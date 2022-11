Anwohnerin passte auf Starrkirch-Wil: Polizei hält mutmassliche Diebe an Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in Olten drei Jugendliche anhalten, die verdächtigt werden, Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. Redaktion 24.11.2022, 14.51 Uhr

Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn. In Starrkirch-Wil trieben sich mutmassliche Diebe herum. zvg

In der Nacht auf Donnerstag, 24. November 2022, gegen 2.15 Uhr, wurden der Kantonspolizei Solothurn drei Personen gemeldet. Diese seien in Starrkirch-Wil verdächtig aufgefallen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Donnerstag.