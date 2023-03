Angespannte Situation «Immer öfter müssen wir sagen: Im Moment haben wir leider keinen Platz» – im Kanton Solothurn werden dringend Pflegefamilien gesucht Immer mehr Kinder im Kanton Solothurn brauchen einen Platz in einer Pflegefamilie. Gleichzeitig melden sich immer weniger Eltern, die diese Verantwortung wahrnehmen möchten. Die Fachstelle Kompass sucht dringend nach Familien. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.03.2023, 11.30 Uhr

Nicht in allen Familien ist es möglich, dass sich die Eltern um ihre Kinder kümmern können. Bild: Laura Koller

Erst kürzlich teilte der Kanton Solothurn mit, dass es mehr Pflegefamilien braucht, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein Zuhause bieten. Dies, weil die Flüchtlingszahlen zuletzt angestiegen sind.

Doch nicht nur an dieser Front fehlen Pflegeeltern. Auch die Fachstelle Kompass, die Kinder in Pflegefamilien begleitet, sucht dringend nach Familien. «Es ist leider so, dass wir immer öfter sagen müssen: Im Moment haben wir leider keinen Platz», sagt Gabriela Willimann von der Fachstelle. «Es braucht mehr Pflegefamilien, um den Bedarf im Kanton zu decken.»

Gabriela Willimann, Koordinatorin für Pflegefamilien bei der Fachstelle Kompass. Bild: zvg

Woran liegt’s? Zum einen sei der Bedarf gestiegen, sagt Willimann. Habe die Nachfrage früher stark geschwankt, sei sie seit der Pandemie konstant hoch. Und zum anderen seien immer häufiger beide Elternteile berufstätig. Jemand, der Vollzeit zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, ist flexibler, vielleicht auch noch ein Pflegekind aufzunehmen.

Denn klar ist: Mit einem solchen Schritt ist ein grosser Aufwand verbunden. Auch wenn es eine schöne und sinnvolle Aufgabe ist, die auch entschädigt wird, ein Kind auf seinem Lebensweg zu begleiten, wie Willimann betont.

Früher meldeten sich genügend Pflegeeltern

Während Kompass noch vor einigen Jahren aktiv von Eltern angefragt wurde, die sich bewerben wollten, führt die Fachstelle heute regelmässig Infoabende durch. Die Hoffnung ist, so mehr Pflegefamilien zu rekrutieren. Und: Explizit werden nicht nur Eltern gesucht, die ein Kind langfristig aufnehmen.

Sondern auch Entlastungseltern. Also solche, die ein Kind für eine gewisse Zeit zum Beispiel jeweils übers Wochenende oder während der Ferien aufnehmen. So sollen die richtigen Eltern Zeit bekommen, sich zu erholen und Kraft zu tanken, um den Alltag wieder meistern zu können.

Folgendes Beispiel nennt Willimann: Eine Frau lebt mit ihrer Tochter alleine, zum Vater gibt es keinen Kontakt mehr. Die Mutter ist isoliert, hat kein soziales Netz, welches sie unterstützen kann. Und aufgrund ihrer eigenen Geschichte hat sie nur begrenzte Ressourcen, sich um das Kind zu kümmern. Eine Familienbegleiterin unterstützt die Familie zweimal die Woche bei den täglichen Herausforderungen.

Kompass sucht nun eine Familie, die die Tochter an einem Wochenende pro Monat aufnehmen kann. Diese Entlastung soll der Mutter helfen, dass sie sich auch künftig um die Tochter kümmern kann.

Und noch aus einem anderen Grund werden heute auch Entlastungseltern gesucht. Die Hürde, ein Kind nur an wenigen Tagen aufzunehmen, ist nicht ganz so hoch. Wenn sich eine Familie dafür entscheidet und zum Schluss kommt, dass das eine schöne und wichtige Aufgabe ist, nimmt sie vielleicht auch jemanden langfristig auf.

Nächste Infoabende am 28. März in Solothurn und am 19. September in Olten. Weitere Infos hier.