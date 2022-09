Amtsgericht Thal/Gäu verurteilt Mann wegen fahrlässiger Tötung

Amtsgericht Thal/Gäu Er verursachte einen tödlichen Auffahrunfall bei Egerkingen: Mann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt Im Juli 2021 kam es auf der Autobahn bei Egerkingen zu einem tödlichen Auffahrunfall. Der Verursacher wurde nun vom Amtsgericht Thal/Gäu wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hatte kurz vor dem Unfall Cannabis konsumiert. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 20.09.2022, 17.05 Uhr

Der Schmelzihof in Balsthal, Sitz des Amtsgerichts Thal/Gäu. Bruno Kissling

Wir alle kennen wohl das mulmige Gefühl, wenn wir auf der Autobahn vor uns einen Stau erkennen. Während wir stark bremsen müssen, schauen wir ängstlich in den Rückspiegel und hoffen, dass auch die Nachfolgenden Fahrzeuge rechtzeitig anhalten können.

Am 16. Juli 2021, kurz vor 14 Uhr, passierte auf der Autobahn A2 bei Egerkingen das Unfassbare. Bei einem Auffahrunfall wird eine Frau getötet. Diesen Dienstag wurde der Mann, der im Cannabis-Rausch den Unfall verschuldet hatte, durch das Amtsgericht Thal-Gäu im abgekürzten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

Auf der A2, dort wo diese vom Belchentunnel herkommend kurz vor der Ausfahrt Egerkingen dreispurig ausgebaut ist, staute sich der Verkehr. Ein Frau, die im Niederamt wohnte, musste ihren Kleinwagen abbremsen und kam schliesslich auf der rechten Spur zum Stillstand.

Mit Tempo 100 ins Auto geprallt

Ein deutscher Automobilist passte nicht auf. Er leitete die Vollbremsung viel zu spät ein und krachte mit seinem Kombi in das letzte Auto der Kolonne. Die polizeilichen Ermittler errechneten die Geschwindigkeit beim Aufprall: 94 Stundenkilometer.

Wer in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft die Liste der Verletzungen des Opfers las, der wusste auch ohne medizinische Kenntnisse sofort, dass die Frau auf der Stelle tot gewesen sein musste. Der Unfallverursacher, seine Frau und die beiden Kleinkinder im deutlich schwereren Kombi wurden verletz und mussten ins Spital, sie sind aber mittlerweile ohne körperliche Schäden wieder wohlauf.

Kurz vor dem Unfall noch Cannabis konsumiert

Bei der Blutuntersuchung stellte die Polizei fest, dass der Mann, der als deutscher Postbote arbeitet, unter Drogeneinfluss stand und fahrunfähig war. In der Anklageschrift wurde sogar vermutet, dass er erst nach dem Grenzübertritt in Basel, also sehr kurz vor dem Unfall, Cannabis konsumiert hatte, dies sei aber nicht zu beweisen.

Der Angeklagte suchte bei der kurzen Befragung durch Amtsrichter Guido Walser nicht nach Ausreden. «Ich bin moralisch seit dem Unfall am Boden», sagte der Familienvater. Er sei in psychologischer Betreuung, arbeite aber voll. «Es war der erste Tag unserer Ferien. Wir waren auf dem Weg nach Nizza, wo wir die Schwiegermutter besuchen wollten. Seither ist unser Leben nicht mehr so schön, wie es einmal war.»

«Eindeutig pflichtwidriges Verhalten»

Der Unfallverursacher gestand sein Fehlverhalten ein und er akzeptierte auch die noch nicht exakt festgelegten Zivilforderungen der Familie im Grundsatz. Rechtsanwältin Eveline Roos ergänzte: «Mein Mandant hat sich bei der Familie des Opfers entschuldigt und auch die Privatklägerschaft hat das verkürzte Verfahren akzeptiert.»

So wurde der Deutsche der fahrlässigen Tötung und des Lenkens eines Autos in fahrunfähigem Zustand schuldig gesprochen. Das Gericht bestätigte die zuvor zwischen allen Parteien ausgehandelte Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem muss er sämtliche Kosten tragen. «Eindeutig pflichtwidriges Verhalten hat zum Unfall und zum Tod des Opfers geführt», begründete Richter Walser das Urteil.

