Amtsgerichtspräsidentenwahlen: Wenig Andrang, Zweifel an Kandidat

Zwei Probleme Amtsgerichtspräsidentenwahlen: Fast niemand will den Posten – und ein Kandidat sorgt für Fragezeichen Es geht um eines der wichtigsten Ämter der Solothurner Justiz: Dennoch fehlen Kandidierende für die Amtsgerichtspräsidiumswahlen. Keine richtigen Wahlen mehr und ein 28-jähriger Kandidat mit wenig Praxiserfahrung: Was läuft falsch im System? Zwei Problemstellungen, zwei Diagnosen. Lucien Fluri 03.01.2023

Niemand steht Schlange: Eingang zum Amtsgericht Olten-Gösgen. Bild: Bruno Kissling

Über ihren Tisch geht fast alles, was juristisch wichtig ist im Kanton: von groben Verkehrssünden über (missbräuchliche) Kündigungen bis hin zu Scheidungen oder den grossen Kriminalfällen. Die Amtsgerichtspräsidenten sind die Stütze des Solothurner Justizsystems.

Sie schlichten Streitfälle, sie verurteilen Diebe und Mörder, sie scheiden Ehepaare. An den erstinstanzlichen Gerichten wird verhandelt, was an Einschneidendem und Unerfreulichem im Leben von Menschen geschieht. Die Urteile prägen die Schicksale der Betroffenen auf Jahre hinaus. Doch so wichtig das Amt auch ist: Das Interesse daran scheint derzeit gering.

Kürzlich lief die Bewerbungsfrist für drei Amtsgerichtspräsidentenstellen ab. Wenn aber die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im März wählen, dann kommt es gerade einmal in einem der drei Fälle zu einer Kampfwahl. Für die Richterstellen in den Amteien Olten-Gösgen und Bucheggberg-Wasseramt hat sich je nur eine Person gemeldet. Die beiden Kandidaten sind also quasi gewählt. Und dass es in Sachen Amtsgerichtspräsidentenwahlen zu keiner richtigen Wahl kommt, das passiert nun bereits zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren.

Warum ist das Interesse so gering? Warum gibt es keinen Wettbewerb um die vielleicht wichtigste Juristenstelle im Kanton? Denn zumindest auf dem Papier scheint das Amt attraktiv: Der Lohn liegt nach ein paar Jahren bei über 200'000 Franken. Und wer einmal gewählt ist, der hat die Stelle quasi lebenslang auf sicher. Erstaunt ist denn auch Thomas Fürst, der Präsident des Solothurner Anwaltsverbandes. «Die Aufgabe ist vielfältig, interessant und extrem wichtig für das Funktionieren der Justiz», sagt er. Von einem «Alarmzeichen» spricht Melania Lupi Thomann, Anwältin und Präsidentin des Solothurnischen Juristenvereins.

Erstaunt über das fehlende Interesse: Thomas Fürst, Präsident Solothurner Anwaltsverband. Bild: Hans Peter Schläfli

Fast noch mehr zu reden als das geringe Interesse gibt in Juristenkreisen eine Kandidatur. In der Amtei Bucheggberg-Wasseramt tritt für die SP Jonathan Hadorn an. Die Personalie wirft unter Anwälten die Frage auf: Was braucht es an Qualifikationen für eines der wichtigsten Ämter in der Solothurner Justiz? Hadorn ist erst 28 Jahre alt.

Sein Anwaltspatent erhielt der Sohn des früheren SP-Nationalrates gerade erst vor gut einem Jahr, im September 2021. Er erfüllt damit zwar alle gesetzlichen Vorgaben für eine Kandidatur. Im Gegensatz zu den anderen Kandidierenden für die offenen Richterstellen in den Amteien Olten-Gösgen und Solothurn Lebern – sie sind zwischen 30 und 38 Jahre alt – hat er jedoch keine Erfahrung als Gerichtsschreiber oder Staatsanwalt. Diverse Anwälte fragen sich: Ist das genug Berufspraxis und hat man mit 28 ausreichend Lebenserfahrung, um über das Schicksal von Menschen – etwa bei Scheidungen – zu urteilen?

Öffentlich äussern will sich jedoch fast niemand. Denn wer als Anwalt tätig ist im Kanton, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit mal vor dem Gericht stehen, das Hadorn bald präsidieren könnte – eine Wahl ist wahrscheinlich, es sei denn, eine Mehrheit der Abstimmenden in der betreffenden Amtei würde leer einlegen.

Eine, die sich offen äussert, ist Anwältin Melania Lupi Thomann. Sie sagt: «Man würde niemanden zum Chefarzt Chirurgie machen, der das Staatsexamen erst seit gut einem Jahr hat und der nicht oft im OP gestanden ist.» Für die Akzeptanz der Urteile sei es wichtig, «dass sich Rechtssuchende ernst genommen fühlen». Deshalb sei entscheidend, dass Richterinnen und Richter nicht nur über die fachlichen Voraussetzungen verfügten, sondern auch über eine gewisse Lebenserfahrung, um sich in die Verhandlungsparteien hineinzuversetzen.

Jonathan Hadorn selbst verteidigt seine Kandidatur. «Meine Persönlichkeit, Ausbildung und Erfahrung scheinen mir passend zu sein für die Tätigkeit als Amtsgerichtspräsident», sagt der 28-Jährige. Er habe immerhin bereits mit 22 seinen Master of Law abgeschlossen, mehrere Jahre in der Advokatur und Verwaltungsjustiz gearbeitet, «eine ganze Anzahl» an Fällen bearbeitet und sei seit einiger Zeit selbstständig tätig in seiner eigenen Anwaltskanzlei in Gerlafingen. Er sei zudem «für die Tätigkeit als Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht» vorgesehen gewesen, was zeige, «dass auch andere Gerichte mir einiges zutrauen».

Zudem arbeitet er derzeit in der Berner Verwaltungsjustiz. Als langjähriger Personalverantwortlicher und Vizepräsident des Schweizer Dachverbandes der Jungen evangelisch-methodistischen Kirche habe er zudem «Führungs- als auch Organisationserfahrungen», so Hadorn.

Gerade dieses Engagement aber löst Gerüchte aus, die von unterschiedlichen Quellen kolportiert werden: Etwa wie sich Hadorn kritisch zu Scheidungen oder Homosexualität geäussert haben soll. Allerdings bleiben dies Gerüchte. Hadorn selbst dementiert, je die kolportierten Aussagen getätigt zu haben. Er spricht von «unbegründeten Aussagen» über ihn, die je nach Inhalt in die Nähe der üblen Nachrede gehörten.

Woran könnte es liegen, dass nur wenige Personen kandidieren wollen? Beginnen wir beim Wahlprozedere: Anders als in anderen Kantonen wählt das Volk im Solothurnischen die erstinstanzlichen Richter. Das System funktioniert über die Amteiparteien, die Kandidierende suchen und nominieren. «Wir sehen die Parteien in der Pflicht, geeignete Kandidaturen sicherzustellen», sagt denn auch Thomas Fürst, der Präsident des Anwaltsverbandes.

Haben sich also die Parteien zu wenig Mühe gegeben? Wer bei den Amteiparteien nachfragt – sie suchen die Kandidierenden und melden sie dem Oberamt – erfährt, dass durchaus Bemühungen stattfanden: Man verfasste E-Mails und Briefe, die an die Anwälte gingen, die den Parteien bekannt sind. Doch offenbar meldete sich niemand. Man hätte gerne einen Kandidaten gestellt, sagt Rémy Wyssmann, selbst Anwalt, SVP-Kantonsrat und – erfolglos nach Kandidierenden suchender Präsident der SVP-Amteipartei Bucheggberg-Wasseramt. Die Partei schickte ein Rundmail los, um potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Man hätte auch Parteilose in die Auswahl genommen, so Wyssmann. «Es hat sich niemand gemeldet.» Ebenso war es bei der SP-Bucheggberg-Wasseramt. Es meldete sich zuerst einzig Jonathan Hadorn. Erst am Samstag, bevor die Wahlunterlagen am Montag beim Kanton abgegeben werden mussten, hat sich offenbar noch eine weitere Kandidatin gemeldet. Doch der Vorstand entschied sich dann für Hadorn.

Anwältin Lupi Thomann setzt ein Fragezeichen hinter die Portierung der Kandidaturen durch die Parteien. Möglicherweise schränke dies den Kreis derjenigen ein, die sich zu einer Kandidatur bereit erklärten. So oder so gilt für sie: «Die Erfahrung sollte deutlich mehr zählen als die Partei.» Dass die Kandidierenden von den politischen Parteien portiert werden, sei «historisch gewachsen», erklärt Thomas Fürst vom Anwaltsverband. «Bisher gab es dabei nichts zu bemängeln.» Die gewählten Personen seien immer geeignet gewesen. Tatsache ist allerdings: Die Parteibindung hat generell abgenommen in den vergangenen Jahren.

Anwalt Wyssmann vermutet zwei Gründe hinter dem geringen Interesse: Für Anwälte, die bereits eine eigene Kanzlei hätten, sei die Aufgabe der Selbstständigkeit und die Abgabe der Mandate ein einschneidender Schnitt. Und bei jüngeren Anwältinnen und Anwälten sei aktuell ein Trend auszumachen, hin zu Grosskanzleien in grösseren Städten.

Und der Lohn? Der liegt – je nach kantonaler Erfahrungsstufe – bei über 200'000 Franken pro Jahr. Ist das für Anwälte zu wenig lukrativ? Thomas Fürst, Präsident des kantonalen Anwaltsverbandes, sieht andere Hindernisse, die gewichtiger seien als der Lohn, etwa dass es heute nicht möglich ist, Teilzeit zu arbeiten als Amtsgerichtspräsident. Dass der Regierungsrat künftig nun Teilzeitpensen einführen möchte, begrüsse der Anwaltsverband, so Fürst.

Auch Anwältin Lupi Thomann taxiert die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten für wichtiger als den Lohn. Ein Grund für das mangelhafte Interesse könnte weiter sein, dass der Amtsgerichtspräsident Zivil- und Strafrecht abdecken muss. Vielleicht, so Lupi Thomann, würde eine Aufteilung mehr Kandidierende ansprechen, «die sich auf das eine oder andere spezialisiert haben».

Dennoch kommt sie, mit Blick auf die unterschiedlich hohen Löhne von Oberrichtern und Amtsgerichtspräsidenten, zum Schluss: «Die Entlöhnung der Amtsgerichtspräsidenten bildet weder die Geschäftslast noch die Verantwortung der ersten Instanz genügend ab.» Aus ihrer Sicht müssten die beiden Ämter mindestens gleich besoldet sein. «Das Amtsgerichtspräsidium ist sehr herausfordernd und belastend. Die Geschäftslast ist insgesamt höher als am Obergericht.»

