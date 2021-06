Fall verschleppt: "Rabatt" für Grenchner Straftäter

Amtsgericht Solothurn-Lebern Neun Jahre warten auf den Prozess – nun gibts «Rabatt» für den Täter Laut Staatsanwaltschaft soll ein Angeklagter seine Freundin mehrfach vergewaltigt und im Drogenwahn Rettungssanitäter eingesperrt haben. Warum des Richteramt Solothurn-Lebern dem Täter trotzdem wohl «Rabatt» gewähren muss, wirft Fragen auf. Hans Peter Schläfli 30.06.2021, 05.00 Uhr

Die Anklage wirft dem Mann unter anderem Freiheitsberaubung und Vergewaltigung vor (Symbolbild).

Vor dem Richteramt Solothurn-Lebern muss sich in diesen Tagen ein heutig 50-jähriger Mazedonier verantworten, der 2012 seine damalige Freundin während vier Tagen in Grenchen gefangen hielt und sie dabei mehrfach vergewaltigt haben soll. In einem gut funktionierenden Rechtsstaat sollte das Opfer einer Vergewaltigung niemals neun Jahre auf ein Urteil gegen seinen Peiniger warten müssen. Im Kanton Solothurn aber schon.

2012 verprügelte Egzon D.* (Name geändert) seine Freundin brutal mit einem Wischmob und einem Gurt. Damit sie nicht zum Arzt und zur Polizei gehen konnte, hielt er sie danach drei Tage in seiner Wohnung gefangen. Unter dem Vorwand, in der Apotheke etwas kaufen zu müssen, gelang es dem Opfer zu entkommen, sich in der Toilette eines Geschäfts zu verstecken und die Polizei zu rufen. Diesen Sachverhalt gestand der Angeklagte mehr oder weniger ein. Die Frau zeigte ihren damaligen Freund aber auch wegen mehrfacher, brutaler Vergewaltigung an, was dieser bestreitet.

«Das Beschleunigungsgebot wurde verletzt»

«Über die lange Verfahrensdauer muss gesprochen werden», sagte Staatsanwalt Arnold Büeler im Plädoyer der Anklage. Büeler hatte den Fall vor gut zwei Jahren übernommen und die Anklageschrift am 2. Juni 2020 beim Gericht eingereicht, wo sie erneut ein Jahr liegen blieb. Mit «Handwechseln des Verfahrens» und «Überlastung der Staatsanwaltschaft», begründete Büeler, warum der Prozess wegen Vergewaltigung so lange nicht abgeschlossen wurde.

«Das Beschleunigungsgebot wurde massiv verletzt», argumentierte Rechtsanwalt Benvenuto Savoldelli, warum für seinen Mandanten eine milde Strafe angebracht sei. Denn:

«Die damals mit dem Verfahren betraute Staatsanwältin liess die Akte ohne Grund jahrelang liegen. Ich habe mehrmals pro Jahr nachgefragt und bekam nie eine brauchbare Begründung.»

Die Anklageschrift beginnt mit Vorwürfen des Betrugs und der Urkundenfälschung. Egzon D. bezog im Februar 2012 bei der Migros Bank einen Kleinkredit in der Höhe von 73'000 Franken, obwohl er als Sozialhilfebezüger über kein Einkommen verfügte, das eine Rückzahlung ermöglicht hätte. Die Verteidigung forderte einen Freispruch: Hier handle es sich um ein Gerichts-bekanntes, kriminelles Geschäftsmodell des ruchlosen Kreditvermittlers; sein Mandant habe keine Dokumente gefälscht und gar nicht genau gewusst, was Sache ist.

Im April 2012 wurde Egzon D. bei einer exzessiven Drogenparty ohnmächtig und seine Freunde riefen die Ambulanz. Nachdem die Notfallmediziner ihm das Leben gerettet hatten, sperrte er diese in einem Anfall der paranoiden Schizophrenie in seiner Wohnung ein. «Ich hatte panische Angst. Ich glaubte, jemand will mich umbringen», sagte der Angeklagte dazu.

Der forensische Psychiater Lutz-Peter Hiersemenzel bestätigte, dass Egzon D. da nicht Herr seiner Sinne war und deshalb als nicht schuldfähig einzustufen sei. «Er ist jetzt abstinent, nimmt seine Medikamente und geht regelmässig in die Therapie. Die Legalprognose hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, der Verlauf ist positiv», sagte der Psychiater.

«Dank den Tabletten geht es mir besser», antwortete Egzon D. auf die Frage von Amtsgerichtspräsident Yves Derendinger, wie er sich heutzutage fühle. «Ich leide unter Depressionen und habe früher die Spitex gebraucht. Heutzutage komme ich alleine zurecht.» Er lebe von der Sozialhilfe und arbeite in einem sozialen Beschäftigungsprogramm.

Staatsanwalt muss «Rabatt» gewähren

Der Staatsanwalt forderte Schuldsprüche wegen Urkundenfälschung und Betrugs, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung. Weitere, weniger gewichtige Vorwürfe sind inzwischen verjährt. Bei der Strafe sei angesichts der schwerwiegenden Verletzung des Beschleunigungsgebotes ein Rabatt von zwei Jahren angemessen. So kam der Staatsanwalt auf eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten und ein teilbedingter Vollzug sei möglich.

Die Verteidigung forderte Freisprüche bei Betrug und Urkundenfälschung und Straffreiheit bei der im Wahn begangenen Freiheitsberaubung an den Sanitätern. Die Gewalt, die er seiner früheren Freundin angetan hatte, sei eingestanden. Vom Vorwurf der Vergewaltigung forderte die Verteidigung aber einen Freispruch. «Laut medizinischem Gutachten wurden im Genitalbereich der Frau keine Verletzungen festgestellt und es gibt keinen Hinweis darauf, dass tatsächlich ein gewaltsamer Geschlechtsverkehr stattgefunden hat.» Eine Freiheitsstrafe von maximal 15 Monaten sei deshalb angemessen, die ohne weiteres auf Bewährung ausgesetzt werden könne.

Die Urteilsverkündung erfolgt am Mittwoch, 14.30 Uhr.