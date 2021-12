Solothurner bestraft: Er ging trotz positivem Test in die Ferien

Amtsgericht Solothurn-Lebern Trotz positivem Test in die Ferien: Auch ein zweiter, negativer Test bewahrt einen jungen Solothurner nicht vor Strafe 1000 Franken Busse muss ein junger Solothurner bezahlen, der trotz Aufforderung des Kantons, sich in Isolation zu begeben, in die Ferien ging. Daran änderte auch nichts, dass der positive Test möglicherweise fehlerhaft und ein zweiter Test negativ war. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 07.12.2021, 17.18 Uhr

Ein erster Test des jungen Mannes war positiv, ein zweiter negativ. Michael Buholzer

Bis zuletzt konnte er es nicht glauben. Ob er denn die Strafe immerhin in Raten abzahlen könne, wollte der junge Mann wissen, nachdem ihm das Urteil eröffnet worden war. Das Wasser stand ihm zu diesem Zeitpunkt schon in den Augen. Als er das Amtsgericht Solothurn-Lebern verliess, brachen die Tränen dann vollends aus ihm raus.

Raphaela Schumacher, die den Prozess leitete, zeigte viel Verständnis für den Beschuldigten. Gleich zu Beginn der Verhandlung machte sie ihn darauf aufmerksam, dass er seine Einsprache noch zurückziehen könne. Dann müsste er zwar die Busse von 1000 Franken, nicht aber zusätzlich noch Verfahrenskosten bezahlen.

Doch das wollte der Mann nicht. Er hatte nichts falsches getan, war er überzeugt. Und so blieb Schumacher schliesslich gar nichts anderes übrig, als ihm, nachdem sie ihn verurteilt hatte, zusätzlich zur Busse auch noch 400 Franken Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Was war passiert? 2020 war der junge Mann aus der Region Solothurn ein erstes Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nur leichte Symptome, zum Glück, trotzdem mehr als eine normale Grippe, erzählte er in einer kurzen Verhandlungspause. Pflichtbewusst blieb er in Isolation.

Einige Monate später wollte er in die Türkei in die Ferien. Er machte erneut einen Test beim Hausarzt, dieser war positiv. Also erhielt er erneut die Aufforderung vom Kanton: Er müsse in Isolation.

Das muss ein Fehler sein, war der junge Mann überzeugt. Denn krank fühlte er sich nicht, und er wusste ja schliesslich, wie sich eine Coronainfektion anfühlte. Also liess er im Spital einen zweiten Test machen. Dieser war negativ. Das war an einem Samstag. Er schickte das negative Testergebnis dem Gesundheitsamt und ging in die Ferien. Als er aus der Türkei zurückkam, stand die Polizei vor der Tür.

Auch vor Gericht beteuerte der Mann: Der erste Test musste fehlerhaft gewesen sein. Er fragte: «Wieso muss ich in Isolation, wenn ich gar nicht krank bin?» Er brachte den zweiten, negativen Test als Beweis mit.

Doch all das half ihm nichts. Schumacher sagte: «Ich verstehe, dass Sie das alles hier nicht verstehen.» Und so nahm Sie sich Zeit, und versuchte, das Ganze zu erklären.

Es könne durchaus sein, sagte sie, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht krank war. Dass der positive Test ein Fehler war. Nur: «In einer Pandemie wird streng vorgegangen. Es müssen alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.» Das heisst auch: Man könne nicht selbst entscheiden, ob man in Isolation müsse oder nicht. Das könne nur das Gesundheitsamt. Und an diese Aufforderungen müsse man sich halten.

Auch wenn er sich nicht krank gefühlt habe: Es habe wegen des positiven Tests zumindest die Möglichkeit bestanden, dass er krank war. Daran gebe es nichts zu rütteln. Und so sagte Sie abschliessend: «Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den Strafbefehl zu bestätigen.»

