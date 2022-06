Urteil Amtsgericht Thal-Gäu: Menschenhandel nicht bewiesen

Amtsgericht Thal-Gäu Die Anschuldigen gegen angeblichen Menschenhändler waren massiv – aber das Urteil fiel mild aus Die Beweislage war einfach zu dünn. Der Kosovare, der sich unter anderem wegen Menschenhandel, Förderung der Prostitution und Verbreitung harter Pornografie vor Gericht zu verantworten hatte, wurde von den meisten Anklagepunkten freigesprochen. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 15.06.2022, 17.09 Uhr

Ob der Angeklagte die Klägerin wirklich zur Prostitution gezwungen hat, konnte nicht bewiesen werden. Jean-Christophe Bott/ KEYSTONE

Der unter anderem wegen Menschenhandel, Förderung der Prostitution sowie Verbreitung harter Pornografie angeklagte Kosovare konnte im Richteramt Thal-Gäu aufatmen. Das Gericht kam nämlich zum Schluss, dass die Beweislage in den Anklagepunkten Menschenhandel sowie Förderung der Prostitution viel zu schwammig sei. Aus diesem Grund wurde der Angeklagte von diesen heftigen Anschuldigungen freigesprochen.

Das einzige, auf was sich das Gericht während des gesamten Verfahrens nämlich stützen konnte, waren die Aussagen der Klägerin sowie jene des Beschuldigten – konkrete Beweise fehlten. «Wir wissen nicht sicher genug, wie es wirklich war, es gibt zu viele Fragezeichen», erklärte der Gerichtspräsident während der Urteilseröffnung.

Mangel an Beweisen

Aufgrund dieser unüberwindbaren Zweifel sei bezüglich dieser beiden Anklagepunkte keine Verurteilung möglich. Was die Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise oder des rechtswidrigen Aufenthalts in Bereicherungsabsicht betrifft, sowie die Förderung der Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung in Bereicherungsabsicht, kam es zu einer teilweisen Verurteilung.

Auch hier fehlten die Beweise, ob der Angeklagte eine Bereicherungs- absicht hegte, weswegen ihm das nicht angelastet werden konnte. Gesichert sei aber, dass er die Klägerin illegal in die Schweiz eingeschleust und ihr dazu verholfen habe, Arbeit zu finden. Für das Delikt «Verbreitung harter Pornografie» wurde der Mann ebenfalls verurteilt.

Insgesamt erhielt er eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Franken unter Anrechnung der 49 Tage, die er bereits in Untersuchungshaft sass. Von einem Landesverweis, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, sei bei dieser Ausgangslage klar abzusehen. Aufgrund des teilweisen Freispruchs wurden auch die Zivilforderungen abgewiesen. Nebst der Geldstrafe hat der Verurteilte einzig 10 Prozent der Verfahrenskosten zu tragen, welche sich auf über 10'000 Franken belaufen.

