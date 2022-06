Amtsgericht Thal-Gäu: Mann wird des Menschenhandels beschuldigt

Amtsgericht Thal-Gäu Ihm wird vorgeworfen, eine junge Frau in die Schweiz gelockt und zur Prostitution gezwungen zu haben – doch Beweise gibt es kaum Das Amtsgericht Thal-Gäu befasste sich diesen Mittwoch mit einem Fall von Menschenhandel und Förderung der Prostitution. Die Vorwürfe wogen schwer, über ein Jahr Gefängnis für einen Mann wurden gefordert. Doch Beweise für die Vorwürfe gab es nur wenige. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 08.06.2022, 17.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Amtshaus Thal-Gäu im Schmelzihof. Bruno Kissling

Menschenhandel, Förderung der Prostitution sowie Verbreitung harter Pornografie lauteten drei der Anklagepunkte, wegen denen ein Kosovare diesen Mittwoch im Amtsgericht Thal-Gäu auf der Anklagebank sass.

Das Hauptaugenmerk der Verhandlung lag auf dem Vorwurf des Menschenhandels und auf der Förderung von Prostitution zum Nachteil des Opfers, einer junge Frau, ebenfalls aus dem Kosovo.

Zusätzlich wurde dem Beschuldigten Förderung der rechtswidrigen Ein-, Ausreise oder des rechtswidrigen Aufenthalts vorgeworfen sowie Förderung der Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung.

Ereignet haben sollen sich die Vorfälle im Jahr 2015. Der Beschuldigte soll gemäss Staatsanwaltschaft die damals 22-Jährige mit falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt haben – eine Anstellung in der Gastwirtschaft soll er ihr in Aussicht gestellt haben –, um sie schliesslich sexuell wie auch finanziell auszubeuten.

Schon bei der ersten Begegnung der beiden in Wien, wo der Beschuldigte die Klägerin abgeholt hat, soll es in einem Hotelzimmer zu sexualisierter Gewalt gekommen sein. Dadurch habe der Beschuldigte gleich zu Beginn den Willen der Frau gebrochen.

Danach musste sie wochenlang zu miserablen Bedingungen und praktisch ohne Freizeit 12–16 Stunden pro Tag im Service arbeiten oder sich – um das Einkommen zu steigern – prostituieren. Sämtliche Einnahmen nahm ihr der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft ab. Eine andere Wahl habe die Frau nicht gehabt, da sie vom Beschuldigten massiv bedroht worden sei und sie Angst davor hatte, er würde ihrer Familie im Kosovo etwas antun, wenn sie sich weigere.

Die Klägerin leide bis heute unter massiven psychischen Problemen und habe vier stationäre Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik sowie einen Suizidversuch hinter sich, so die Anwältin der Kosovarin.

Der Beschuldigte fordert Beweise

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe während der Verhandlung vehement. Laut ihm habe sich die Klägerin damals via Facebook an ihn gewandt, da sie sich Arbeit in der Schweiz erhofft habe, um ihre behinderte Schwester zu unterstützen.

Damit traf sie möglicherweise einen Trigger-Punkt beim Beschuldigten. Der Angeklagte, welcher seit 1990 in der Schweiz wohnhaft ist, hat einen Sohn, welcher seit seiner Kindheit auf Pflege durch die Eltern angewiesen ist. Während des Beweisverfahrens wurde er dementsprechend emotional.

«Ich hatte Mitleid mit der Frau, die sich um ihre Schwester sorgte», darum habe er ihr helfen wollen. «Sie sollen Beweise zeigen», verlangte er, und bezichtigte die Klägerin der Lüge.

Die Staatsanwältin stützte sich insbesondere auf die Aussagen der Klägerin, welche sie als glaubhaft einstufte. Die sogenannten «Realkennzeichen» – also Hinweise bezüglich einer Zeugenaussage, welche dafürsprechen, dass die Aussagen auf realen Begebenheiten beruhen – seien in hohem Masse vorhanden.

Dadurch ist gemäss Staatsanwältin ein stimmiges Bild der Geschehnisse entstanden, welches als zuverlässig gewertet werden könne. Sie plädierte denn auch auf schuldig in allen Anklagepunkten und forderte eine Freiheitsstrafe von insgesamt 35 Monaten und 10 Tagen, davon 14 Monate und 10 Tage unbedingt. Ebenfalls forderte sie einen Landesverweis von fünf Jahren.

Der Strafverteidiger des Beschuldigten schätzte die Situation diametral anders ein und forderte auf ganzer Linie einen Freispruch. Für ihn sind weder die Aussagen der Klägerin speziell glaubhaft, noch erachtet er es als bewiesen, dass sein Mandant jene Dinge tat, die ihm vorgeworfen werden. «Bewiesen ist in diesem Fall glaube ich gar nichts», meinte er und ergänzte, dass kein einziges Dokument vorhanden sei, welches zeige, dass sein Mandant die Klägerin in die Schweiz gelockt haben soll.

Ebenfalls sei bewiesen, dass die Klägerin Geld in den Kosovo überwiesen habe. Damit sei bewiesen, dass sie nicht alles Geld habe abgeben müssen.

Die Urteilsverkündigung findet nächste Woche statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen