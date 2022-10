Wahlen 2023: Solothurn braucht Amtszeitbeschränkungen

Analyse Fertig mit Sesselkleberei: Die Solothurner Parteien müssen die Chance des Wahljahres 2023 nutzen Auch die Solothurner Politik leidet unter Fachkräftemangel. Das zeigt sich, wenn 2023 wichtige Ämter neu besetzt werden müssen. Ein Grund: Die Solothurner Delegation in Bern ist primär männlich und nahe am Rentenalter. Eine Lösung ist eigentlich einfach, die Parteien müssen sich nur überwinden. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es müsste knallen. Ein Feuerwerk an Namen müsste für Dampf in der Gerüchteküche sorgen. Schliesslich hat Solothurn bald seine mitunter wichtigsten Politmandate neu zu vergeben.

Da ist der Ständeratsposten von Roberto Zanetti (68). Dass er nicht wieder antritt, hat der Gerlafinger SP-Mann am Donnerstagabend angekündigt. Eine lange Solothurner Politkarriere endet damit. Sie war, trotz einer Abwahl aus dem Regierungsrat, erfolgreich und für den Kanton stimmig.

Und da ist vielleicht bald noch ein weiteres Spitzenamt zu vergeben: Gut möglich ist, dass FDP-Regierungsrat Remo Ankli in Zanettis Fussstapfen tritt. Dann hätte Solothurn gleich noch einen Sitz in der Kantonsregierung zu vergeben.

Doch von einem Gerangel um die Posten kann keine Rede sein, von Dampf in der Gerüchteküche ist wenig zu spüren.

Ein eher laues Lüftchen bekannter Namen weht über das politische Parkett. Auch die Solothurner Politik scheint unter dem Fachkräftemangel zu leiden.

Das zeigt sich, wenn Remo Ankli tatsächlich im Regierungsrat ersetzt werden müsste. Wen hätte seine Partei, die FDP? Man zuckt kurz mal mit den Schultern, denkt vielleicht an Handelskammer-Direktor Daniel Probst oder Fraktionschef Markus Spielmann. Zwingend ist keine der Kandidaturen.

Müller-Altermatt: Ein Mann für die Regierung?

Gute Chancen in einer Ersatzwahl hätte, als Mann zwischen links und rechts, wohl Stefan Müller-Altermatt. Doch ausser dem Thaler Nationalrat drängt sich auch in seiner Partei, der Mitte, kein Name auf. Ähnlich ist es bei der SVP: Vielleicht erinnert man sich noch an Richard Aschberger, der 2021 einen Achtungserfolg erzielte.

Und bei den meistgenannten unter den möglichen Zanetti-Nachfolgern landet man einfach bei den bekanntesten Köpfen der grossen Parteien: Franziska Roth (SP), Remo Ankli (FDP) und Christian Imark (SVP). Dabei sind Roth und Imark Polpolitiker, die ihre Majorztauglichkeit noch beweisen müssten.

Woran liegt die eher hagere Kandidatenauswahl? Es ist ganz einfach: Solothurn hat gerade noch sechs Nationalratssitze in Bern, aufgeteilt auf fünf Parteien. Ausser der SVP hat jede Partei nur ein Mandat und da kommt erschwerend hinzu, dass die Solothurner Sitzleder haben:

Haben sie einmal einen Platz in Bern, bleiben sie lange auf ihren Sesseln.

Walter Wobmann (65) belegt den SVP-Sitz seit 2003. Kurt Fluri (67) ist ebensolange dort. Zanetti spazierte erstmals 1999 als Nationalrat ins Bundeshaus.

Solothurn sticht in Bern gerade durch eine Garde zwar redlich verdienter und national bekannter, aber doch älterer Politiker heraus. Das bremst jeglichen Wettstreit um Ämter in den Parteien selbst – und Frauen haben kaum etwas zu melden. In der FDP und der SVP blieb eine ganze Generation von Politikern aussen vor:

Im Schatten der grossen Bäume waren die Entfaltungsmöglichkeiten der Nachwuchstalente gering.

Bei der «CVP» könnte sich gerade Ähnliches anbahnen, sitzt Pirmin Bischof (63) doch seit 2007 in Bern, Stefan Müller-Altermatt seit 2011.

Wo es etwas zu holen gilt, spielt auch der Wettbewerb

Wie sehr die Aussicht auf ein Spitzenamt das Politleben anregt, zeigt sich gerade mit Blick auf den Nationalratswahlkampf: Wer bei der FDP oder der SVP antritt, hat nach dem Abgang der Politdinosaurier Fluri und Wobmann gute Chancen darauf, einen Sitz zu holen.

Entsprechend ist auch das Gerangel: Bei der SVP gibt es interne Vor-Ausmarchungen. Bei der FDP ist das Scharren zu hören: Unternehmer Simon Michel drängt ebenso auf die Liste wie Bauerndirektor Martin Rufer, Hauseigentümer-Präsident Spielmann oder Handelskammer-Direktor Probst.

Wenn es Aussicht auf ein Amt gibt, dann spielt auch der Wettbewerb. Und wer erfolgreich sein will, muss sich im Voraus profilieren. Das tut der Kantonspolitik gut.

Es braucht mehr solchen Wettkampf um Ideen und Köpfe. Die Parteien sollten deshalb die Chance nicht auslassen, die sich 2023 mit dem Generationenwechsel in der Solothurner Politik bietet. Sie könnten jetzt eine parteiinterne Amtszeitbeschränkung einführen. Wer 2023 gewählt wird, muss spätestens 2035 abtreten. Es würde garantieren, dass das Solothurner Politleben künftig belebter wird.

Eine Beschränkung stärkt das Milizsystem

Zwar mag es vermessen erscheinen, dies zu fordern. Schliesslich haben die Parteien in anderen Kantonen fast schon reihenweise bestehende Regelungen über den Haufen geworfen – weil sie an den Ämtern hängen oder weil Parteischwergewichte nicht loslassen können.

Doch eine rigid eingehaltene Amtszeitbeschränkung würde nicht nur den parteiinternen Wettbewerb und damit das Solothurner Politleben allgemein beleben. Sie würde auch ein anderes Problem beheben: Wer heute gewählt wird, wird – trotz anders lautender Beteuerungen – oft Berufspolitiker und muss im Amt bleiben, weil das die Haupteinnahmequelle ist.

Eine Amtszeitbeschränkung, die eingehalten wird, ist dagegen ein Garant, dass das viel gelobte Milizsystem tatsächlich auch gelebt wird: Wer weiss, dass die Zeit in Bern endet, klammert sich weniger ans Amt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen