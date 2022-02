Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn stagniert bei 2,7 Prozent

Arbeitsmarkt Die Wirtschaft erholt sich weiter: Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn pendelt sich bei 2,7 Prozent ein Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sinkt im Januar gegenüber dem Vormonat um 58 auf 4081 Personen. 218 Betriebe haben sich für Kurzarbeit vorangemeldet oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. 07.02.2022, 10.27 Uhr

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt scheint sich –besonders im Vergleich zum vergangenen Jahr – langsam wieder zu erholen. Manuela Jans

Die Zahl der registrierten Stellensuchenden im Kanton Solothurn lag Ende Januar bei 7208 Personen und war damit um 130 Personen tiefer als im Vormonat. Somit ging die Quote der Stellensuchenden von 4,9 auf 4,8 Prozent zurück. Vor einem Jahr – Ende Januar 2021 – lag die Zahl der Stellensuchenden mit 8574 Personen (5,7 Prozent) noch deutlich höher.

Dieser deutliche Rückgang der Stellensuchenden zeige, dass sich die wirtschaftliche Erholung fortsetze, schreibt der Kanton Solothurn in einer Mitteilung.

Regionale Unterschiede In der Region Solothurn stagniert die Stellensuchendenquote bei 4,4 Prozent. Per Ende Januar zählt die Region 2337 Stellensuchende, zwei Personen weniger als im Vormonat.

In Grenchen nahmen die Zahl der Stellensuchenden um 56 auf 848 Personen ab. Damit sank die Quote von 6,6 au 6,2 Prozent.

Im Schwarzbubenland ging die Quote von 3,4 auf 3,3 Prozent zurück – dies bei 14 Stellensuchenden weniger.

In der Region Olten liegt die Zahl der Stellensuchenden neu bei 3014, das sind 48 Personen weniger als im Vormonat. Damit hat sich die Quote von 5,4 auf 5,3 Prozent verringert.

In der Region Thal wurden zehn Personen weniger gezählt, die sich bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV zur Stellensuche gemeldet haben. Das entspricht einer Verringerung der Quote von 4,7 auf 4,5 Prozent.

Nur bei den unter 20-jährigen nimmt die Zahl der Stellensuchenden zu

Die Zahl der unter 20-jährigen Stellensuchenden nahm um 11 Personen auf 108 Personen zu. Bei allen anderen Altersgruppen nahm die Zahl der Stellensuchenenden ab. So sank bei den 40- bis 49-Jährigen die Zahl um 66 Personen auf 1469, was einer Reduktion der Quote von 4,5 auf 4,3 Prozent entspricht.

Fast 1500 offene Stellen und Kurzarbeit bei über 200 Betrieben

Im Januar gab es 824 Zugänge und 957 Abgänge. Rund 63 Prozent der Abgänge gaben an, dass sie eine Stelle gefunden haben. Ende Monat waren 1465 offene Stellen gemeldet. Davon unterlagen 1109 Meldungen der Stellenmeldepflicht.

Für den Monat November 2021 rechnete die Arbeitslosenversicherung im Kanton Solothurn 74’339 Ausfallstunden für 1284 betroffene Arbeitnehmer in 233 Betrieben ab. Im Januar 2022 haben sich 218 Betriebe für Kurzarbeit vorangemeldet. Im Vormonat gab es 213 Anmeldungen. Betroffen könnten gemäss Mitteilung des Kantons Solothurn 2775 Arbeitsplätze sein.

Leichte Zunahme bei Aussteuerungen

Im Monat November 2021 verloren 95 Personen (Vormonat 85 Personen) ihr Recht auf Taggelder, oder es erlosch der Anspruch auf Arbeitslosentaggelder nach Ablauf der zweijährigen Rahmenfrist. Im Vorjahresmonat wurde 70 Personen ausgesteuert. (sks)