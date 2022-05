Anlauf zur Energiewende Anreize! Regierung setzt beim Energiekonzept 2022 vor allem auf Förderung vom Kanton und Selbstverantwortung Öl- und Gasheizungen sollen verschwinden und Sonnenenergie sowie Fernwärme Platz machen. Zudem sollen E-Fahrzeuge auch für Mieter attraktiv werden. Das sind die Schwerpunkte im Energiekonzept 2022. Daniela Deck Jetzt kommentieren 31.05.2022, 17.30 Uhr

Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss, 2. v. l., zeigt die grossen Zusammenhänge auf. Flankiert wird sie von Sandra Kolly, Vorsteherin Bau- und Justizdepartement und Gesamtprojektleiter Martin Würsten. Hanspeter Bärtschi

«Verschiedene Interessengruppen werden mehrfach über ihre Schatten springen müssen.» So führte Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss das Energiekonzept vor den Medien ein. Unter der Leitung ihres Departements hat der Regierungsrat an der Energiefront folgende Pflöcke eingeschlagen: zunehmend nachhaltig heizen und Häuser energetisch sanieren. Anreize sollen Zwang vorerst fast überflüssig machen. 20 Massnahmen sind vorgesehen.

Das lässt sich der Kanton einiges kosten: jährlich 8 bis 9 Mio. Franken, was einer Verdoppelung zu heute entspricht. Dazu: einmalige Kosten bis 20 Mio. Franken für Wärmenetze und Biomasse-Kraftwerke.

Bei Neubauten sollen Solaranlagen Pflicht werden. Neben dem Dach soll dazu verstärkt die Fassade genutzt werden, da sich damit auch im Winter Strom generieren lässt. Gaetan Bally

Der Kanton konzentriere sich auf seinen grössten Handlungsspielraum, die Gebäude, so Wyss. Sie stellte das Energiekonzept am Dienstag mit Baudirektorin Sandra Kolly und Gesamtprojektleiter Martin Würsten vor.

Das kantonale Energiekonzept 2022 löst das Konzept von 2014 ab und soll zu Versorgungssicherheit und Klimaschutz beitragen.

Jährlich sollen 1500 Gebäude auf nachhaltige Heizungen umgerüstet werden

Zusätzliche Fördermittel im Gebäudeprogramm sollen für mehr Sanierungen sorgen. Ein Verbot fossiler Heizungen soll es nicht geben, hingegen verbindliche und messbare Ziele für den CO 2 -Ausstoss im Energiegesetz. Umsetzbar sind diese, wenn jährlich freiwillig 1500 Gebäude bei der Heizung umsatteln. «Wir lassen den Hauseigentümern die grösstmögliche Freiheit bei der Umsetzung der Massnahmen», warb Wyss für Akzeptanz.

Auf Neubauten soll Fotovoltaik (FV) allerdings Pflicht werden, ebenso bei grossen Umbauten. Bei Renovationen sollen Bewilligung und Steuerabzugsmöglichkeiten für den Bau dieser Anlagen entschlackt werden. Solarstromgrossprojekte sollen in den Genuss einer Risikoabsicherung kommen.

Hauseigentümer müssen wissen, ob sie mit Fernwärme rechnen können

Im Fokus steht neben individuellen Ansätzen auch der Ausbau von Wärmeverbünden. Hier nimmt Projektleiter Würsten die Gemeinden in die Pflicht:

«Hauseigentümer sollen so schnell als möglich Klarheit darüber haben, ob sie mit einem Wärmeverbund rechnen können.»

Gesamtprojektleiter Martin Würsten. Hanspeter Bärtschi

Mieterinnen und Mieter sollen Zugang zur Infrastruktur für Elektrofahrzeuge erhalten. Der Kanton will den Bau der Stromanschlüsse forcieren. Das soll ein zeitlich befristetes Förderprogramm für Mehrparteienhäuser sicherstellen. Bei Neubauten sollen Voraussetzungen zum Anschluss im Baugesetz festgeschrieben werden.

In drei oder vier Jahren will die Regierung gemäss Aussage von Wyss evaluieren, ob die Anreize wirken. Sollte das nicht der Fall sein, will man die Schraube anziehen.

Bei der Fernwärme stehen die Gemeinden in der Pflicht. Hansjoerg Sahli

Der Kanton will als Immobilienbesitzer vorangehen

Bau- und Justizdirektorin Kolly erklärte, warum der Lokaltermin im frisch sanierten Verwaltungsgebäude Rosengarten angesetzt wurde, den das Bildungsdepartement im Sommer bezieht. Der Grund ist die Vorbildfunktion des Kantons. Die 4800 Kubikmeter Beton des Altbaus von 1964 wurden erhalten und mit zeitgemässer Dämmung und Fernwärme kombiniert. So habe man den Energieverbrauch des Hauses um rund 40 Prozent senken können.

Regierungsrätin Sandra Kolly steht dem Bau- und Justizdepartement vor. Hanspeter Bärtschi

Angesichts der Tatsache, dass der Kanton 341 Gebäude besitzt, die meisten davon älter als 25 Jahre, spielen Sanierungen eine wichtige Rolle. Das Ziel: durchgehend Minergiestandard A.

Im Sinn einer Vision legte Kolly schliesslich noch dar, was bei der Erweiterung des Rötihofs (Sitz des Baudepartements) möglich wäre: bis 800 Arbeitsplätze und beim jährlichen Energieverbrauch eine Reduktion von 2,36 Mio. Kilowattstunden auf 0,94 Mio. Kilowattstunden. Damit würde so viel CO 2 eingespart, wie für 68 Mio. Autokilometer benötigt werden.

Bei den Verbänden gehen die Meinungen zum Energiekonzept auseinander

Der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden trägt das neue Energiekonzept mit. Präsident Roger Siegenthaler begrüsst auf Anfrage, dass der Schwerpunkt bei der Eigenverantwortung gelegt wird. «Das Anreizsystem ist der richtige Weg. Denn mit Zwang hätte die Energiewende politisch keine Chance», sagt er.

Roger Siegenthaler, Präsident Einwohnergemeindeverband. Hanspeter Bärtschi

Auch bei der Solothurner Handelskammer kommt die Neuauflage des Energiekonzepts gut an. Direktor Daniel Probst nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die «Forderungen der Wirtschaft mehrheitlich umgesetzt wurden».

Weiter schreibt er in seiner Mitteilung: «Nach Ablehnung des kantonalen Energiegesetzes am 10. Juni 2018 haben wir vorgeschlagen, für den Kanton Solothurn eine Strategie auszuarbeiten, welche auf Zielvorgaben, Anreizsysteme, Abbau von Hürden und Beiträge statt auf Verbote und bürokratische Detailvorschriften setzt.»

Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

Enttäuscht äussert man sich beim Hauseigentümerverband (HEV) des Kantons Solothurn. «In der Energiepolitik wird weiterhin auf Zwang gesetzt», titelt der HEV seine Mitteilung zum Energiekonzept. Zwar werden Steuererleichterung für FV-Anlagen begrüsst, auch die Förderung von Winterstrom, doch in Sachen «Freiwilligkeit» bleibe es beim Lippenbekenntnis.

Präsident Markus Spielmann präzisiert auf Nachfrage: «Verbindliche Vorgaben beim CO 2 -Absenkungspfad wurden mehrfach vom Volk abgelehnt.» Zudem ist er überzeugt: «Mit der Idee der Regierung, beim Energiekonzept künftig auf dem Verordnungsweg nachjustieren zu wollen, wird Volksrecht ausgehebelt.»

