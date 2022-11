Amtsgericht Thal-Gäu verurteilt Vergewaltiger

Amtsgericht Thal-Gäu Schwierige Beziehung endete jäh mit einer Vergewaltigung – Täter muss ins Gefängnis Das Amtsgericht Thal-Gäu verurteilt einen 34-Jährigen zu 36 Monaten Gefängnis teilbedingt, 12 davon muss er absitzen. Er hat seine damalige Partnerin vergewaltigt. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 27.11.2022, 14.00 Uhr

Das Richteramt in Balsthal. Bruno Kissling

Musste Roko (alle Namen geändert) erkennen, dass seine Freundin Doris keinen Sex mit ihm wollte? Das Amtsgericht Thal-Gäu beantwortet diese Kernfrage mit Ja und verurteilt Roko wegen Vergewaltigung zu 36 Monaten Gefängnis, davon 24 Monate bedingt auf eine Probezeit von zwei Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte 34 Monate gefordert. Roko muss Doris zudem eine Genugtuung von 8000 Franken bezahlen.

Objektive Beweise lagen nicht vor, wie üblich bei einem sogenannten Vier-Augen-Delikt. Es gebe aber keinen Grund, an den detaillierten und kon­stanten Aussagen des Opfers zu zweifeln, sagte Staatsanwalt Martin Schneider in seinem Plädoyer. Doris habe keine übertriebenen Anschuldigungen gemacht und ihr eigenes Verhalten in der stets schwierigen, von Rokos Eifersucht geprägten Beziehung hinterfragt.

Doris habe auch zugegeben, dass sie Roko nicht direkt gesagt habe, keinen Geschlechtsverkehr zu wollen, er es aufgrund ihres Verhaltens aber zweifellos habe merken müssen. In den Tagen des Jahreswechsels 2020/21 hatte Doris sich mit einem positiven Coronabefund in ihrer Wohnung einer Gäuer Gemeinde in Quarantäne befunden. Roko leistete ihr Gesellschaft. Sie waren ein Paar, wohnten aber nicht zusammen.

Mindestens zwei Mal geschlagen

Während der Isolation soll es zu einvernehmlichem Sex gekommen sein, jedoch auch zu einer Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung und Tätlichkeiten. In der Anklageschrift steht, Roko habe Doris «in mindestens zwei Vorfällen mit beiden Händen links und rechts an die Ohren» geschlagen und sie auf das Bett geschleudert.

Beim ersten Mal habe er gegen ihren Willen zwischen ihre Beine gegriffen, sie intim berührt und eine Banane in die Vagina eingeführt. Erst als er eine Zucchetti genommen habe, sei es Doris gelungen, sich zu befreien. Beim zweiten Vorfall habe Roko Doris geschlagen und mit einem Vibrator genötigt. Seine Kussversuche habe sie nicht erwidert, dennoch habe er sich auf sie gelegt und sei mit seinem Penis in sie eingedrungen. Doris habe heftig geweint.

Sie sei während der ganzen Zeit wie gelähmt und erstarrt gewesen, ausserstande, sich zu wehren, weil sie weitere Schläge befürchtete. Nach kurzer Zeit habe Roko von ihr abgelassen, «als er realisierte, was er gerade getan hatte», so die Anklageschrift.

Einige Wochen später soll Roko Doris in deren Wohnung aufgesucht und sie geschlagen und gewürgt haben, sodass sie ein blaues Auge und rote Würgemale davongetragen und an Schluckbeschwerden gelitten habe. Erst jetzt respektive fünf Tage nach diesem Vorfall ging Doris zur Polizei.

Im Gerichtssaal fiel Doris das Sprechen schwer, sie hatte Tränen in den Augen. Die letzten zwei Jahre seien «extrem schwierig» gewesen. Die grösste Sorge sei die Beziehung zu ihren Kindern gewesen, die aufgrund ihres psychischen Zustands gelitten habe.

Wieder zurück in die Spur gefunden

Insgesamt habe sie dank Therapie sowie der Unterstützung von «wirklich lieben Arbeitskollegen», ihres Ex-Mannes, Familie und Freunden und ihres eigenen Willens zurück in die Spur gefunden. Unterdessen habe sie in der Firma eine neue Herausforderung in leitender Position übernommen und habe Freude daran.

Roko wollte keine Fragen zum Sachverhalt beantworten, er habe in den Einvernahmen alles gesagt. Zu seiner Person gab der heute 34-jährige Kroate an, als Berufsmann in einer Fahrzeugbaufirma zu arbeiten. Die Arbeit sei das Einzige, was ihn von den Sorgen im Zusammenhang mit diesem Prozess ablenke.

Rokos amtliche Verteidigerin Corina Gugger hatte auf Freispruch plädiert. Beweise fehlten und Rokos und Doris’ Aussagen widersprächen sich. Gugger wies auch darauf hin, dass Doris beim Gang zur Polizei zunächst nur tätliche Angriffe erwähnt hatte. Erst bei späteren Befragungen sei die Rede gewesen vom sexuellen Kontakt zwischen ihr und Roko. Es bestünden erhebliche Zweifel am Ablauf der Dinge, so Gugger, und schon die geringsten Zweifel müssten zum Freispruch führen.

Der Forderung kam das Amtsgericht Thal-Gäu unter dem Vorsitz von Amtsgericht­statthalterin Barbara Steiner nicht nach. Nebst der Freiheitsstrafe verurteilte das Gericht Roko zu einer bedingten Geldstrafe von 130 Tagessätze à 130 Franken für weitere Tatbestände wie Sachbeschädigung und Drohung sowie zu einer Busse von 600 Franken für Tätlichkeiten und Sachentziehung.

Roko muss auch Doris’ Anwaltskosten von gut 13'000 Franken und die Verfahrenskosten von 5300 Franken übernehmen sowie – sobald es seine finanziellen Verhältnisse zulassen – die gut 14'000 Franken, die seine amtliche Verteidigung zu Buche schlägt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

