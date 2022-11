Architekturpreis Wohnen im Lager einer ehemaligen Schnapsbrennerei: Das trifft den «Priisnagel » auf den Kopf Die Solothurner Regierung verleiht im Dreijahresrhythmus einen Preis für herausragende Architektur. Dieses Jahr geht der «Priisnagel» an ein Umbauprojekt im Schwarzubenland. Urs Moser 02.11.2022, 20.00 Uhr

Landammann Remo Ankli beglückwünscht die Preisträgerin, Architektin Lilitt Bollinger. José R. Martinez

Den «Priisnagel» auf den Kopf getroffen haben diesmal die Hürzeler Holzbau AG (Bauherrin) und das Architekturstudio Lilitt Bollinger mit dem Umbau des ehemaligen Lagers einer Schnapsbrennerei im Schwarzbubenland in ein Atelier-Wohnhaus.

Mit dem «Priisnagel» zeichnet der Kanton in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur- und Architektenverein SIA seit Ende der 1990er-Jahre im Dreijahresrhythmus herausragende Architektur aus. Oder wie es offiziell heisst:

«Ganzheitliche und zukunftsfähige, in jeder Beziehung verantwortungsvolle, nachhaltige und qualitativ herausragende Lösungen im gestalteten Lebensraum.»

Der Preis wurde am Mittwochabend im Kunsthaus Grenchen zum neunten Mal verliehen. Er geht an ein Wahrzeichen der Schwarzbuben-Gemeinde Nuglar. Als hier noch über 10000 Kirschbäume im und um das Dorf wuchsen, waren Produktion und Vertrieb von Kirsch Teil des wirtschaftlichen Selbstverständnisses. So gehört seit 1956 auch das Lager der ehemaligen Schnapsbrennerei Urs Saladin zum Dorfbild, neben der Schule das grösste Gebäude in der Gemeinde.

Wohnen unter Wahrung der Geschichte

Die Schnapsbrennerei schloss aber in den 1990er-Jahren, und seither stand auch das Lager in der Dorfmitte leer. Nun wurde es mit dem Umbau zu einem Atelierhaus mit sechs Wohneinheiten wiederbelebt und damit auch neues Leben ins Dorfzentrum gebracht. Modernes

«Die Vorteile der ländlichen Lage, kombiniert mit einem urbanen Wohnstil: Dieser Bau vereint zwei Ansprüche gekonnt zu einem ganzheitlichen, zeitgemässen Wohnkonzept», heisst es in der Würdigung der Jury. Diese bestand aus Architektur-Professorin Ulrike Schröer (Burgdorf), Holzbau-Ingenieur Peter Makiol (Beinwil am See) und Landschaftsarchitekt Stephan Herde (Winterthur).

Moderner Wohnraum, der die Geschichte bewahrt: das ausgezeichnete Projekt in Nuglar. Zvg

Der Anspruch der Architektin, die Vergangenheit und Geschichte des alten Lagers zu bewahren, sei gelungen, so das Trio. Dass das markante Gebäude weiterhin zum Dorfbild von Nuglar gehört und in einem nahezu identischen städtebaulichen Kontext erhalten bleibt, sei dem Um- und Aufbau des Wohnatelierhauses zu verdanken.

Das neue Gebäude ist bis auf den gegossenen Betonboden, der auf dem alten Kellersockel des Lagers steht, ein reiner Holzbau. Er grenzt sich so auch optisch vom Rest des alten Gebäudes ab, auch von der stehen gelassenen Aussenmauer mit der Wandmalerei, die auf die Vergangenheit des Baus verweist.

Das alte Lagerhaus ist durch eine massive Betonwand im Erdgeschoss in zwei Bereiche unterteilt. Diese habe man als Hallen erlebbar lassen und gleichzeitig miteinander verbinden wollen, erklärt Architektin Lilitt Bollinger.

Architektur und Kunst gehören zusammen

Da sich das Lagerhaus ursprünglich nur zum Dorf hin öffnete, wurden an der Ostfassade grossformatige Ausschnitte in die Betonfassade, die innenliegenden Betonwände und Decken geschnitten. Der Wohnraum ist in Privatbesitz der einzelnen Parteien, der Aussenbereich gehört allen. Die Bewohnerinnen und Bewohner besitzen und gestalten die Aussenflächen und den alten Keller gemeinsam, der jetzt Hobbyraum, Werkstatt und Einstellhalle zugleich ist.

Der «Priisnagel» ist eine Ehrenauszeichnung, Preisgeld gibt es keines. Die neunte Verleihung fand am Mittwochabend im Beisein von Landammann Remo Ankli statt. Er erinnerte daran, dass sich in der Liste früherer Preisträgerinnen und Preisträger auch immer wieder Kunstschaffende fanden. Nicht von ungefähr; die Architektur sei die «beständigste kulturelle Äusserung, die wir haben», zitierte er Fachhochschuldozent Daniel Walser.

Für den diesjährigen «Priisnagel» hatte die Jury insgesamt 35 Eingaben beurteilt. Neben dem Siegerprojekt wurden vier weitere mit einer Anerkennung bedacht. Es handelt sich dabei um den Werkhallen-Neubau der Ron AG in Härkingen, die Erweiterung des Primarschulhauses in Niederbuchsiten, den Neubau der Mehrzweckanlage Derendingen Mitte und einen privaten Chalet-Umbau in Solothurn.

Die ausgezeichneten beziehungsweise mit einer Anerkennung gewürdigten Objekte sind bis am 13. November in einer Ausstellung im Kunsthaus Grenchen zu sehen (Mittwoch bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr). Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, in dem alle Eingaben gezeigt werden.