Steigende Strompreise: Keine Hilfe für Solothurner EL-Bezüger

Armutsbetroffene Explodierende Strom- und Heizkosten: Wer von Ergänzungsleistungen lebt, ist ganz besonders betroffen – doch Hilfe gibt es aus Solothurn vorerst keine Die Oltner Kantonsrätin Luzia Stocker wollte von der Regierung wissen, was getan werden kann, um Ergänzungsleistungsbeziehende bei den steigenden Nebenkosten zu entlasten. Die Antwort: Kurzfristig wohl gar nichts. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 25.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Heiz- und Stromkosten explodieren. Besonders betroffen sind Personen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Walter Schwager

Ob drohende Knappheit, hohe Preise oder Umweltbedenken: Momentan kommt man um die Themen Energie und Strom schwer herum. So auch die Solothurner Politik. Nach ihren Herbstferien hat die Solothurner Regierung verschiedene Vorstösse aus dem Kantonsrat (alle aus SP-Kreisen) aus diesem Themenbereich beantwortet.

Luzia Stocker. zvg

Luzia Stocker (SP, Olten) beschäftigte sich mit der «Nebenkostenexplosion». Rentnerinnen und Rentner, die auf Ergänzungsleistungen (EL) angewiesen sind, könnten Mehrkosten von 30 bis 50 Prozent, von denen Schätzungen ausgehen, nicht stemmen. Was der Kanton in dieser Sache zu tun gedenke, wollte sie von der Regierung wissen.

Man sei sich des Problems durchaus bewusst und sehe Handlungsbedarf, so die Regierung. Nur: Spielraum lasse das Gesetz praktisch keinen. Die Beiträge an EL-Beziehende für Mietkosten (inklusive Nebenkosten) sind bundesrechtlich gedeckelt. Anders ausgedrückt: Wer bereits den maximalen Zustupf erhält, damit die gestiegenen Nebenkosten aber nicht wird bezahlen können, hat ein Problem. In welchem Ausmass das vorkommen könnte, kann der Kanton aber noch nicht beziffern.

Ähnlich die Situation bei den Heizkosten, sofern die nicht in den Nebenkosten enthalten sind. Dafür erhalten EL-Beziehende eine Pauschale, auch die ist nach oben gedeckelt (maximal 1260 Franken im Jahr).

Darum: Man erachte es kurzfristig als nicht umsetzbar, zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, um EL-Beziehende innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Lösungen müssten ausserhalb der bestehenden Ergänzungsleistungen gefunden werden.

Regierung sieht bei der Prämienverbilligung Spielraum

Einen Input hat die Regierung diesbezüglich: «Eine Möglichkeit, generell die Folgen der Kostenanstiege für die Bevölkerung abzufedern, sehen wir bei der individuellen Prämienverbilligung.» Diese Mittel werden jährlich von Bund und Kanton festgelegt, der Kanton hat die Möglichkeit, seinen Mindestbeitrag um bis zu 30 Millionen aufzustocken.

Nur: EL-Beziehende erhalten bereits heute die gesamte Prämie verbilligt (sofern sie nicht eine berechnete Durchschnittsprämie übersteigt). Heisst: Von mehr Mitteln in der Prämienverbilligung würde zwar durchaus «generell» die Bevölkerung profitieren, wie es die Regierung schreibt. Aber EL-Beziehende explizit nicht.

Es wäre theoretisch möglich, EL-Beziehende via Prämienverbilligung zusätzlich zu unterstützen. Dafür müsste die Regierung allerdings die Sozialverordnung anpassen. Und offiziell zulassen, dass mehr Prämienverbilligungen ausbezahlt werden, als für die Deckung der Prämien benötigt wird. Ob es im Sinne des Erfinders wäre, mit Prämienverbilligungen Nebenkosten zu bezahlen, sei dahingestellt. Anders gesagt: Für das von Luzia Stocker geschilderte Problem scheint die Regierung aktuell keine Lösung zu haben.

Die Abhängigkeit vom Ausland bereitet Bauchschmerzen Markus Allemann (SP, Olten) beschäftigte sich mit der Energieabhängigkeit vom Ausland. Seine Fragen waren eher allgemein gehalten: Wie die Regierung die Abhängigkeit von ausländischen, fossilen Energiequellen beurteile? Oder: Als wie dringlich sie es erachte, diese Abhängigkeit zu verringern? Entsprechend allgemein fallen auch die Antworten der Regierung aus: Die Situation stelle auch die Schweiz vor grosse Herausforderungen, sie mache deutlich, wie wichtig Energieeffizienz und einheimische, erneuerbare Energien für die Gesellschaft seien. «Grundlegend» müsse die Schweiz über die Bücher bei der Strom- und Gasversorgung, Haushalte und Unternehmen müssten künftig besser vor solchen Ereignissen geschützt werden. Und wie genau soll das erreicht werden? Die Regierung verweist auf ihr Energiekonzept, welches sie im Mai verabschiedet hat. Dieses sieht eine ganze Reihe von Massnahmen vor. Insbesondere Gebäude sollen energieeffizienter werden, zudem soll der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Fotovoltaik, stark vorangetrieben werden. Je mehr erneuerbare Energie im Kanton produziert wird und je effizienter Gebäude werden, desto besser nicht nur für die Umwelt, desto kleiner auch die Abhängigkeit vom Ausland, so die Regierung. Doch egal wie schnell Solaranlagen zugebaut werden: Die Energiewende lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Das weiss auch die Regierung. Darum sei man dabei, zusammen mit Wirtschaft und Bund weitere Massnahmen aufzugleisen. Und falls nötig, könnten die im Energiekonzept vorgeschlagenen Massnahmen zusätzlich beschleunigt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen