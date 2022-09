Kanton Solothurn öffnet Baudenkmäler einem breiten Publikum

Architektur- und Designikone Exklusiver Einblick: Am Wildbach, ganz im Westen der Stadt, machte ein Solothurner Schule Der Kanton öffnet seine Baudenkmäler einem breiten Publikum. In Solothurn kann ein frühes Werk jenes Architekten und Designers besichtigt werden, der später als Erfinder der USM-Möbel weltberühmt wurde. Christof Ramser Jetzt kommentieren 09.09.2022, 11.00 Uhr

Denkmalpfleger Stefan Blank (l.) und Architekt Reto Mosimann führen durch den Haller-Bau, der zur Stilrichtung der Solothurner Schule zählt. Hanspeter Bärtschi

Wie an einem offenen Körper, dessen Skelett frei liegt, ist der Mann an den Eingeweiden dieser «Ikone der Nachkriegsmoderne» zu Werke. Statt einen weissen Kittel trägt er orange Überhosen, statt mit einem Skalpell hantiert er mit einem Abbruchhammer. Es ist ein Bauarbeiter, der mit der Betonsanierung des Schulhauses Wildbach beschäftigt ist.

Schilfrohr, das hier als Baustoff verwendet wurde, hängt vom Deckengerippe herunter. Über den Boden verstreut liegen Betonbrocken, Kabel ragen aus Röhren, es ist staubig und laut.

Das Schulhaus wird komplett saniert und energetisch auf den neusten Stand gebracht. Hanspeter Bärtschi

Im Juli starteten die Arbeiten zur Instandstellung des Schulhauses Wildbach in Solothurn. «Es ist eine sehr heikle Arbeit, bei der man delikat vorgehen muss», sagt Reto Mosimann.

Der Architekt weiss, wovon er spricht. Er hat sich auf Bauten der sogenannten Solothurner Schule spezialisiert, zu der die Anlage im Solothurner Westen zählt. Mit seinem Bieler Büro Spaceshop hat er Gebäude des Protagonisten Max Schlup saniert, unter anderem am Hauptsitz des Bundesamts für Sport in Magglingen. Und er ist Mitbesitzer des Farelhauses in Biel. Beide Bauten gehören zu dieser Architekturtendenz.

Das Schulhaus Wildbach gilt als architektonische Ikone der Nachkriegsmoderne. Hanspeter Bärtschi

Da erscheint es folgerichtig, dass Mosimanns Büro den Wettbewerb für die 10-Millionen-Sanierung des Wildbachschulhauses gewonnen hat. Dieses Jahr wurde es unter kantonalen Denkmalschutz gestellt. Es mag eine ironische Anekdote sein, dass im Solothurner Gemeinderat erst vergangenes Jahr gefordert wurde, das Gebäude abzureissen – worauf es empörte Reaktionen gab. Denn damit wäre Kulturgeschichte zerstört worden.

Modulbau kam in New York zu höchsten Ehren

Das Schulhaus zählt zu den frühen Werken des Solothurner Architekten Fritz Haller, der es 1959 zusammen mit seinem Vater Bruno Haller erbaute. Deshalb hält der kantonale Denkmalpfleger Stefan Blank ein Auge auf die Arbeiten:

Denkmalpfleger Stefan Blank. Hanspeter Bärtschi

«Die Anlage weist einen ausserordentlich hohen Bestand an bauzeitlicher Bausubstanz auf, sowohl aussen wie innen.»

Weil Haller 1987 einen Pavillon im Stahlbausystem Mini hinzustellte, sind hier zwei Entwicklungsstufen aus seinem Werk sowie aus der Solothurner Schule vereint.

Mit dem Stahlbausystem, das in den Versionen Mini, Midi und Maxi nach dem Baukastenprinzip konzipiert ist, hat Haller die Designgeschichte geprägt. Zusammen mit Paul Schärer entwickelte er für die Erweiterung der Ulrich Schärer Metallbaufabrik in Münsingen einst modulartige Stahlrohrmöbel, die heute in unzähligen Arztpraxen und Anwaltskanzleien stehen. 2001 wurden die Möbel, die unter dem Namen USM-Haller bekannt sind, in die Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen.

Die USM-Möbelfabrik in Münsingen, erbaut von Fritz Haller. Bruno Utz

Wie saniert man ein Denkmal?

Doch dem hohen architektonischen und städtebaulichen Stellenwert des Schulhauses Wildbach zum Trotz: Der zweigeschossige Klassentrakt mit den acht Schulzimmern und einer frei stehenden Turnhalle genügt den Vorschriften bezüglich Energie, Brandschutz oder Erdbebensicherheit längst nicht mehr. Reto Mosimann weiss:

Architekt Reto Mosimann. Hanspeter Bärtschi

«In der von Zukunftsglaube dominierten Nachkriegszeit waren Fragen nach einer guten Wärmedämmung kaum ein Thema.»

Der Bau mit viel Sichtbeton und Glas muss nun auf den neuesten Stand gebracht werden, damit künftig 50 Prozent weniger Energie verbraucht wird. «Das ist eine Gratwanderung: Wir müssen uns vor einem allfälligen Ersatz bei jedem Bauteil fragen, was seine baukulturelle Bedeutung ist und wie viel graue Energie darin gespeichert ist», sagt Mosimann. Zudem gelte es in der geschützten Anlage Bauschäden zu vermeiden.

Auch wenn es hier nicht so scheint: Die Renovation des Schulhauses ist äusserst delikat. Hanspeter Bärtschi

Die Fenster werden neu verglast, die Haustechnik wird komplett ersetzt. Statt einer Gasheizung wird eine Erdsonde-Wärmepumpe eingebaut. Das alles ist von aussen kaum sichtbar. Anders die Solaranlage, die auf das Dach montiert wird. Trübt dies das Erscheinungsbild des Baudenkmals nicht?

Blank klärt auf: «Wir prüfen auch bei Schutzobjekten, ob eine Solaranlage möglich ist. Im vorliegenden Fall haben wir zugestimmt, weil sich die Anlage auf diesen Flachdächern unauffällig installieren lässt und das Gesamtbild kaum beeinträchtigt wird.»

Wichtige Vertreter der Nachkriegsmoderne Unter dem Begriff der Solothurner Schule werden sechs Architekten vereint, die in den 1950er- und 60er-Jahren mit ihren Bauten viel Aufmerksamkeit erregt haben. Viele davon stehen in der Region Solothurn und sind oft aus industriell anmutenden Materialien wie Stahl und Glas gefertigt. Neben Einfamilienhäusern gehören etwa die Schulhäuser Säli in Olten oder Wildbach in Solothurn sowie das Kongresshaus in Biel dazu. Typisch sind die klaren Ordnungsprinzipien sowie die Montageform. Roland Wälchli beschrieb es im Architekturführer Impulse einer Region als Architektur der Einfachheit und der Transparenz, die die Schweizer Architektur der Nachkriegszeit von ängstlicher Tradition befreit und zugleich eine Basis geschaffen habe, um späteren postmodernen Modeströmungen zu widerstehen. Den Begriff der Solothurner Schule geprägt hatte der Architekturtheoretiker Jürgen Joedicke. Dabei handelt es sich nicht um eine Organisation, sondern um Vertreter einer Generation. Zu ihnen zählen Alfons Barth (Aarau, Schönenwerd, 1913–2003), Franz Füeg (Solothurn, 1921–2019), Fritz Haller (Solothurn, 1924–2012), Hans Luder (Solothurn, Basel, 1913–1997), Max Schlup (Biel, 1917–2013) und Hans Zaugg (Olten, 1913–1990).

Damit der filigrane Ausdruck nicht kaputtgeht

Reto Mosimann steht inzwischen im ausgehöhlten Obergeschoss, wo sämtliche Schränke und Wandverkleidungen aus Holz ausgebaut wurden. Sie werden später von Schreinern wieder eingesetzt. Was er zu Beginn mit «delikat» meinte, illustriert der Architekt am kantigen und dennoch filigranen Treppengeländer, auf das vor einiger Zeit massige Handläufe aufgesetzt wurden. Auch ein Laie erkennt, dass dies kaum im Sinne des Erfinders gewesen sein kann.

Ein Designklassiker: Möbel von USM-Haller. spi

Eine Herausforderung seien zudem die feinen Stahlrahmen der raumhohen Fenster, die dem kubischen Bau seinen strengen und doch subtilen Charakter geben. Würde man ausschliesslich auf energetische Anforderungen Rücksicht nehmen, würden die Rahmen nach der Sanierung mit Sicherheit zu klobig. Und um die Transparenz und Leichtigkeit des Gebäudes wäre es geschehen.

Damit die Geschichte des Hauses weiterhin ablesbar bleibt und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben erfüllt werden, müssen Architekt und Denkmalpflege Kompromisse finden. Mosimann sagt:

«Ein Denkmal kann nur leben, wenn es genutzt wird.»

Bereits zum Start des kommenden Schuljahrs wird man im Schulhaus Wildbach statt Baulärm wieder das fröhliche Kreischen von Primarschulkindern hören.

Am Samstag bieten Stefan Blank und Reto Mosimann im Rahmen der europäischen Denkmaltage Führungen durch das Wildbachschulhaus an. Informationen zu den Zeiten und zur Anmeldung unter: https://so.ch/denkmaltage

