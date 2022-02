Streit auf Baustelle: Biberister Messerstecher vor Gericht

Amtsgericht Vier lebensgefährliche Messerstiche: Streit unter Arbeitskollegen auf Baustelle in Biberist eskalierte Ein 52-jähriger Kosovare steht vor Gericht, weil er einen Arbeitskollegen bei einem Streit in der Mittagspause lebensbedrohlich verletzte. Die Anklage sieht «gewisse Mordaspekte» und fordert zehn Jahre Gefängnis und zehn Jahre Landesverweis. Ornella Miller 24.02.2022, 19.52 Uhr

Das Messer war am Tatort nicht mehr auffindbar, aber dass S. zustach, steht ausser Frage. Pius Amrein

«Es war keine gute Sache, es war eine traurige Sache», sagte der 52-jährige Kosovare Shaip S.* auf die Frage des Amtsgerichts nach dem Grund dafür, dass er am 17. September 2020 in Biberist auf einer Baustelle den viel jüngeren Arbeitskollegen Malush M.* mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte.

Opfer und Täter hatten zuvor einen Streit aus banalem Anlass, jedoch auf der Basis eines schon etwas länger schwelenden Zwists. Es ereignete sich in der Mittagspause. In einer Baubaracke ruhte sich M. aus, während sich S. mit einem Dritten, dem Polier, Essen besorgte. Als sie wieder zurück waren und in die Baracke eintraten, sah S., dass M. ein Bein auf den Tisch gelegt hatte und so den Weg zu seinem Sitzplatz versperrte. Da M. nicht auf seine Aufforderung, Platz zu machen, reagierte, entwickelte sich eine verbale und tätliche Auseinandersetzung.

Der Polier schlichtete die Situation. S. verliess dann die Baracke so wie später auch die anderen beiden. M. hatte sein T-Shirt ausgezogen, das beim Streit zerrissen worden war. Beim Umdrehen sah er, wie S. wutentbrannt mit einem Messer in der Hand auf seinen Oberkörper zustiess. S. sprach dabei: «Willst du noch mehr?» und stach sogleich ein zweites Mal auf ihn ein.

Nur dank Glück überlebt

M. habe sich flüchtend entfernt, doch S. sei ihm gefolgt und habe mindestens zwei weitere Male auf ihn eingestochen. Erst als der Polier eingriff, liess S. ab und fuhr mit seinem Auto davon. «Nur dank der sofortigen guten medizinischen Versorgung und dank Glück ist M. am Leben geblieben», erklärte Staatsanwalt Marc Finger am Prozess.

Opfer und Täter schilderten das Geschehen unterschiedlich. Gemäss S. sei er selber von M. stark bedroht worden, etwa durch Würgen. Und man habe sich streitend aus der Baracke hinausbegeben, wo er hingefallen sei, dort ein herumliegendes Messer ergriffen und sich gewehrt habe, indem er damit einmal eine Bewegung ausgeführt habe. Ihm gemäss habe es keine Pause gegeben.

M. hingegen sagte, dass S. sich entfernt habe und zwei bis drei Minuten später erst von seinem Auto herkommend zugestochen habe. M. sagte im Gegensatz zu S., dass er auf der Flucht weiter attackiert worden sei. Und S. sprach nur von einem Stich statt von mindestens vier wie M. Die restlichen Verletzungen müsse sich M. deshalb selber zugefügt haben.

Autoritäts- und Generationenprobleme

Wie aus der Verhandlung hervorging, beruhte der schwelende Konflikt darauf, dass M. während der Ferienabwesenheit des Poliers im Juli die Führung übertragen worden sei. So seien Autoritäts- und Generationenprobleme aufgetreten. Zudem habe S. ein grosses Arbeitsgerät beschädigt, was M. aufgrund seiner Führungsfunktion gemeldet habe.

Verteidiger Daniel Ricardo Frey versuchte, Notwehr nachzuweisen, M. habe aus Todesangst reagiert. Er wies auf immer noch bestehende Halsprobleme hin, die durch ein Würgen durch M. herbeigeführt worden seien. «Das Messer fehlt», hielt er weiter fest, es sei unauffindbar gewesen. Seine Länge sei nicht erwiesen. Man müsse eine Mitverantwortung von M. prüfen. Es sei keine versuchte vorsätzliche Tötung, doch er sprach von schwerer Körperverletzung. Möglichst mild soll die Bestrafung sein. Einen Landesverweis lehnte er ab, da der Witwer S. einen schwerst behinderten Sohn habe, der ihn brauche.

Staatsanwalt sieht «gewisse Mordaspekte»

Finger forderte für versuchte vorsätzliche Tötung nebst 10 Jahren Gefängnis und Sicherheitshaft einen 10-jährigen Landesverweis. Denn er sah «gewisse Mordaspekte», eine «skrupellose Tatausführung».

Besonders sei der Grund für die Tat nicht wirklich klar, sodass man eine erneute Straffälligkeit nicht ausschliessen könne. Die Aussagen von M. stimmten viel mehr mit den objektiven Befunden überein und auch der Polier habe Wesentliches bestätigt. Die medizinischen Berichte zeugten von vier bis zu 8 Zentimeter tiefen Stichen in den Oberkörper.

S. lebt seit 23 Jahren in der Schweiz, ist voll erwerbstätig und hat vier erwachsene Kinder.

*Namen geändert