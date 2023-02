Analyse Wer beerbt Roberto Zanetti? Solothurner Ständeratsrennen verspricht so viel Spannung wie lange nicht mehr Der vakante Ständeratssitz bringt Würze in die Solothurner Politszene. Wie die Parteien aufgestellt sind, wer wie taktiert – und welche Idee aus der politischen Mottenkiste wenig erfolgversprechend ist. Eine Analyse. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Sie kandidieren für den Ständerat (von links): Franziska Roth (SP), Pirmin Bischof (Die Mitte), Felix Wettstein (Grüne), Remo Ankli (FDP) und Christian Imark (SVP). Keystone/Bruno Kissling/Tom Ulrich

Das wird heiss! Noch dauert es acht Monate bis zu den eidgenössischen Wahlen. Doch im Kanton Solothurn stehen die ersten Gewinner bereits fest: Es sind die Wählerinnen und Wähler. Grund dafür ist die Ausmarchung um die beiden Ständeratssitze. Dem Volk wird ein erfreulich breites Kandidatenfeld präsentiert, schon jetzt spürt man allseits Kampfeslust. Nur einer kann einigermassen gelassen bleiben.

Das bisherige Ständeratsduo harmonisierte und holte in drei gemeinsamen Legislaturen einiges für den Kanton heraus. Während Mitte-Mann Pirmin Bischof nochmals antritt – die parteiinterne Nomination ist reine Formsache – und fest im Sattel sitzen dürfte, zieht sich SP-Mann Roberto Zanetti zurück. Dessen freiwerdender Sitz bringt Würze in die Solothurner Politszene.

Zum einen, weil das Tableau der Kandidierenden solid bestückt ist: Für die grossen Parteien treten bekannte Nationalratsmitglieder und der bestgewählte Regierungsrat an, die erste Garde also. Und zum anderen, weil manche die Wahl zu einer Richtungswahl erklären.

Ankli und der Regierungsbonus

Zuerst zu den Köpfen: Besonders viel steht für FDP und SP auf dem Spiel. Die Freisinnigen, die ihren Ständeratssitz 2011 nach 163 Jahren verloren haben, treten mit Bildungsdirektor Remo Ankli an. Für Exekutivpolitiker, die sich wie er in Majorzwahlen profiliert haben und staatstragend aufzutreten wissen, ist der Ständerat eine naheliegende Option.

Dass amtierende Regierungsräte in die «Kantonskammer» streben, ist vielerorts üblich – in Solothurn gab es das seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr. So kann man nur schwer abschätzen, wie stark Ankli von seinem Regierungsbonus profitieren wird.

Sie fieberten 2019 den Resultaten der Ständeratswahlen entgegen (von links): Roberto Zanetti (SP), Pirmin Bischof (Die Mitte), Franziska Roth (SP), Christian Imark und Walter Wobmann (beide SVP). Tom Ulrich

Für die SP wird es kein Spaziergang, den Ständeratssitz zu halten. Versuchen will es die Partei mit Nationalrätin Franziska Roth. Sie muss ihre Majorzfähigkeit noch beweisen, ist jedoch in Bern naturgemäss besser vernetzt als Ankli. In der Sicherheitspolitik wurde Roth rasch zu einem der SP-Aushängeschilder.

Und obwohl die einzige Frau im Rennen klar links positioniert ist, könnte sie just wegen ihrer Gradlinigkeit auch für Andersdenkende fassbar, ja mithin wählbar sein. Nach dem Motto: Da weiss man immerhin, was man bekommt.

Ähnlich ist es – unter umgekehrten Vorzeichen – bei Christian Imark. Seiner SVP blieb der Zutritt in die kleine Kammer bisher verwehrt. Er steht ebenso weit rechts wie Roth links. Bei der letzten Ständeratswahl gelang es ihm nicht, über seine Wählerbasis hinaus zu mobilisieren. Aber trotz Polterfaktor gilt Imark als gmögig, im Bundeshaus ist er ein energiepolitisches Schwergewicht der SVP. Imark hat vor allem Potenzial, dem Freisinn ins Gehege zu kommen, wenn er in einem zweiten Wahlgang gleichzeitig mit Ankli antreten würde.

Zweiter Wahlgang ist wahrscheinlich

In der klaren Aussenseiterrolle sind derweil die Grünen. Felix Wettstein versucht, mit der Ständeratskandidatur sein Nationalratsmandat abzusichern. Wichtig werden die Grünen, wenn es im linken Lager darum geht, die Reihen vor dem zweiten Wahlgang zu schliessen. Denn ein solcher ist angesichts der Ausgangslage wahrscheinlich. Gleichzeitig wird sich dann eben die Frage stellen, wie sich die Bürgerlichen konsolidieren.

Roberto Zanetti (SP) sitzt seit 2010 im Ständerat. Bei den diesjährigen Wahlen wird er nicht mehr antreten. Alessandro Della Valle/Keystone

Wer paktiert mit wem? Wer würde sich allenfalls zu Gunsten eines anderen zurückziehen? Gerade die Mitte-Partei dürfte auf eine Empfehlung anderer Kandidierenden tunlichst verzichten, erst recht, falls auch Bischof in den zweiten Wahlgang muss.

Im Reich der politischen Folklore

Und dann ist da eine Idee, die jetzt gerne aus der Mottenkiste geholt wird: die ungeteilte Standesstimme. Die Argumentation dazu: In den Ständerat gehörten zwei ähnlich tickende – also bürgerliche – Köpfe, die sich nicht neutralisieren könnten.

Der Begriff stammt aus dem Wahlkampf-Vokabular der Bürgerlichen. Er gehört aber eher ins Reich der politischen Folklore. Erstens ist ein geeinter Auftritt des Solothurner Ständeratsduos nur dann matchentscheidend, wenn ein Geschäft den Kanton Solothurn direkt betrifft. Parteifarben sind hier sowieso nebensächlich, man weiss regionale Interessen robust einzubringen. So war es auch beim Duo Bischof/Zanetti.

Zweitens hat die ungeteilte Standesstimme im Solothurnischen nicht wirklich eine Tradition, an die sich anknüpfen lässt. Die SP besetzte in den vergangenen 80 Jahren während deren 68 einen Ständeratssitz. So sind es sinnigerweise die Sozialdemokraten, die neuerdings offensiv für eine «politisch gemischte Vertretung» werben. Natürlich ist das ebenfalls nur ein Schlagwort, ein einfaches allzumal, weil eine linke Zweiervertretung ohnehin undenkbar scheint.

So oder so: Viele Wählerinnen und Wähler werden sich um parteistrategische Überlegungen foutieren. Für sie ist die Ständeratswahl eine Persönlichkeitswahl – das Rennen macht, wer im Wahlkampf mit einer quasi überparteilichen Aura überzeugen kann. Und so kann man auf ein paar Monate hoffen, in denen sich die Politik verdichtet: zu einem Wettbewerb um die besten Ideen, um den Solothurner Einfluss im Bundeshaus. Daran sollen die Kandidierenden gemessen werden.

