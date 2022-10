Arbeitsmarktintegration Kanton Solothurn: Jobcoach für Erwachsene

Arbeitsintegration Schneller aus der Sozialhilfe aussteigen: Der Kanton Solothurn lanciert ein Testprogramm für Erwachsene Ob Schweizerin oder Asylbewerber: Ein Jobcoach soll unterstützungsbedürftigen Personen helfen, bei der Arbeit den Rank zu finden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Nach den Mentoren für Jugendliche sollen nun Jobcoaches auch Erwachsenen bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen. Oliver Menge

Auf der einen Seite herrscht Fachkräftemangel, auf der anderen steigen die Kosten für Leute, welche die Kurve zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit nicht kriegen. Mitte Oktober lanciert der Kanton Solothurn ein Programm für die Arbeitsintegration Erwachsener, mit der Hoffnung, dass die gegensätzlichen Bedürfnisse einander stillen. Der Regierungsrat hat einer dreijährigen Testphase zugestimmt.

Zu Gute kommt das Programm namens integration.arbeit sowohl ansässigen Sozialhilfebezügern als auch Migranten ab 18 Jahren. Eingebettet ist das Programm in die Integrationsagenda des Bundes für die Arbeitswelt.

Das Besondere daran: Mit der direkten Unterbringung im ersten Arbeitsmarkt mit Hilfe von individuellen Jobcoaches rückt der Kanton von seiner bisherigen Praxis ab. Diese besagte, dass unterstützungsbedürftige Personen erst Fähigkeiten bei Gemeindewerken wie Regiomech, Oltech und Netzwerk Grenchen erwerben und danach in den Beruf einsteigen.

Erst eine Trainingsphase und dann eine professionelle Begleitung im Betrieb

Jetzt gilt: erst Jobplatzierung, dann Einarbeitung respektive Weiterbildung. Die Zuweisung geschieht durch die Sozialregionen. Die genannten drei Gemeindewerke spielen weiterhin eine Schlüsselrolle.

Dazu sagt Sarah Etter, Co-Leiterin Integration und Projektleiterin beim Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS): «Geplant ist eine individuelle Unterstützung der arbeitslosen Person in zwei Phasen durch das nächstgelegene Werk.» Die einmonatige Trainingseinheit solle fit machen für den Arbeitsbeginn. Danach, so Etter, folge eine Integrationszeit am Arbeitsplatz. Dafür seien aktuell rund vier Monate vorgesehen.

Im Laufe des Projekts werde es sich zeigen, ob sich diese Zeitspanne bewährt. Jedem Teilnehmenden stellen die Gemeindewerke einen Jobcoach zur Seite. Dieser fungiert sowohl als Mentor für den Einsteiger oder die Einsteigerin als auch als Bindeglied zum Arbeitgeber.

Das Ziel ist gemäss Etter eine dauerhafte Platzierung im Beruf, wobei nach dem Mentoring ein Praktikum auf selbstständiger Basis oder eine berufsbegleitende Fortbildung anschliessen.

Tätigkeiten gesucht, die sich für einen raschen Einstieg eignen

Gesucht sind nun Arbeitsplätze, die sich für einen raschen Einstieg eignen. Die Rückendeckung durch einen erfahrenen Jobcoach, so argumentiert man beim AGS, soll beide Seiten vor Überforderung schützen. Das Mentoring soll Missverständnisse beseitigen und Erwartungen in Einklang bringen.

Dabei betont die Projektleiterin:

«Wir gehen vom Potenzial aus, das die betreute Person mitbringt, speziell bei Tätigkeiten, die sie oder er früher schon ausgeübt und im Idealfall gelernt hat. Deshalb ist die Abklärung der Stärken zentral.»

Bei Bedarf könne in dieser Phase bei Ausländern auch mit Dolmetschern gearbeitet werden. Für die Verbesserung der Sprachkenntnisse seien indessen die etablierten Kursanbieter zuständig.

Mit dem personenbezogenen Ansatz erhofft sich Etter, dass Branchen, die besonders unter dem Fachkräftemangel leiden, etwa die Gastronomie und das Gesundheitswesen, vom neuen Integrationsprogramm profitieren werden.

Bei Jugendlichen hat die Ausbildung weiterhin Vorrang

«Dieses Programm ist nach dem Konzept des sogenannten Supported Employment aufgebaut und damit haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht», sagt Etter. Das neue Testprogramm richtet sich ausschliesslich an Erwachsene, wobei die Projektleiterin annimmt, dass es schwergewichtig Personen ab Mitte zwanzig helfen dürfte, den Weg in den Arbeitsmarkt (wieder) zu finden.

Bei der Jugend liegt das Augenmerk auf der Ausbildung. Hier verfügt der Kanton mit der Integrationsvorlehre über ein bewährtes Instrument zur Eingliederung. Nach dem Abschluss der Testphase im Juni 2025 werden die Erfahrungen mit dem neuen Programm ausgewertet. Dann entscheidet sich, ob und mit welchen Anpassungen an die Bedürfnisse von Wirtschaft und Sozialwesen «integration.arbeit» weitergeführt wird.

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit Interesse am Testprogramm sind gebeten, sich bei der zuständigen Sozialregion zu melden.

