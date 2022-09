Amtsgericht Thal-Gäu Er wusch mitten in der Nacht sein Auto: Das Trötzeln bei der Polizeikontrolle wird für einen Solothurner teuer Ein Mann wäscht mitten in der Nacht sein Auto. Die Polizei hat den Verdacht, dass er ein Einbrecher sei – und kontrolliert ihn. Der Mann nervt sich, gibt seinen Namen nicht an, auch die Busse will er nicht bezahlen. So musste er nun vor Gericht antraben. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Frühmorgens um vier geht nicht jeder an die frische Luft. Flavio* schon, zumindest tut er das am 13. Januar 2022, einem Donnerstag. Bei Tagesanbruch soll er einen neuen Job antreten, und jetzt, um vier, ist er wach und weiss nicht, was er tun soll. Ein, zwei Stunden schlafen will er schon noch, vorher aber muss er sein Auto putzen.

Und wie er da draussen so um seinen Wagen schreitet, dunkel gekleidet, fällt er einem patrouillierenden Streifenwagen auf. Flavio könnte ja ein Einbrecher sein, denkt sich die Polizei, hält an und will den Schlaflosen kontrollieren. Name, Vorname, Wohnort, Ausweis et cetera – das Übliche halt.

Weil sich ein Mann weigerte, bei einer Polizeikontrolle seine Personalien anzugeben, setzte es eine Busse ab. Severin Bigler

Doch so einfach ist das nicht, nicht jetzt und erst recht nicht mit Flavio, der sich weigert, seinen Namen zu nennen. Er reagiert ungehalten, entfernt sich von der Polizeistreife und sieht nicht ein, warum er sich kontrollieren lassen soll. Nach langem Hin und Her zeigt er auf das Namensschild des Briefkastens beim Haupteingang der Liegenschaft und meint:

«Ich wohne hier.»

Die Beamten suchen nach Bestätigung und finden «im System» tatsächlich Flavios Personalien. Sodann lassen sie den mürrischen 32-Jährigen in Ruhe, mit dem Hinweis, dass es trotzdem eine Busse per Strafbefehl absetzen werde.

«Weigerung der Namensangabe (…), indem der Beschuldigte anlässlich einer polizeilichen Kontrolle jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte.» Macht 100 Franken, bei Nichtbezahlung ersatzweise einen Tag Gefängnis, und zusätzlich 100 Franken Verfahrenskosten. Weil Flavio sich ungerecht behandelt fühlt, erhebt er Einspruch gegen die Busse, weshalb er im Schmelzihof in Balsthal vor dem Amtsgerichtspräsidenten Guido Walser antraben musste.

«Die Polizisten schikanierten mich»

Der Aussage der Polizistin, die ihn in der Januarnacht kontrolliert hatte und nun als Zeugin die Fragen des Gerichts beantwortet, widerspricht Flavio entschieden. Er habe sehr wohl seinen Namen genannt, am Anfang vielleicht nicht, ja, danach aber schon. Und sowieso, er könne sein Auto putzen, wann er wolle.

Das Verhalten der Polizeibeamten kritisiert er: «Mich dünkte, es ging ihnen nicht um ihre Arbeit, sondern darum, mich zu schikanieren.» Der Beschuldigte vertritt seine Interessen vor Gericht ohne die Unterstützung eines Anwalts.

Als Walser ihn dazu ermuntert, seinen Antrag an das Gericht zu formulieren, zum Beispiel einen Freispruch, bleibt Flavio unentschlossen: «Ich bin nicht bereit, alles zu bezahlen, und verlange mindestens einen Teilerlass. Ich wohne ja dort und war kein Einbrecher. Natürlich wäre mir ein Freispruch am liebsten.»

Nach einer Bedenkzeit von einigen Minuten lautet das Urteil auf «schuldig». Der Amtsgerichtspräsident erachtet den Inhalt des Polizeiprotokolls sowie die Zeugenaussage der Polizistin als glaubhaft. «Hätten Sie sich kooperativ und anständig verhalten, wäre nichts passiert», sagt Walser.

Er, Flavio, habe hingegen «pugglig» getan und dann habe es halt Konsequenzen. Und zur Frage der Glaubhaftigkeit noch dies: «Die Polizei schreibt doch nicht Protokolle, wenn Sie wunderbar mitgemacht hätten.» Worauf Flavio meinte:

«Man kann von mir nicht erwarten, dass ich wunderbar mitmache, wenn man von oben herab mit mir spricht.»

Die Busse von 100 Franken, so entschied der Amtsgerichtspräsident, bleibt bestehen. Hinzu kommen jetzt Gerichts- und Verfahrenskosten in der Höhe von 500 Franken, die sich auf 300 Franken reduzierten, wenn Flavio, der zurzeit arbeitslos ist und von der Sozialhilfe unterstützt wird, auf die schriftliche Ausführung des Urteils verzichtete. Der Beschuldigte hat die Möglichkeit, mit dem Fall an das Obergericht zu gelangen.

* Name geändert

