Amtsgericht Thal-Gäu: Mann wollte seine Frau mit Kissen ersticken

Amtsgericht Thal-Gäu «Mein Herz», sagte er und drückte seiner Frau das Kissen auf das Gesicht – fünf Jahre Haft und zwölf Jahre Landesverweis Ein 28-jähriger Italiener hatte sich vor dem Amtsgericht-Thal Gäu wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu verantworten. Er wollte seine Frau mit einem Kissen ersticken. Philipp Kissling 17.03.2023, 05.00 Uhr

Bei der Verhandlung im Balsthaler Amthaus ging es turbulent zu. Bruno Kissling

Im Prozess gegen Blanco* vor dem Amtsgericht Thal-Gäu fand die Aufregung in den hinteren Rängen statt. Die Verhandlung, die nicht einmal 45 Minuten dauerte, wurde in die Länge gezogen, weil die Eltern des Beschuldigten immer das Wort ergriffen und versuchten, für ihren Sohn einzustehen.

Amtsgerichtspräsident Guido Walser liess das Paar via Dolmetscherin mehr als einmal wissen, dass das Publikum bei Gericht zwar zuhören, aber nicht reden dürfe. Allein, die Wirkung blieb aus, und es war wohl Walsers Geduld zuzuschreiben, dass er Blancos Eltern nicht aus dem Saal verwies.

Mit dem Beschuldigten machte das Gericht indes kurzen Prozess respektive stimmte einem abgekürzten Verfahren zu. Weil der 28-jährige Italiener geständig ist, die Genugtuungs- und Schadenersatzforderungen des Opfers anerkennt und einverstanden ist mit dem beantragten Strafmass, wurde er in einem abgekürzten Verfahren zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und für zwölf Jahre des Landes verwiesen.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung wiesen in ihren kurzen Plädoyers hin auf die Besonderheit, bei einem solch schwerwiegenden Vergehen wie dem vorliegenden – versuchte vorsätzliche Tötung – überhaupt ein abgekürztes Verfahren anzuwenden. «Im Gesamtpaket», führte Staatsanwältin Petra Grogg aus, seien Vorgehen und Strafmass jedoch «angemessen». Verteidiger Stefan Eberle stimmte ihr ebenso zu wie Melania Lupi Thomann, die Anwältin von Palma*, der Geschädigten.

Schwiegereltern eilten Palma zu Hilfe

Palma wolle in der Schweiz bleiben und sich hier eine Existenz aufbauen, ein Vorhaben, das vor knapp 13 Monaten in weite Ferne gerückt war. Gemäss Anklageschrift war sie am frühen Morgen des 19. Februar 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Egerkingen aufgewacht, weil ihr Mann unruhig neben ihr im Bett lag. «Was ist los?», fragte Palma. «Nichts», meinte Blanco, legte ihr die Hand auf die Hüfte und sagte zu ihr: «Mein Herz.»

Danach stand er auf, machte kurz das Licht an, ging zum Bett zurück und drückte seiner Frau während rund einer Minute das Kopfkissen auf das Gesicht. Blancos Plan, seine Frau zu töten, ging nicht auf, denn Palma wehrte sich nach Kräften und schaffte es phasenweise, Atem zu holen und gelegentlich Schreie von sich zu geben. Die Schreie weckten Blancos Eltern, die denselben Haushalt bewohnten und der Schwiegertochter zu Hilfe eilten.

Blanco versuchte, seine Frau Palma mit einem Kopfkissen zu ersticken. Luis Berg/Keystone

Ein psychiatrisches Gutachten kam zum Schluss, dass Blanco unter einer Persönlichkeitsstörung leidet und zur Tatzeit in einem vermindert schuldfähigen Zustand gewesen sein soll. Zum Termin im «Schmelzihof» in Balsthal erschien ein hochgewachsener und hagerer Mann mit bleichem Gesicht und Kurzhaarschnitt in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen, der deutlich älter schien als 28-jährig.

Opfer noch immer von Albträumen geplagt

Blanco wurde unmittelbar nach der Tat in Untersuchungshaft genommen. Seit Mai 2022 befindet er sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug in Lenzburg.

Opferanwältin Melania Lupi Thomann erzählte dem Gericht, ihre Mandantin sei nach dem Angriff auf ihr Leben in psychiatrischer Behandlung gewesen und werde noch immer von Albträumen geplagt. Nun sei Palma «sehr froh», habe sie nicht im Gerichtssaal erscheinen müssen.

«Meine Mandantin kann mit dem Strafmass gut umgehen», erzählte Lupi Thomann dem Gericht. Überdies seien die zwölf Jahre Landesverweis aus Opfersicht ebenso wichtig wie die Freiheitsstrafe, weil die Ausschaffung das Risiko, dem Peiniger über den Weg zu laufen, stark vermindere.

* Namen geändert

