Übung des Militärs in Flumenthal geht nicht ganz so wie geplant.

Armee Innerhalb von wenigen Stunden entstand in Flumenthal eine neue Brücke – nur reichte sie nicht bis ans andere Ufer Die Genietruppen der Schweizer Armee sind hauptsächlich dafür zuständig, die Beweglichkeit der eigenen Truppen sicherzustellen und diejenige der Gegenseite einzuschränken. Dabei spielen Brücken eine wichtige Rolle. Das Geniebataillon 9 führte im Raum Solothurn und Bern deshalb von Sonntagabend bis Donnerstagmorgen eine Übung durch. Unter anderem in Flumenthal, wo aber nicht alles so funktionierte, wie ursprünglich geplant. Rebekka Balzarini Jetzt kommentieren 21.10.2021, 17.37 Uhr

Das Militär baut bei Flumenthal eine Brücke über die Aare. Bild: Hanspeter Bärtschi/SZ

Am Ende fehlten rund fünf Meter bis zum anderen Ufer. Die rund 110 Meter lange Brücke, welche die beiden Aareufer in Flumenthal hätte verbinden sollen, konnte nicht fertig gebaut werden. Oberstleutnant Lukas Richli kam am Dienstagnachmittag deshalb mit dem Boot über die Aare gefahren, um von der Übung in Flumenthal zu erzählen. Seit drei Tagen war er zu diesem Zeitpunkt bereits in der Region Solothurn und Bern unterwegs, ein Arbeitstag dauerte 18 bis 20 Stunden. Er beaufsichtigte zum ersten Mal drei Kompanien gleichzeitig, die alle die gleiche Aufgabe hatten: Innert weniger Tage mussten sie je eine Brücke fertigstellen, die bis zu 70 Tonnen Gewicht tragen konnte und über 100 Meter lang war.

Nachtarbeit erschwert den Einsatz

In Bannwil und in Walperswil habe das ausgezeichnet geklappt, erzählte Richli, als er schliesslich am Ufer angekommen war. In Flumenthal dagegen gab es ein Problem: Die Träger der Brücke müssen sich beim Auflagern jeweils auf beiden Seiten um mindestens 20 Zentimeter überlappen, damit die vom anwesenden Ingenieur eingemessene Toleranz für die Tragfähigkeit nicht unterschritten wird. In Flumenthal gelang das nicht, und die Brückenpfeiler hätten verschoben werden müssen, um die vorgeschriebene Überlappung einzuhalten.

Ein Aufwand, der Stunden gedauert und sich im Rahmen dieser Übung nicht gelohnt hätte, erklärte Richli. Wichtig sei es nun, aus dem Fehler zu lernen: «Vermutlich haben wir in der Nacht etwas zu ungenau gearbeitet. Die Arbeit in der Dunkelheit ist sehr anspruchsvoll», so der Oberstleutnant. «Das nächste Mal müssen wir genauer arbeiten, schon von Beginn an.»

Obwohl es in Flumenthal mit der Brücke nicht geklappt hat wie geplant: Immerhin konnte die Kompanie in Flumenthal während Stunden trainieren und üben, was im Ernstfall klappen muss. Dazu haben sie nur ungefähr alle zwei Jahre Gelegenheit. «Ein ganzer Brückenschlag kommt alle zwei Jahre vor, sonst trainieren wir den Bau von einzelnen Sequenzen. Zeitlich liegt nicht mehr drin», erklärte Richli. Flumenthal sei als Übungsort praktisch, weil es bereits Einbaustellen gebe. «So können wir üben, ohne den Uferbereich kaputtzumachen.» Auch eine Schwimmbrücke könnte in Flumenthal im Notfall schnell gebaut werden.

Notfallszenarien, in denen das Geniebataillon 9 zum Einsatz kommen könnte, gibt es verschiedene. Das Bataillon kommt nicht nur in einem Konflikt zum Einsatz, wenn die Beweglichkeit der einzelnen Truppen sichergestellt werden muss, sondern auch bei Naturkatastrophen: etwa dann, wenn eine Brücke von Wassermassen weggespült und schnell Ersatz benötigt wird.

Nicht weggespült, aber schnell zurückgebaut wurde dann auch die Brücke in Flumenthal. Die bis zu 9 Meter langen Pfähle aus Baumstämmen wurden entfernt, die Träger und Maschinen zurück in ihre Depots gefahren. Bis dahin hatte Richli aber wenig Zeit, um durchzuatmen: Er war weiterhin zwischen den verschiedenen Standorten an der Aare und am Bielersee unterwegs, um den Rückbau zu beaufsichtigen. «Ich will da sein, helfen und motivieren», erzählte er zum Schluss des Gesprächs, bevor er schon wieder weiter musste und mit dem Boot zurück an das andere Ufer der Aare fuhr. Am Donnerstag war von der Brücke über die Aare dann bereits nichts mehr zu sehen.