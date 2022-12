Solothurn will Amtsgerichtspräidium im Teilpensum ermöglichen

Amtsgerichte Teilpensum soll auch im Kanton Solothurn möglich werden, an Volkswahl wird aber nicht gerüttelt Warum soll eine Mutter von kleinen Kindern nicht Amtsgerichtspräsidentin sein können? Um die Vereinbarkeit dieses Amts mit Familienpflichten zu verbessern, sollen Teilzeitpensen möglich werden. 21.12.2022, 05.00 Uhr

Vom möglichen Teilzeitpensum erhofft man sich, dass sich wieder mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen, wenn ein Amtsgerichtspräsidium neu zu besetzen ist. (Im Bild: Amtsgericht Olten) Bruno Kissling

Amtsgerichtspräsidentinnen und -präsidenten sollen ihr Amt in Zukunft auch in einem Teilpensum ausüben können (wie das am Obergericht schon länger möglich ist). Der Regierungsrat schickt eine entsprechende Revision des Gesetzes über die Gerichtsorganisation in die Vernehmlassung.