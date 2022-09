Apfelsaft Zeit für die Most-Produktion: Der trockene Sommer setzt den Solothurnischen Äpfeln weniger zu als gedacht Die Apfelsaft-Saison startet und die Obstpressen laufen bereits auf Hochtouren. Nachdem die Ernte im vergangenen Jahr von schaurigen Wetterbedingungen geprägt wurde, herrschten in diesem Jahr Hitze und Trockenheit. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 12.09.2022, 18.00 Uhr

Erntereife Gala Äpfel noch vor dem grossen Pflücken. Walter Schwager

Diesen Sommer gab es auch im Kanton Solothurn mehrheitlich hohe Temperaturen bei geringer Luftfeuchtigkeit. Insbesondere im Juli 2022 führte die Trockenperiode zu einem starken Fruchtfall, ähnlich wie 2018 – der so zur Verkleinerung der Erntemenge beigetragen hat. Vergangenes Jahr war die Gesamtsituation erstaunlich gut, trotzdem ist der Ernteertrag heuer um einen Drittel höher als erwartet, schätzt der Schweizer Obstverband.

Die Saison 2021 – geprägt durch eine lang anhaltende Kälteperiode im Frühling und unzähliges Donnerwetter im Sommer – verspätete sich um ganze drei Wochen. Dieses Jahr begann jedoch die Apfelernte eine Woche früher als üblicherweise. Grund dafür sind zahlreiche Sonnenstunden und eine ausgedehnte Trockenperiode.

Die Mostproduzenten können nicht klagen

Das Erntegut ist hervorragend gereift und die Bäume sind demnach in optimalem Zustand. Die Konsumentinnen und Konsumenten dürfen sich auf besonders süssen Most freuen. Was wiederum auch der langen Trockenheit zu verdanken ist, welche die Ausbreitung von Marssonina weitgehend hemmen konnte. So blieben die Bäume samt Äpfel von der plagenden Blattfallkrankheit verschont.

Sonnengetankt und bereit, gewaschen, geschreddert und anschliessend gepresst zu werden. Hanspeter Bärtschi

Laut dem Schweizer Obstverband liegt das Erntevolumen der Region Solothurn bei geschätzten 327 Tonnen. Diese Menge entspricht 0,45 Prozent der schweizweiten Ernte, die etwa 74'000 Tonnen auf die Waage bringen dürfte. Rein rechnerisch werden in der Region Solothurn 251'538 Liter aus rund 20 verschiedenen Apfelsorten gewonnen. Daraus legen die Mostereien einerseits Saft-Lager an, hauptsächlich aber verarbeiten sie die Äpfel zu Konzentrat.

«Zufriedene» Apfelbäume – zufriedene Moster

Christoph Begert leitet das Gemeinschaftsprojekt der Bauernbetriebe der Familie Heri und Begert in Biberist. Als Verantwortlicher für den 25-jährigen Familienbetrieb «Buurlelade» bestätigt er die nahezu tadellose Saison:

«Auch wenn die Wetterbedingungen erneut semioptimal waren, sieht diese Saison im Vergleich zur letzten bedeutend besser aus.»

Im ersten Jahr frei von Covid-bedingten Schutzmassnahmen nehmen die Mostproduzenten nach wie vor keine Einflüsse der Pandemie wahr.

Fest steht: «Im Jahr 2020 ging es mit den Verkaufszahlen bergauf und diese schwächten sich bis heute nur leicht ab», sagt Urs Stebler, Chef der Mosterei Stebler aus Zullwil. Also blieb das Geschäft während als auch nach der Pandemie verhältnismässig stabil.

Abgefüllt steht das «flüssige Gold ab Presse» bereit für Apfelsaft-Liebhaber. Tobias Garcia

Hohe Konzentrat-Lagerbestände in den vergangenen drei Jahren

Seit 2019 stiegen die Mengen an gelagerten Apfelsaftkonzentraten – nun glichen sich die hohen Lagerbestände wieder aus: «Dank dem natürlichen Lagerabbau durch den Absatz von Apfelsaftprodukten, den kleineren Ernten sowie den Marktentlastungsmassnahmen der Branche konnte die grosse Menge Apfelsaftkonzentrat auf ein nachhaltiges Niveau abgebaut werden», bilanziert der Schweizer Obstverband auf Anfrage.

