Schmierfink Balsthal: Verurteilung: Unbedingte Haftstrafe

Amtsgericht Thal-Gäu Fehlende Einsicht, keine Reue: Schmierfink von Balsthal muss ins Gefängnis – nicht aber in eine Therapie Auch nach einzelnen Freisprüchen bleiben über 100 Sachbeschädigungen mit einem Schaden von über 80'000 Franken sowie gewerbsmässiger Drogenhandel: Das Amtsgericht Thal-Gäu verurteilte einen 22-jährigen Schweizer zu einer unbedingten Haftstrafe.

Auch das Gericht ist der Meinung, dass «Buck» sich mit Farbmarkern in Balsthal wahllos und hartnäckig als Vandale betätigt hat. Bruno Kissling

Nach einem «wahnsinnig grossen und teuren Verfahren», wie Amtsgerichtspräsident Guido Walser ausführte, verurteilte das Amtsgericht Thal-Gäu am Montag «Buck» zu einer Haftstrafe von 38 Monaten, ein Monat mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Hinzu kommt eine Geldstrafe von 9000 Franken (100 Tagessätze zu 90 Franken).

Buck ist der Name, den sich der Sprayer gegeben hat, der 2018 und 2019 seine Schmierereien überall in Balsthal hinterlassen hat. Der heute 22-jährige Schweizer wurde neben rund 150 Sachbeschädigungen mit Farbmarkern im Umfang von mehr als 80'000 Franken für gewerbsmässigen Drogenhandel verurteilt.

Etwa diese Sprayereien sollen von «Buck» stammen - in der zweiten Sprayerserie hatte er beim «Künstlernamen» zu «Slat» gewechselt Kantonspolizei Solothurn

Marihuana und Ecstasy für Erwachsene und Jugendliche

Er soll Marihuana und Ecstasy an einen grossen Kundenkreis verkauft haben, wobei manche Abnehmer minderjährig waren. Entsprechend wurde Buck auch für mehrfache Verabreichung gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder verurteilt, wobei es in diesem Punkt teilweise um Zigaretten ging.

«Er hat sich nicht gross darum gekümmert, wer seine Ware bezieht», sagte Walser. All das sei «keine Bagatelle», selbst wenn man berücksichtigt, dass die gehandelten Drogen nicht zu den gefährlichsten gehören.

Staat übernimmt einen Zehntel der Gerichtskosten

Rechnet man die Anwaltskosten der amtlichen Verteidigung ein, so habe das Verfahren mit Akten im Umfang von zwölf Bundesordnern gesamthaft über 100'000 Franken gekostet. Das rechnete der Amtsgerichtspräsident Buck vor. Neun Zehntel der anrechenbaren Verfahrenskosten im Umfang von rund 42'000 Franken gehen zu Lasten des Angeklagten.

Das letzte Zehntel der Gerichtskosten nimmt der Staat auf seine Kappe, zumal Buck in einzelnen Punkten freigesprochen wurde. Darunter fallen etwa diverse Tags, die das Gericht Buck nicht eindeutig zuordnen konnte, sowie die Übertretung des Waffengesetzes, da nicht erwiesen sei, dass der Schlagstock, der bei ihm gefunden wurde, auch tatsächlich von ihm verwendet wurde.

Keine Therapie: Gericht nimmt an, dass Buck nicht an sich arbeiten will

Negativ hob das Gericht die fehlende Kooperation und Reue des Angeklagten im Verfahren hervor. Nicht einmal die Untersuchungshaft habe als «Lehrblätz» gewirkt, so Walser. Kurz nach der Entlassung startete Buck seine zweite Sprayserie, die in Balsthal dreimal mehr Schäden hinterliess als die erste im Jahr zuvor.

Die Staatsanwaltschaft hatte neben einer 37-monatigen Haftstrafe eine Therapie gefordert. Doch darauf verzichtete das Gericht. Denn «für eine ambulante Massnahme braucht es ein Mindestmass an Einsicht», so Walser, doch diese sei beim Angeklagten nicht vorhanden.

Im Bemühen darum, nicht noch mehr Geld der öffentlichen Hand in den anscheinend uneinsichtigen Buck zu investieren, fasste der Amtsgerichtspräsident zusammen: «Es ist nicht Aufgabe des Staats, eine solche Therapie zu zahlen.»

