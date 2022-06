Arbeitsbewilligungen 76 ukrainische Flüchtlinge fanden in Solothurn bisher einen Job – ob sie nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden, kontrolliert der Kanton Personen mit Schutzstatus S brauchen vom Kanton eine Arbeitsbewilligung. So wird sichergestellt, dass sie angemessen entlöhnt werden. Es seien auch schon Gesuche mit zu tiefen Löhnen eingereicht worden. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 10.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehrere ukrainische Flüchtlinge haben im Kanton einen Job als Erntehelfer gefunden (Symbolbild). Bruno Kissling

Über 1600 ukrainische Flüchtlinge haben mittlerweile im Kanton Solothurn Schutz gefunden. Nachdem die Flüchtlingswelle zuletzt etwas abgeflacht war (zu Beginn des Krieges waren es über 200 Flüchtlinge pro Woche, später dann noch um die 50), gab es vergangene Woche wieder einen leichten Anstieg mit 75 neuen Flüchtlingen. Zwei Drittel dieser 1600 Menschen sind Frauen oder Mädchen, knapp zwei Drittel Erwachsene.

Die allermeisten, 1088, sind bei Privaten untergekommen. 327 Menschen bekamen Gemeindeunterkünfte in den Sozialregionen. Die restlichen warten in den Durchgangszentren darauf, eine Wohnung zugewiesen zu bekommen.

76 haben mittlerweile eine Arbeitsbewilligung erhalten. Die Bewilligungen würden sich auf verschiedene Branchen verteilen, schreibt Kevin Kneubühler, der beim Migrationsamt für die Arbeitsbewilligungen zuständig ist. «Hauptsächlich handelt es sich jedoch um Gesuche für Reinigungskräfte, Erntehelfer, Personen im Gastrogewerbe und Hilfsarbeiter in der Logistik.»

Sieben Gesuche sind aktuell noch hängig, abgelehnt wurde bisher kein einziges.

Wird überall genügend Lohn ausbezahlt?

Dass Personen mit Schutzstatus S überhaupt erst eine Arbeitsbewilligung brauchen, hat damit zu tun, dass der Kanton auf diesem Weg sicherstellen will, dass sie nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Es sind die Arbeitgeber, die die Gesuche für die Ukrainerinnen und Ukrainer einreichen, sobald sie jemanden für eine konkrete Stelle vorsehen.

Es habe auch schon Arbeitgeber gegeben, die sich erkundigt hätten, dann aber kein Gesuch einreichten, da nicht von Anfang an der orts- und branchenübliche Lohn bezahlt werden konnte, so Kneubühler.

Auch seien diverse Gesuche mit zu niedrigen Löhnen eingereicht worden. «Hier wurden von uns Lohnanpassungen und angepasste Arbeitsverträge gefordert, bevor die entsprechenden Gesuche bewilligt wurden», schreibt Kneubühler. Diesen Forderungen seien die Arbeitgeber bisher nachgekommen. Ob tatsächlich auch korrekte Löhne ausgezahlt werden, werde von den Arbeitskontrollstellen geprüft.

Rügen von Arbeitgebern oder gar juristische Schritte seien bisher aber keine notwendig gewesen.

16 Personen via RAV vermittelt

Via RAV konnten bisher 16 ukrainische Flüchtlinge an Arbeitgeber mit gemeldeten offen Stellen vermittelt werden. Mehrheitlich in den Branchen Gastronomie und Landwirtschaft, schreibt Jonas Motschi, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit.

Weitere 29 Personen mit S-Status sind aktuell beim RAV gemeldet und suchen auf diesem Weg nach einem Job. «Die Branchen reichen von Gastronomie, Transport, Landwirtschaft, kaufmännische Berufe, Betriebsmitarbeiter bis hin zum Allrounder und weiteren beruflichen Tätigkeiten», schreibt Motschi.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen