Start in die Sommer-RS: So ist die Sitmmung im Kanton

Armee Die Wehrpflicht ruft: Am Montag startete für 11'500 Armeeangehörige die Sommer-RS In Solothurn war die Lage ruhig – in Olten bot sich ein eher hektisch wirkender Anblick. Das gestrige Einrücken in die Sommer-Rekrutenschule lief an den beiden Bahnhöfen unterschiedlich ab. Cyrill Pürro 06.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon in dieser Woche werden die Rekruten in ihre Militäruniformen eingekleidet und mit dem Sturmgewehr bewaffnet. Cyrill Pürro

Vom speziellen Tag ist am Solothurner Hauptbahnhof nicht viel zu spüren. Der gewöhnliche Pendelbetrieb – mit noch weniger ÖV-Nutzenden auf den Perrons als sonst. Zwei Männer in den grünen Farben der Tarnanzüge laufen gemütlich vom Bahnhof-Coop zum Perron – in militärischer Sprache wird diese Zweierkonstellation auch «Binom» genannt. Einer der vielen Begriffe, die die Rekrutinnen und Rekruten in den nächsten 18 bis 23 Wochen kennen lernen. Eilig haben es die zwei Soldaten nicht, zumindest nicht mehr. Denn die Rekrutenschule liegt für sie weit zurück. Diese Männer nehmen den Zug in Richtung ihrer Wiederholungskurse (WK), die alljährliche, drei wöchige Repetition nach der RS. «Zum Glück haben wir diese Zeit hinter uns», murmelt ein Solothurner WK-Soldat im Rang eines Gefreiten seinem Kameraden aus dem Wallis zu, als vor ihnen ein Einrückender seine vollgepackten Taschen auf einer Bank platziert.

Unsicherheit steht ihnen ins Gesicht geschrieben

Achtet man sich auf die schubweise mit Bus und Zug anreisenden jungen Frauen und Männer, sind sie in der Menge dennoch erkennbar, die jungen Menschen mit ihren schwer beladenen Sporttaschen und Rucksäcken – an manchen sind gar schon die bei der Rekrutierung erhaltenen Kampfstiefel befestigt. In der Luft liegt eine generelle Unsicherheit. Die Ungewissheit ist auch den jungen Einrückenden am Oltner Bahnhof ins Gesicht geschrieben.

Hier trifft man sie gleich scharenweise an, in der einen Hand die fast zum Platzen volle Sporttasche, an der anderen Hand die Freundin, die ihren Liebsten für die nächsten fünf Tage nicht mehr zu Gesicht bekommt. Gleich drei Maturanden sind am Gleis 11 anzutreffen, allesamt haben sie die neuen Herausforderungen als Panzerbesatzungssoldaten vor sich.

Die Armee erwartete schweizweit 11'500 Armeeangehörige in ihren Kasernen. 8800 von ihnen sind Rekrutinnen und Rekruten, 2700 sind Kaderpersonen. Wie viele Personen tatsächlich eingerückt sind, kann erst in drei, vier Wochen gesagt werden. Dann werde diesbezüglich eine Statistik zur Verfügung stehen, wie Armeesprecherin Delphine Allemand auf Anfrage erklärt.

Die Militärdiensttauglichkeit stieg in den letzten vier Jahren an. 2019 betrug sie rund 71 Prozent, im letzten Jahr 73 Prozent. Die RS sei attraktiver geworden, erklärt Allemand. Und körperlich weniger anspruchsvoll, da ein physischer Leistungsaufbau stattfinde.

Einrücken in die Sommer-RS: Das sagen sechs Jugendliche aus dem Kanton Solothurn

Cyrill Pürro

Noel Schläfli, 19, Detailhandelsfachmann, lebt in Horriwil «Meine Vorfreude ist etwas bescheiden.» Noel Schläfli erklärt, dass er vor neuen Situationen immer etwas Respekt hat. Aber er lässt sich überraschen: «Ich lasse es auf mich zukommen», kommentiert er. Seine RS absolviert er in Sitten, als Sicherungssoldat bei der Militärpolizei.

Cyrill Pürro

Alain Lüthi, 19, Polymechaniker aus Solothurn Bei Alain Lüthi ist Vorfreude hörbar: «Ich freue mich darauf, im Dreck herzurobben, das Schiessen auszutesten, die Kameradschaft in guten, wie schwierigen Zeiten zu erleben und zusammen Unvergessliches zu erleben», führt er im Gespräch aus. In der RS wird er zum Kanonier ausgebildet.

Cyrill Pürro

Samuel Koch, 19, Maturand, wohnhaft in Grenchen Der begeisterte Klarinettist kann seine Leidenschaft zur Musik im Militär weiterpflegen: Samuel Koch absolviert die RS in der Militärmusik. Von der Zeit in der Armee erwartet er eine grundlegende Veränderung im Alltag. «Es ist mal etwas anderes», beschreibt Samuel seine Vorfreude.

Cyrill Pürro

Simon Wagner, 18, Maturand aus Hägendorf Simon Wagner spricht von gemischten Gefühlen, wenn er an die bevorstehende Zeit denkt. Zu einem grossen Teil aber freut er sich auf die Abwechslung zum Alltagsleben. «Wenn es mir gefällt, will ich weitermachen und zum Wachtmeister oder gar Leutnant aufsteigen», meint er.

Cyrill Pürro

Lukas Müller, 18, Maturand, lebt in Lostorf «Ich bin sehr aufgeregt und gespannt auf die RS-Zeit», so Lukas Müller. Er trauert nicht um die verpassten Sommerferien. «Irgendwann müssen wir es machen, jetzt ziehen wir die RS einfach durch», kommentiert er. Er absolviert seine RS in der Funktion eines Panzerbesatzungssoldaten.

Cyrill Pürro