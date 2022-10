Sprayereien Balsthal: Vandale aus guten Haus vor Gericht

Amtsgericht Thal-Gäu Schmierfink von Balsthal wollte «etwas Grosses machen»: «Buck» soll gewerbsmässig gedealt und gesprayt haben Der 22-jährige Schweizer ist je nach Lesart ein unbelehrbarer Vandale und Dealer oder ein trotziger Fussballfan, der die Kurve in die Welt der Erwachsenen erst spät gekriegt hat. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Thal-Gäu verantworten. Daniela Deck Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Etwa diese Sprayereien sollen vom Beschuldigten stammen. Kantonspolizei Solothurn

«Er hat einen guten Teil von Balsthal bemalt.» So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an die Adresse von Buck. Diesen Namen hat sich der Sprayer gegeben, der im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Ende Juli 2018 und dann wieder von März bis September 2019 Gebäude und Infrastruktur in der Gemeinde verschandelt hat. Dutzende Sachbeschädigungen mittels Farbe legt die Anklageschrift dem Thaler zur Last.

Diese Woche musste sich der 22-jährige Schweizer vor dem Amtsgericht Thal-Gäu verantworten. Neben dem Vorwurf der mehrfachen qualifizierten Sachbeschädigung lautete die Anklage unter anderem auf gewerbsmässigen Handel mit Betäubungsmitteln (Marihuana und Ecstasy) und Hausfriedensbruch.

Neue Delikte begangen im Strafverfahren

32 Seiten umfasst die Anklageschrift, die neben dem Staat 20 Privatkläger umfasst; darunter die Einwohnergemeinde Balsthal, den Kanton Solothurn und Bahnunternehmen. Doch zum Auftakt der Verhandlung war zu hören, dass nicht einmal dieser Seitenumfang ausreicht, um die Sachlage darzustellen.

Denn Buck hatte im laufenden Strafverfahren weitere Delikte mit Spraydose und Farbmarkern begangen, was diesen Frühling in einen Strafbefehl mündete und zur Folge hatte, dass die Gerichtsverhandlung vertagt werden musste. Die Hauptthemen der Schmierereien: Hass auf die Polizei und Fanparolen für den FC Basel.

Kantonspolizei Solothurn

Während für Verfahren der ersten Instanz inklusive mündliche Urteilseröffnung bei Delikten wie Raubüberfällen oft ein paar Stunden genügen, hatte das Amtsgericht für Beweisverfahren und Plädoyers zu Buck einen ganzen Tag veranschlagt.

Seit einem Jahr stabile Verhältnisse

Nicht, dass so viel Zeit benötigt wurde. Der junge Mann zeigte sich wortkarg und machte vom Recht Gebrauch, die Aussage zur Sache zu verweigern. Zu seiner Person sagte er, dass er seit einem Jahr in der Region arbeite und seit diesem Sommer fest angestellt sei. Die Freizeit verbringe er auf dem Vitaparcours.

Von «gewissen Kreisen» – mit denen er einen Teil der Delikte, darunter einen Einbruch in Basel, begangen haben soll – habe er sich entfernt. Er hoffe, bald bei den Eltern ausziehen zu können.

Angesichts der wiederholten Straftaten fragte Amtsgerichtspräsident Guido Walser, was Buck von einer Therapie halte; ein psychiatrisches Gutachten hatte dem jungen Mann vor zweieinhalb Jahren nach Aussage der Staatsanwältin eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine geringe Intelligenz attestiert, dies verbunden mit einer ungünstigen Zukunftsprognose.

Bucks Reaktion auf die Therapieidee:

«Das wäre nicht schön und ich möchte eigentlich nicht. Aber in dem Fall müsste ich es halt doch durchbeissen.»

Staatsanwältin Stephanie Dobler-Flury forderte für den «Beschuldigten aus gutem Hause» eine Gefängnisstrafe von 37 Monaten sowie eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Franken. Die Beweislast sei erdrückend.

Drogen auch an Jugendliche verkauft

Die Beweisführung setzt sich zusammen aus Zeugenaussagen, teilweise von Bucks Komplizen, die sich in separaten Verfahren verantworten müssen, aus Überwachungskameras, aus Chatverläufen seines Handys und der Tatsache, dass Buck einmal in farbverschmierten Kleidern aufgegriffen worden war, dass Drogen und rund 16’000 Franken bei ihm sichergestellt wurden.

Darin seien Absprachen zum Drogenhandel festgehalten sowie die «Lust, zu malen», und der Wunsch, dabei «etwas Grosses» zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft gewichtete den Handel mit Marihuana und Partydrogen als schwerstes Delikt.

Dies gelte umso mehr, als Buck Drogen auch an Jugendliche verkauft habe. «Ob die Käufer minderjährig waren, war ihm egal», so Dobler. Dass Buck selbst für einen Teil des beanstandeten Zeitraums minderjährig war, tue der kriminellen Energie keinen Abbruch.

Handel mit Ecstasy bestritten

Verteidigerin Clivia Wullimann kritisierte die «süffige Geschichte» der Staatsanwaltschaft als ungenau. Minutiös zerpflückte sie die Listen der Drogenverkäufe mit «angeblich 60 Abnehmern» – gemäss ihrer Interpretation 26 – und der Schmierereien. Von Letzteren könnten nur gerade 32 Buck angelastet werden.

Blosse Preisanfragen im Drogenkontext seien im Chat als Käufe respektive Verkäufe gewertet worden. Die Menge an Marihuana sei um mehrere Kilos geringer, als in der Anklageschrift vermerkt, und für den Handel mit Pillen gebe es keinen Nachweis. Beim Drogenhandel sei keine Gewerbsmässigkeit gegeben. Ausserdem sei zu bedenken, dass in dieser Sache nur vier Monate in Bucks Volljährigkeit fielen. Die Zeit davor falle unter das Jugendstrafrecht.

Für eine Qualifizierung der Sachbeschädigungen sei die Beweislage «dünn», weil die Farbzüge durchs Dorf weder auf «einmaligem Entschluss» fussten noch ein «einheitliches Ziel» hätten. Die meisten Zeugenaussagen würden überdies auf Vermutungen basieren.

Zudem kritisierte die Verteidigerin, dass zu den Tags (Schriftzügen) kein grafologisches Gutachten eingeholt wurde:

«In der Sprayerszene ist es gang und gäbe, dass man sich mit fremden Federn schmückt.»

Andere Täter hätten Schriftzüge anbringen können, mit denen sie Bucks Tags imitierten. Dabei sei zu bedenken, dass es im Fanclub des FCB etliche Sprayer gebe.

Unbestritten sei der Bruch des Hausverbots am Bahnhof Thalbrücke sowie die Abgabe von Zigaretten an Schüler. Dass Buck im laufenden Strafverfahren erneut gegen das Gesetz verstiess, sei ein negativer Punkt. Doch dank der Festanstellung, des guten familiären Umfelds und der Tatsache, dass Buck seit einem Jahr ohne Drogen lebe, habe er die Kurve ins Leben als Erwachsener geschafft.

Die Verteidigerin forderte eine unbedingte Gefängnisstrafe von neun Monaten, die mit den zwei Aufenthalten in Untersuchungshaft bereits abgesessen ist, eine Geldstrafe von 2000 Franken (100 Tagessätze) und eine Busse von maximal 1500 Franken.

Das Urteil wird am 7. November verkündet.

