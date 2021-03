Amtsgericht Solothurn-Lebern Wegen fahrlässiger Tötung eines Patienten vor Gericht: Assistenzärztin wird freigesprochen Freispruch für eine frühere Assistenzärztin der Solothurner Spitäler AG (soH) vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung: Die Gerichtspräsidentin von Solothurn-Lebern hat am Dienstag einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft aufgehoben. Urs Mathys 16.03.2021, 14.07 Uhr

Der Patient hatte sich am 14. Februar 2015 selber auf der Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn gemeldet (Symbolbild).

Oliver Menge

Die damals 29-jährige Medizinerin hatte am 14. Februar 2015 bei einem Patienten, der sich wegen starker Schmerzen vor allem im Bereich der Brustwirbelsäule selber auf die Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn begeben hatte, eine falsche Diagnose gestellt. Sie erkannte eine vorliegende Aortendissektion nicht, die letztlich zu einem Riss in der Hauptschlagader führte – an dem der Patient in der Nacht darauf zu Hause verstarb.