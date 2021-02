Analyse Wahlkampf um die Solothurner Regierungsratssitze: Aus sieben mach fünf — bitte ganz unideologisch Was noch «normal» ist in diesen Zeiten und was nicht – zunehmend schwierig zu beurteilen ist es. Das gilt nicht nur für die Pandemie und ihre Folgen; das gilt auch für die bevorstehenden Wahlen. Balz Bruder 13.02.2021, 05.00 Uhr

Die sieben Kandidierenden beim Wahlpodium dieser Zeitung vor gut einer Woche friedlich vereint im Solothurner Kofmehl. Hanspeter Bärtschi

Seit dem 11. Januar wissen wir, wer sich um die fünf Sitze im Regierungsrat bewirbt. Nun befinden wir uns in der Schulferienzeit. Und in drei Wochen wird gewählt. Wo der Wahlkampf, so er denn überhaupt stattfindet, steht, ist nicht so ohne weiteres herauszufinden. Zu virtuell ist die ganze Angelegenheit, zu unphysisch auch. Denn es geht ja schliesslich um Fleisch und Blut, Kopf, Herz und Hand.

Jedenfalls: Dass wir am 7. März wissen werden, wie die Exekutive in den nächsten vier Jahren zusammengesetzt sein wird, glaubt niemand ernsthaft. Oder, mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass es am 25. April zu einem zweiten Wahlgang kommen wird, ist sehr hoch. Erstens muss mit einer tiefen Wahlbeteiligung gerechnet werden. Zweitens scheint das Kandidatenfeld sehr nah beisammen. Und drittens sind immerhin zwei Sitze neu zu besetzen – neckischerweise jene der Partei, die bisher doppelt vertreten ist.

Das ist denn auch die Kardinalfrage: Wird es die CVP schaffen, die Abgänge von Finanzdirektor Roland Heim und von Baudirektor Roland Fürst zu verteidigen? Als sicher kann dies keineswegs gelten, auch wenn Parteipräsidentin Sandra Kolly und Vizepräsident Thomas A. Müller einen durchaus engagierten Wahlkampf führen.

Mit Vorteilen für die Frau – sie wäre die dritte in der Exekutive –, wie nach heutigem Stand der Dinge festzustellen ist. Kolly ist direkt und unkompliziert, Müller abwägend und etwas schwer fassbar. Deutlich zu spüren: Auf der einen Seite ficht da eine mit der ganzen Politerfahrung, die eine Ochsentour durch Gremien und Ämter gebracht hat; auf der anderen Seite ringt da einer um sein Profil, der mehr juristisch beurteilt als politisch argumentiert.

Das kann den anderen Herausforderern nur recht sein: Zum einen dem FDP-Urgestein Peter Hodel, dem ebenso wie seiner Partei bewusst ist, dass der historische zweite Sitz wohl für lange Zeit nicht mehr so greifbar sein wird, wie er es jetzt gerade ist. Der Schönenwerder Gemeindepräsident wirft dabei sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale. Dabei kommt er zuweilen etwas ins Lavieren, wenn er konkret sein sollte, aber man spürt, dass hier ein Vollblut am Werk ist.

Eine Beschreibung, die auf SVP-Kandidat Richard Aschberger so nicht zutrifft. Das ist keine Aussage über die fehlende Qualität der Kandidatur, sondern eher eine über die Typologie. Der Grenchner ist ein stiller schlauer Fuchs, der weiss, wann er zubeissen muss. Das macht ihn für die Konkurrenz ebenso gefährlich wie unberechenbar.

Auch für die drei Wiederkandidierenden. Sie starten mit dem Bisherigen-Bonus, der auch bei dieser Wahl eine erhebliche Rolle spielen wird. Für Remo Ankli zumal, der als Bildungs- und Kulturdirektor nun nicht gerade die explosivsten Dossiers zu betreuen hat. Und mit seiner ebenso leutseligen wie humorigen Art auch diesmal ein Kandidat für das Spitzenresultat sein dürfte. Hart bedrängt möglicherweise von der grünen Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss, die mit ihrem grünliberalen Profil gerade in den Hochzeiten der Pandemie hüben wie drüben gepunktet hat. Fragt sich bloss, ob die Wahlempfehlung des Gewerbeverbands für linke Wählerinnen und Wähler am Ende nicht etwas zu viel des Guten ist. Und ob sich die Stammwählerschaft zuweilen nicht etwas dezidiertere grüne Positionen, etwa bei der Energiepolitik, wünschte.

Bleibt Gesundheits- und Innendirektorin Susanne Schaffner. Chapeau, die Frau traut sich etwas – ohne Rücksicht auf Verluste. Schlechter als andere Sanitätsministerinnen hat sie es in der Krise gewiss nicht gemacht, besser allerdings auch nicht. Und sie hat ausserhalb der Pandemiebekämpfung viel, sehr viel am Hut – vom Polizeigesetz über den Justizvollzug bis zur Migration und Integration. Bei allem Respekt vor der Krisenfestigkeit Schaffners: Etwas mehr Konzilianz und etwas mehr Fingerspitzengefühl würden wahrlich nicht schaden. Ihr ebenso wenig wie ihrer Sozial- und Gesundheitspolitik. «E bliebe dra», der Wahlslogan der SP-Frau, könnte programmatischer nicht sein.

Die Diskussion darüber, wer (nicht) Anspruch auf einen oder zwei oder gar keinen Sitz in der Regierung hat–sie ist schlicht und ergreifend müssig. Ginge es nach den Wähleranteilen, sähe die kantonale Exekutive schon heute ganz anders aus. Aber ein Regierungskollegium ist eben kein proportionales Abbild der parteipolitischen Kräfteverhältnisse, wie es das Parlament ist, sondern Resultat des Wählerwillens, der die Wägsten und Besten in die Regierung hievt. Und hoffentlich auch jene, denen man zutraut, den Kanton gemeinsam als funktionierendes Gremium voranzubringen. Das ist kein Votum für eine harmoniesüchtige Kuschelregierung, sondern für ein starkes Kollektiv, das nach kontroversen Diskussionen einvernehmliche Lösungen im Sinn des Ganzen findet – und diese nach innen und aussen auch so vertritt.

Die amtierende Exekutive, so viel weiss man, hat in den vergangenen Monaten hart um ihre Entscheidungen in der Pandemie gerungen. Die beiden starken Figuren waren dabei die zwei Frauen, so (un)grün sie sich auch sein mögen. Einiges, am Anfang vor allem, als es schnell gehen musste, war sehr gut; anderem mangelte es an Entschlossenheit und Geschwindigkeit. Zudem gab und gibt es kommunikativ viel Luft nach oben.

Kurz und gut: Etwas mehr Dynamik könnte die neue Regierung durchaus vertragen. Denn die Herausforderungen, die auf die Exekutive zukommen, sind massiv. Die Pandemie ist das eine, die Zeit danach das andere. Das wird den Kanton aufs Äusserste strapazieren. Gesellschafts- ebenso wie finanzpolitisch. Da braucht es Persönlichkeiten, die einen klaren politischen Kompass haben, konsensfähig ebenso wie entscheidfreudig sind – und den Überblick im Kampf ums Detail nicht verlieren. Ideologinnen und Ideologen wären da fehl am Platz. Aber davon hat es unter den Kandidierenden zum Glück keine. Wählbar sind vor diesem Hintergrund alle – aber merke: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile.

