsräumen aus:

Steinhaufen wie dieser in Aedermannsdorf bieten vielen Arten Unterschlupf. Zvg / Naturpark Thal Kieswege wie dieser in Holderbank sind ökologisch wertvoller als versiegelte Flächen. Dies, weil das Wasser versickern kann und Platz bleibt für Spontanvegetation und Wildkräuter. Zvg / Naturpark Thal Nährstoffarme, zurückhaltend gepflegte Weiher wie dieser in Holderbank sind ein wichtiger Lebensraum für Amphibien. Zvg / Naturpark Thal Totholz kann auch neben Häusern stehen gelassen werden - und sieht auch noch schön aus. Zvg / Naturpark Thal Ein begrüntes Flachdach wie dieses in Mümliswil ist ein guter Lebensraum für Bienen, Spinnen, Käfer und Vögel. Ausserdem kühlt es das Stadtklima in Hitzeperioden. Zvg / Naturpark Thal Vögel und Insekten leben in den Pflanzen, welche diese Fassade in Balsthal begrünen. Zvg / Naturpark Thal So sieht ein naturnaher Balkon aus. Zvg / Naturpark Thal Wildbienen-Häuser wie dieses in Matzendorf sind wichtig für die Erhaltung der Wildbienen. Zvg / Naturpark Thal Alte Bäume sind erhaltenswert: Sie bieten Kleintieren und Vögeln einen Lebensraum und wirken im Sommer kühlend. Zvg / Naturpark Thal Magerwiesen sind reich an verschiedenen Blumen, Schmetterlingen und anderen Insekten. Sie sollten nur zweimal pro Jahr gemäht werden. Zvg / Naturpark Thal Trockenmauern bieten dank ihrer Hohlräume vielen Tieren und Pflanzen Unterschlupf. Zvg / Naturpark Thal

Hier brauche es einen Paradigmenwechsel. Man wolle den Leuten vermitteln, dass naturnah unterhaltene Flächen nicht vernachlässigt sind, sondern bewusst weniger intensiv gepflegt werden– der Artenvielfalt zuliebe.

Nicht überall hält man sich an das Pestizid-Verbot

Dazu gehört auch ein möglichst geringer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Thomas Schwaller weist darauf hin, dass der Pestizideinsatz auf öffentlichen Plätzen oder an Strassenrändern verboten ist. «Aber noch nicht überall hält man sich daran», so Schwaller. Er verurteilt dies: «Pestizide einzusetzen ist bei Pflanzen, die keinen Ertrag abwerfen sollen, komplett unnötig.» Es sei ein wichtiges Anliegen des Handbuches, dass in Privatgärten auf den Pestizideinsatz verzichtet werden soll.

Es ist ein weiteres Argument, das für ökologische Grünflächen spricht: Je artenreicher ein Ökosystem, desto stabiler ist es. Und damit auch viel weniger anfällig auf Schädlinge. «Spritzmittel werden damit überflüssig», bekräftigt Schwaller.

Manchmal braucht die Artenvielfalt einfach Geduld

So sollen Grünflächen am besten von Anfang an ökologisch konzipiert werden. Wenn auf einer Wiese schon mal Dünger ausgebracht wurde, geht es oft Jahrzehnte, bis sie sich zu einer artenreichen Heumatte entwickeln kann. Und manchmal braucht es auch einfach Geduld: «Wenn man eine Wiesenblumenmischung auf eine nicht humusierte Fläche ausbringt, ist die Wiese nicht von Anfang an grün – dafür belohnt uns die Natur im Verlauf der Zeit mit einer grossen Vielfalt.»

Laut Schwaller gibt es auch bei den Hecken gute Alternativen zu den beliebten, aber nicht einheimischen Thuja oder Kirschlorbeer: Gemeiner Liguster, Hagebuche oder Eibe sind Beispiele dafür.

Die ökologischen Grünflächen in den Siedlungsräumen würden immer wichtiger, sagt Schwaller: «Sie erfüllen auch abgesehen von der Biodiversität verschiedene Funktionen: Sie dienen der Erholung und erhöhen die Aufenthaltsqualität, sind aber auch Sicht- und Hitzeschutz und ermöglichen schöne Naturerlebnisse.»

Schon kleinste Flächen zählen: «Auch auf dem eigenen Balkon kann man etwas tun, etwa mit einem Wildblumenkistchen oder einem Insektenhotel», erklärt Schwaller. Es sei wichtig, dass wir alle mithelfen und die Biodiversität fördern. So richtet Schwaller einen Appell an die ganze Bevölkerung: «Jetzt müssen wir handeln – wir alle können einen wertvollen Beitrag leisten.»

Das «Handbuch ökologischer Unterhalt» kann auf der Website des Amtes für Raumplanung heruntergeladen werden.