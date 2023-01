Afghane aus dem Kanton Solothurn wird nicht ausgeschafft

Amtsgericht Solothurn-Lebern Trotz Besitz eines kinderpornografischen Bildes – Afghane aus dem Kanton Solothurn muss die Schweiz nicht verlassen Das Amtsgericht Solothurn-Lebern verurteilt einen Afghanen wegen Kinderpornografie zu einer bedingten Geldstrafe, doch er erhält keinen Landesverweis. Ein Facebook-Filter deckte die Tat auf. Ornella Miller Jetzt kommentieren 16.01.2023, 19.30 Uhr

Bei Verdacht auf strafrechtliches Verhalten informiert Facebook automatisch die Justizbehörde. Bild: Keystone

Ein nicht vorbestrafter Afghane wurde vom Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen Pornografie zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 90 Franken verurteilt, die Probezeit beträgt zwei Jahre. Er besass nämlich auf seinem Handy ein Bild, das «tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen» zeigt. Von einem Landesverweis sah das Gericht ab.

Die Staatsanwaltschaft wohnte der Verhandlung nicht bei und der angeklagte Bari J. (Name geändert) machte keine Aussagen. Facebook hatte durch technische Filter entdeckt, dass Bari Ende Februar 2021 in Bellach auf seinem Handy fünf Mal versuchte, ein Bild auf sein Facebook-Profil hochzuladen, auf dem ein Mädchen den Penis eines Jungen in der Hand hält, beide Minderjährige blicken dabei in die Kamera.

Facebook machte, wie üblich in solchen Fällen, fast gänzlich automatisiert Meldung an eine US-Behörde («Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder»). Die machte Meldung an die Schweizer Bundespolizei Fedpol, welche wiederum die Solothurner Staatsanwaltschaft informierte. In der Anklageschrift wurde Bari sowohl der Besitz des Bildes vorgeworfen als auch, dass er durch Hochladen des Fotos auf sein Facebook-Profil versucht habe, es in Verkehr zu bringen.

«Er ist aus allen Wolken gefallen»

Verteidiger Simon Bloch kritisierte das Strafverfahren. Er beanstandete etwa, dass der Tatzeitraum nicht genau definiert sei. Das Anklageprinzip sei so verletzt. Er kritisierte auch, dass unklar sei, was Bari vorgeworfen werde: das Hochladen oder bloss der Versuch. Auch der Tatstandort sei unbestimmt. Es bestünden viele Widersprüche. Die Schweizer Behörden hätten nicht überprüft, ob die Vorwürfe stimmten.

Offenbar wurden jedoch Ermittlungen vorgenommen; Baris Handy wurde untersucht, wo das Bild gefunden wurde. Der Verdacht wurde noch bestärkt, weil Bari eine sogenannte VPN-App auf dem Handy hatte, welche zur Vertuschung seines genauen Standortes diente. Und Bari war offenbar mit seinen Suchanfragen verdächtig aufgefallen, allerdings zwei Monate vor Tatzeitpunkt.

Dies reiche nicht für eine Verurteilung, so Bloch. «Bari ist aus allen Wolken gefallen», als er beschuldigt wurde. Er hätte gewiss kein solches Bild auf sein Facebook-Profil hochgeladen, da es sonst ja seine Verwandten und Bekannten gesehen hätten. Und es sei nicht erwiesen, dass das Bild bewusst durch ihn aufs Handy gelangt sei.

Wenn beispielsweise auf einer Seite mit legalen Sexinhalten ein Foto dabei sei, das illegal sei, könne man dem Besucher der Seite nicht vorwerfen, dieses intensiv betrachtet zu haben. Und ein Herunterladen könne automatisch im Hintergrund erfolgen. Er forderte einen Freispruch.

Keine Hinweise auf Pädophilie

Einzelrichter Yves Derendinger benötigte zur Urteilsfindung keine halbe Stunde. Er differenzierte: Dass Bari versucht habe, das Bild in Umlauf zu bringen, könne man ihm nicht nachweisen. Denn er sage ja aus, dass er so ein Bild sicher nicht öffentlich zeigen wollte. Der Richter beachtet dabei nicht, dass man auf Facebook ein Bild auch bloss für bestimmte Personen sichtbar machen kann, und dies könnte eine grosse Zahl Personen sein.

Für die andere Tat, den Besitz des Bildes, sah Derendinger hingegen genügend Beweise. Ein lebenslängliches Verbot für Tätigkeiten mit Minderjährigen ordnete er dafür jedoch nicht an, obwohl ein Gesetz dies eigentlich vorsieht. Denn es bestünden keine Hinweise auf eine Pädophilie. Schon die zuständige Staatsanwältin Susanne Humm hatte in der Anklageschrift darauf verzichtet, weil die Tat «Bagatellcharakter» aufweise.

Auch von einem Landesverweis sah Derendinger wie zuvor auch Humm ab, obwohl es laut Gesetz dafür einen automatischen Landesverweis geben müsste. Der 27-Jährige hat keine Familie in der Schweiz. Er ist in einem Hundertprozentpensum erwerbstätig und hat noch einen Nebenjob.

Derendinger sagte: «Die Interessenabwägung ‹öffentliche versus persönliche Interessen› spricht zwar nicht für ihn. Doch dass er das Bild besass, geschah aus Blödsinn heraus, nicht weil es für ihn Lustbefriedigung bedeutete.» Bari muss also nicht in sein Heimatland zurück, in dem Frauen nicht mehr als ihre Augen öffentlich zeigen dürfen. Unter welchen Umständen das Foto aufgenommen wurde, ob etwa mit Zwang, geht aus der Verhandlung nicht hervor.

