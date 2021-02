Arbeitsweg Pendlerabzug dürfte auch im Kanton Solothurn begrenzt werden Es gibt einige Berufspendler im Kanton Solothurn, die mehr als 20'000 Franken Fahrkosten von den Steuern abziehen. Das wird in absehbarer Zeit kaum mehr möglich sein, auch in Solothurn denkt man über eine Plafonierung des Pendlerabzugs nach. Urs Moser 20.02.2021, 05.00 Uhr

Tausende Solothurnerinnen und Solothurner pendeln täglich zur Arbeit

Wer zur Arbeit pendelt, ob im öffentlichen Verkehr oder mit dem eigenen Auto, kann seine Wegkosten von den Steuern abziehen. Es ist aber absehbar, dass dies auch im Kanton Solothurn nur noch bis zu einer bestimmten Obergrenze möglich sein wird.

Für die direkte Bundessteuer wurde der Pendlerabzug im Zusammenhang mit der Vorlage zu Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (Fabi) bereits 2016 limitiert. Und zwar ziemlich rigoros auf 3000 Franken, also deutlicher weniger als ein Generalabonnement der 2. Klasse heute kostet. Den Kantonen blieb es dabei aber freigestellt, bei ihren Staatssteuern weiterhin einen unbeschränkten Pendlerabzug zuzulassen. Solothurn gehört zu den Kantonen, die bis jetzt den Pendlerabzug nicht limitiert haben.

12 Millionen mehr Steuereinnahmen lägen für den Kanton drin

Das kann durchaus einschenken. Rund zwei Drittel der im Kanton Solothurn steuerpflichtigen Arbeitnehmer ziehen zwar schon heute weniger als 3000 Franken Fahrkosten von den Steuern ab. Es gibt aber immerhin gegen 16'000 Steuerpflichtige, die mehr als das Doppelte des maximalen Abzugs für die direkte Bundessteuer geltend machen, bei rund 150 Personen sind es sogar mehr als 20'000 Franken. Würde der Kanton den Pendlerabzug analog zur Regelung für die direkte Bundessteuer auf 3000 Franken begrenzen, ergäbe das zusätzliche Steuereinnahmen von 12 bis 13 Millionen Franken für den Kanton und 14 bis 15 Millionen für die Gemeinden.

Die Zahlen sind der Stellungnahme des Regierungsrats zu einem Auftrag von Kantonsrat Heinz Flück (Grüne, Solothurn) zu entnehmen, der eine Begrenzung des Pendlerabzugs auch im Kanton Solothurn verlangt. Es ist einer der zahlreichen Vorstösse aus dem Parlament, die schon seit längerer Zeit auf die Behandlung warten. Während Flück seinen Auftrag hauptsächlich umweltpolitisch begründete (keine steuerlichen Anreize zur Förderung der Zersiedelung durch immer längere Pendlerstrecken), ist inzwischen aber klar, dass der Pendlerabzug ohnehin aus finanzpolitischen Überlegungen aufs Tapet kommt.

Thema wird mit Steuerrevision angegangen

Der Regierungsrat will ihn in seine «Gesamtschau» im Rahmen der Arbeit an einem Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» einbeziehen. Ob der Trend zu immer längeren Arbeitswegen durch eine Begrenzung des Abzugs für die Transportkosten gehemmt werden kann, sei fraglich, so der Regierungsrat. Hingegen würden lange Arbeitswege auch die von der Allgemeinheit finanzierte Infrastruktur belasten.

Und im Hinblick auf das Ziel einer Einkommensbesteuerung im Mittelfeld der Kantone sollten individuelle Abzugsmöglichkeiten zu Gunsten einer attraktiven Steuerbelastung für alle beseitigt werden. Auf welcher Höhe der Pendlerabzug letztlich plafoniert werden soll, bleibt dabei offen. Eine Begrenzung auf 3000 Franken analog zur Regelung für die direkte Bundessteuer dürfte es wohl schwer haben. Das würde nämlich bedeuten, dass Autopendler faktisch nur noch die Kosten für eine tägliche Wegstrecke von maximal knapp 10 Kilometern zum Arbeitsort von den Steuern abziehen könnten.