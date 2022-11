Tötungsdelikt Olten: Auch verdeckte Ermittler wurden eingesetzt

Amtsgericht Tote Person in Olten: Kanton setzte auf verdeckte Ermittler – befragt werden sie nur hinter verschlossenen Türen Diesen Donnerstag wird am Amtsgericht Olten-Gösgen der Fall einer vorsätzlichen Tötung verhandelt. Die Behörden setzten bei ihren Abklärungen auch auf verdeckte Ermittler. Nur die Hintergründe erfährt man vor Gericht nicht. Die Kontrolle der Justiz durch die Öffentlichkeit wird eingeschränkt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 24.11.2022, 14.00 Uhr

Türen zu: Als die verdeckten Ermittler in Olten befragt wurden, war die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Bruno Kissling

Diesen Donnerstag geht in Olten aussergewöhnliches vor. Nicht nur, weil vor dem Amtsgericht ein Fall vorsätzlicher Tötung verhandelt wird – ein Mann wird beschuldigt, 2015 jemanden in Olten getötet zu haben (Berichterstattung folgt). Sondern auch, weil für den Prozess ganz entscheidende Personen im Gerichtssaal gar nicht anwesend sein werden. Nämlich die verdeckten Ermittler, dank denen der Beschuldigte überhaupt erst vor Gericht gebracht werden konnte.

Diese Ermittler wurden bereits tags zuvor vom Gericht befragt. Und zwar unter komplettem Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch Medienvertreter waren nicht zugelassen. Mit «besonderen Schutzmassnahmen», die für die einvernommene Person gelten würden, hat das Gericht diesen Schritt relativ knapp begründet.

Es dürfte dem Gericht nicht nur darum gegangen sein, dass die Ermittler auch künftig ihren Beruf ausüben können (was einigermassen unmöglich werden dürfte, sollte deren Identität öffentlich werden). Sondern auch darum, ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Justizöffentlichkeit wird hoch gewichtet

Trotzdem ist dieses Vorgehen nicht ganz unproblematisch. Denn: «Grundsätzlich wird die Justizöffentlichkeit vom Bundesgericht sehr hochgehalten», sagt Dominique Strebel, selber Jurist, Experte für Gerichtsberichterstattung und Chefredaktor des «Beobachters».

Gerichtsverhandlungen kann grundsätzlich jedermann besuchen. Die Idee dahinter: Die Bevölkerung, oft vor allem vertreten durch Medienschaffende, soll sich selbst ein Bild machen können. Geht vor Gericht alles mit rechten Dingen zu und her? Sind Entscheide und deren Begründungen nachvollziehbar? Es geht um die Kontrolle der Gerichte – soweit dies in einem solchen Rahmen möglich ist. Es geht aber auch um Vertrauen in die Justiz.

Eine solche Kontrolle ist natürlich nicht möglich, wenn sich Journalistinnen und Journalisten von ganz entscheidenden Teilen der Verhandlung kein eigenes Bild machen können. Entsprechend selten kommt es vor, dass Medienschaffende von Prozessen (oder Teilen davon) ausgeschlossen werden.

Mildere Mittel sind oftmals möglich

Denn es gibt andere, mildere Wege. Wenn besondere Persönlichkeitsschutz- oder Geheimhaltungsmassnahmen nötig sind, kann das Gericht beispielsweise die Öffentlichkeit ausschliessen, dafür nur Journalistinnen und Journalisten zulassen. Es kann den Medienschaffenden besonders strenge Auflagen für die Berichterstattung erteilen. Oder im vorliegenden Fall hätte es eine Abschrift der Befragung der Ermittler in anonymisierter Form den Medien zukommen lassen können.

«Gerichte müssen überprüfen, ob es, statt dem kompletten Ausschluss von Medienschaffenden, nicht eine verhältnismässige Ersatzlösung gibt. Die es den Medien erlaubt, sich ein eigenes Bild zu machen und so ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen», sagt Strebel.

Wieso hat das Gericht also so streng entschieden? Auf Nachfrage begründet Amtsgerichtspräsident Valentin Walter:

«Die Einvernahmen fanden im Rahmen einer Vorverhandlung statt, weil diese unter Wahrung der Anonymität der Zeugen im Rahmen der Hauptverhandlung einen absurden Organisationsaufwand mit sich gebracht hätten und Bedenken bestanden in puncto Sicherheit.»

Ob mildere Massnahmen geprüft wurden, um beispielsweise nur Journalistinnen und Journalisten an dieser Befragung teilnehmen zu lassen, wird von Richter Walter nicht beantwortet.

Verdeckte Ermittler waren im Kanton schon ein Politikum

Das Thema ist insofern besonders brisant, weil verdeckte Ermittlungen im Kanton Solothurn bereits in der Vergangenheit ein Politikum waren. 2010 starb in Breitenbach ein Baby. 2012 musste ein weiteres Baby desselben Paares operiert werden, es gab Hinweise auf ein Schütteltrauma. Der Verdacht damals fiel auf die Eltern.

Da die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen nicht vorankam, setzte sie mehrere verdeckte Ermittler ein. Jemand davon freundete sich gar eng mit der Mutter an, um so an Informationen zu kommen.

Sogar die Politik mischte sich ein

War das zulässig? Oder gingen die Strafverfolgungsbehörden damit zu weit? Das Obergericht fand Letzteres, das Bundesgericht erlaubte das Vorgehen jedoch. Und als sich das Amtsgericht Dorneck-Thierstein mit dem Fall beschäftigte, kam es ebenfalls zum Schluss, dass sich die verdeckten Ermittlungen im Rahmen des Erlaubten bewegten. Das Verfahren gegen die Mutter war übrigens bereits zuvor eingestellt worden, der Vater wurde damals erstinstanzlich freigesprochen.

Das Thema schaffte es damals sogar in die Politik. Denn als bekannt wurde, in welchem Ausmass verdeckte Ermittler eingesetzt wurden, fragte die FDP-Fraktion im Kantonsrat via Interpellation, ob das denn noch verhältnismässig gewesen sei. Da das Verfahren damals noch hängig war, wurde die Frage von der Regierung nicht beantwortet. Das zu beurteilen, sei Aufgabe der Gerichte, an die Gewaltentrennung halte man sich, hiess es.

Diese Episode zeigt jedoch: Verdeckte Ermittlungen sind ein besonders sensibles Thema. Vor diesem Hintergrund ist es nicht hilfreich, wenn vor Gericht sämtliche Transparenz verweigert wird, wie im aktuellen Fall.

Auch der Strafverteidiger ist nicht zufrieden

Das aussergewöhnliche Vorgehen des Gerichts erstreckte sich allerdings nicht nur auf die Medien. Als die verdeckten Ermittlern befragt wurden, durften sich nicht einmal der Beschuldigte und dessen Verteidiger Reto Gasser im selben Raum aufhalten. Sie hielten sich in einem separaten Raum auf und wurden von dort zugeschaltet. Seine Fragen an die Ermittler musste Gasser über diesen Umweg stellen.

Das sei grundsätzlich vom Bundesgericht abgesegnet, sagt er. Trotzdem ist er alles andere als glücklich damit.

«Ein persönlicher Eindruck bei der Befragung ist extrem wichtig», sagt Gasser. Wirkt jemand nervös? Wie reagiert er oder sie auf eine Frage? Solche Eindrücke zu bekommen, sei auf diese Weise nicht möglich, sagt der Strafverteidiger.

