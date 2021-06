Reto Emch: Projekt Arpeggio im Attisholz

«Arpeggio» - Kunstinstallation Reto Emchs künstlerisches Universum in den alten Klärbecken im Attisholz Schon seit anfangs Juni baut der Solothurner Künstler Reto Emch in den 14 ehemaligen Klärbecken des Attisholz seine Gross-Installationen auf. Wir haben ihn und seine Helfer in dieser Zeit immer wieder kurz besucht und uns vom Aufbau der Ausstellung, die am 5. Juli eröffnet wird, beeindrucken lassen. Fränzi Zwahlen 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstler Reto Emch baut weiter an der Kunstinstallation Arpeggio in der alten Kläranlage Attisholz Süd. Hanspeter Bärtsch

Im Nachschlage-Werk Wikipedia steht: «Arpeggio» (Mehrzahl: Arpeggien oder Arpeggios; spanisch arpegio) ist der musikalische Fachbegriff für einen Akkord, bei dem die einzelnen Töne nicht gleichzeitig, sondern nacheinander (in kurzen Abständen) erklingen. Man spricht von einem arpeggierten oder gebrochenen Akkord. «Dieser musikalische Begriff war denn auch Namensgeber und stand Pate für meine mehrteilige Installation, die ich in den ehemaligen Klärbecken des Attisholz realisiere», sagt der Solothurner Künstler Reto Emch (60). So hat er in minutiöser und monatelanger Planung alle 14 Klärbecken der ehemaligen Cellulosefabrik, die teils noch mit wenig Wasser gefüllt sind, für seine Kunst «annektiert». Installationen in riesigen Dimensionen.

Und diese Kunst, seine Installationen weisen Dimensionen auf, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat. Deshalb kommen für die hoch-komplexen Aufbauarbeiten auch allerhand Baugerät und Equipement zum Einsatz. Denn Emch schafft Installationen bei denen Baumulden, Motorblöcke, Eisschränke, Waschmaschinen, getragene Kleider, ein Schiffspropeller, ein Auto, Türme von Pneus oder ein Konzertflügel zum Einsatz kommen. Mittels Licht, Schatten, Wasser, Geräusche oder physikalischer Einwirkungen verfremdet er diese Alltagsgegenstände und haucht ihnen so ein neues, spannendes oft auch halsbrecherisches Leben ein.

«Ein Tasten und Hinhören in Raum und Zeit. Alte Spuren zeigen, neue Spuren lesen. Poetisch still, malerisch laut»,

so beschreibt der Künstler selbst sein «Arpeggio» und verschweigt so aber die enormen Kraftanstrengungen, die für eine solche Poesie nötig sind. Emch ist er wichtig, «Arpeggio» zum künstlerischen Erlebnis für alle Sinne werden zu lassen. Die vierzehn bespielten Becken haben von ihm alle musikalische Namen erhalten: Prélude, Ouverture, Serenade, Nocturne, Intermezzo und andere mehr. So werden sie zum begehbaren Musikstück.

Der Künstler ist bei der Aufbauarbeit zu beobachten Emch erweckt mit dieser Schau viele seiner Materialien, die er im Lauf seines künstlerischen Lebens gesammelt hat, und die er an einigen Orten auch schon als Installationen verwendet hat, wieder zu neuem Leben. Seien dies die Kühlschränke, die diesmal von einer Decke hängen sollen, Pneutürme, die neu zusammengestellt sind und Rennparcours bilden, der Springbrunnen oder die gebrauchten Kleider, die er sammelte und die an einer grossen Wand zum Kunstwerk werden. «Abgelegte Kleider könnte ich zudem noch viele gebrauchen», sagt Emch. Beim «Kiosk» zu Anfang der Klärbecken können sie abgegeben werden. Der Aufbau von «Arpeggio» dauert noch bis zur Eröffnung am 5. Juli. Reto Emch ist zusammen mit seinen Helfern täglich dort bei der Arbeit zu beobachten. «Es gibt Leute, die hin und wieder vorbeischauen und sich erkundigen», freut er sich.

Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

«Arpeggio» findet vom 5. Juli bis zum 29. August 2021 statt Die Installationen von Reto Emch sind vom 5. Juli bis zum 29. August täglich von 14 bis 21 Uhr geöffnet und können besucht werden. Zu den 14 Stationen gibt es ein kleines Leporello, in welchem die Installationen kurz beschrieben werden. Ein grösserer Katalog zur Ausstellung erscheint Mitte August. Die Anfahrt zu «Arpeggio» ist von der Südseite via Uferpark, Kantine 1881, Luterbach möglich. Von der Nordseite via Attisholz Areal, Riedholz. Solothurn Tourismus bietet Führungen an: www.solothurn-city.ch.