Armasuisse Bundesrat gibt Fehler zu bei der Skibeschaffung für die Schweizer Armee – SVP-Nationalrat Christian Imark ist empört Man habe bei der Ausschreibung für die Skibeschaffung vergessen gewisse Detailkriterien zu veröffentlichen, gesteht der Bundesrat. Trotzdem hätten alle Anbieter gleich lange Spiesse gehabt. Damit sei alles gut. Der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark widerspricht vehement. Er will weiterbohren.

Sébastian Lavoyer 25.05.2021, 05.00 Uhr

Armeeangehörige unterwegs mit Skiern. key

Der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark ist fassungslos. Eben hat er vom Bundesrat Antwort bekommen auf seine Interpellation von Anfang März. Sie trägt den unmissverständlichen Titel «Beschiss bei der Beschaffung von Armee-Ski». Ganz grob geht es darum, dass der Solothurner Skihersteller Alex Maienfisch eine Offerte bei der Armee machte, mit seinem Mach-Ski alle publizierten Kriterien erfüllte und das zum besten Preis – aber trotzdem das Nachsehen hatte gegenüber dem Konkurrenten Stöckli. Maienfisch machte das in dieser Zeitung publik und Imark intervenierte daraufhin mit einer Interpellation an die Adresse des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport.

Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse habe die Beschaffung einer vertieften internen Prüfung unterzogen, schreibt der Bundesrat in seiner Stellungnahme. Dort steht:

«Dabei wurde festgestellt, dass diese Ausschreibung nicht einwandfrei durchgeführt wurde.»

Problem sei gewesen, dass nicht alle Zuschlagskriterien publiziert worden seien, was nicht dem üblichen Vorgehen entspreche. Aber die Ausgangslage sei für alle gleich gewesen, niemand habe die präzisen Kriterien gekannt. Deshalb plane man auch nicht, die Beschaffung von Skiausrüstung noch einmal auszuschreiben. «Der Beschaffungsprozess ist abgeschlossen. Der Zuschlag ist rechtskräftig und der Beschaffungsvertrag unterschrieben», so der Bundesrat.

Armasuisse scheint Kriterien auf Stöckli ausgelegt zu haben

SVP-Nationalrat Christian Imark will das VBS nicht so leicht davon kommen lassen. Bilder: Keystone

«Einerseits gibt der Bundesrat zu, dass bei der Skibeschaffung für die Armee Fehler gemacht wurden, zugleich aber will man jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen. Das geht für mich nicht», sagt SVP-Nationalrat Christian Imark. Es sei einfach nicht wahr, dass alle an der Ausschreibung teilnehmenden Unternehmen gleich lange Spiesse gehabt hätten.

Mach-Macher Alex Maienfisch sagt: «Die nicht publizierten Kriterien hätten nicht für die Bewertung herangezogen werden dürfen.» Denn er weiss, dass er die nicht bekannten Zusatzkriterien ebenfalls problemlos hätte erfüllen können, wenn er sie gekannt hätte. So bleibt für ihn ein sehr schaler Beigeschmack. Denn die Konkurrenz erfüllt die unbekannten Kriterien. «Es macht doch eindeutig den Eindruck, dass die Detailkriterien auf einen bestimmten Anbieter gemünzt waren und somit auch nur der gewinnen konnte», sagt SVP-Nationalrat Imark. Eine Ansicht, die Maienfisch teilt und er sagt:

«Das ist nicht Sinn und Zweck einer fairen öffentlichen Ausschreibung, sondern Vetterliwirtschaft.»

Ein Schaden von rund 40'000 Franken sei Maienfisch und seinem Unternehmen durch das fehlerhafte Vorgehen der Armasuisse entstanden und ein Umsatzausfall von rund einer halben Million, stellte Imark in seiner Interpellation fest. Wie man Maienfisch entschädige, wollte er wissen. Der Bundesrat entgegnet nun, der Zuschlag sei an das Angebot gegangen, das die Kriterien am besten erfüllt habe – die ja niemand genau kannte, muss man ergänzen.

Zudem habe die Armasuisse dem Solothurner Unternehmen bei der Begründung der Nichtberücksichtung ihres Angebotes die detaillierten Kriterien und deren Bewertung zugestellt. Maienfisch habe darauf die Versäumnisse der Armasuisse, also die Nicht-Publikation gewisser Kriterien, nicht angesprochen. Der Firma stünde es frei, einen allfälligen Schaden auf Basis des Verantwortlichkeitsgesetzes geltend zu machen.

Christian Imark will bei nächster Gelegenheit VBS-Vorsteherin Amherd zur Rede stellen

Maienfisch reagiert reichlich irritiert auf diese Unterstellungen: «Es ist doch definitiv nicht unsere Aufgabe, die Versäumnisse der Armasuisse zu deklarieren.»

Mach-Macher Alex Maienfisch mit seinem Ski.

Tom Ulrich

Auf eine Schadenersatzforderung will er voraussichtlich verzichten. Denn letztlich käme dafür der Steuerzahler auf. «Das ist nicht in unserem Sinn», so Maienfisch. Und weiter: «Uns geht es ums Prinzip. Wir haben bei dieser Ausschreibung das beste Angebot gemacht.»

Christian Imark dagegen will nachhaken. Bei nächster Gelegenheit, das heisst bei der Fragestunde des Bundesrates, will er VBS-Vorsteherin Viola Amherd direkt konfrontieren. Denn: «Sie behaupten, alle Anbieter hätten gleich lange Spiesse gehabt. Aber das ist einfach nicht wahr. So darf ein öffentliches Ausschreibungsverfahren nicht abgeschlossen werden.»