Grenchner Nachbarstreit vor Amtsgericht: Bedingte Gefängnisstrafe

Amtsgericht Solothurn-Lebern Nachbarschaftsstreit in Grenchen: Beat war es zu laut – seit er bei Nachbar Vito klingelte, ist er invalid Ein Lärmstreit artete in Grenchen so aus, dass der Lärmgeplagte derzeit invalid ist. Der Fall landete vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern. Der laute Nachbar kam mit einer bedingten Gefängnisstrafe davon. Ornella Miller Jetzt kommentieren 15.06.2022, 14.00 Uhr

Nur ein Abwehrreflex? Das Amtsgericht befand auf fahrlässige Körperverletzung. Hélène Desplechin / Getty Images

An jenem sonnigen 8. August 2020 sass die Besitzerin eines älteren Mehrfamilienhauses, Susi Kummli*, mit Ehemann Beat* am Samstagabend im Garten. Beat trank eine Flasche Wein.

Aus der Wohnung des Mieters Vito Palma* drang TV-Musik. Susi rief den Italiener per Telefon an und sagte, er solle die Musik leiser drehen. Vito tat dies nicht, sondern rief die Polizei an, weil er sich angeblich bedroht fühlte. Die rückte aber nicht aus. Da die Musik nicht leiser, sondern lauter wurde, ging Beat zu Vito hoch und klingelte und klopfte an die Tür.

Mehrere Brüche, arbeitsunfähig

Vito, ebenfalls etwas alkoholisiert, öffnete sie schliesslich. Ihm gemäss habe er eine Hand gesehen und diese «reflexartig» durch eine runde Bewegung abwehren wollen. Beat fiel dann sieben Stufen des Treppenhauses runter bis zum Zwischenboden.

Dabei verletzte er sich mehrfach, er erlitt einen Bruch des Lendenwirbels und des Schulterblatts, blieb 10 Tage im Spital. Der Wirbelkörper musste versteift werden. Das Zuwachsen der Brüche dauerte 8 Monate. Auch führte der Sturz gemäss Anklage zu einem Bandscheibenproblem.

Der Schweizer Polier ist seither arbeitsunfähig. Er trat schwarz gekleidet vor Gericht und schien älter als seine 56 Jahre. Er machte einen gebrochenen Eindruck. Hatte Mühe zu gehen und vom Stuhl aufzustehen. «Ich habe schwere Beeinträchtigungen», gab er auf die Frage nach seinem Gesundheitsbefinden Auskunft. Gegen die Schmerzen habe er ein Rückenpflaster und ein Elektrogerät. Physiotherapie habe nichts genützt. Er müsse bald mal in die Reha-Klinik, um das Training zu intensivieren.

Er hatte keine Erinnerungen mehr ans Geschehen, nur noch bis zum Klingeln. Ob es früher schon Vorfälle gegeben habe, fragte Einzelrichterin Nicole Matiello. «Ja, etwa wenn er musizierte. Ich habe ihn aber jeweils erst einen Tag später darauf angesprochen.»

Im Reflex gehandelt

Im Gericht bot Vitos Erscheinung einen Kontrast zu Beat. In hellen Leinenhosen und hellem Leinenhemd bewegte sich der 59-Jährige geschmeidig. «Es tut mir leid, Herrn Kummli heute so zu sehen, doch an jenem Abend hat er das gewissermassen so ausgesucht», erklärte er. Er selber habe «reflexartig» gehandelt, die Situation habe «den Bruchteil einer Sekunde» gedauert. Er habe nicht gewusst, «wer so laut» an die Türe klopfe. Ob er ihn berührt habe könne er nicht mehr sagen.

Beats Anwalt Boris Banga wies auf Widersprüche in Vitos Aussagen hin, die auch Matiello auffielen. Er begründete die Zivilforderung: Schadensersatz wegen Erwerbsausfalls von 38’000 Franken. Und weil Beat noch keine 60 Jahre alt ist, könne er nicht vom flexiblen Altersrücktritt Gebrauch machen, der im Baugewerbe möglich ist und für den er jahrzehntelang extra Geld einbezahlt habe. Da entgingen ihm 166’000 Franken. Er forderte zudem eine Genugtuung von 10’000 Franken und volle Haftungspflicht.

Verteidiger Samuel Neuhaus fand, Vito habe die geltende allgemeine Nachtruhe eingehalten. Der Treppenvorfall ereignete sich eine Viertelstunde vor deren Beginn um 22 Uhr. Sein Mandant habe sich nur gewehrt, reflexartig ohne Handlungswillen. Der Bandscheibenvorfall sei keine Folge des Sturzes. Die Brüche seien nach 8 Monaten verheilt gewesen. Es sei keine schwere Körperverletzung.

Bedingte Strafe

Die Staatsanwaltschaft war nicht präsent, hatte jedoch 5 Monate Gefängnis verlangt bei fahrlässiger Körperverletzung - bei schwerer Körperverletzung 11 Monate Gefängnis und 5 Jahre Landesverweis. Vito ist sechsfach teils einschlägig vorbestraft. Zudem hat er Schulden von über 200’000 Franken. Er kann zwar gut Französisch und Italienisch sprechen, nicht aber Deutsch, obwohl er in Grenchen lebt. Gar ein Dolmetscher musste beigezogen werden.

Er war als Achtjähriger in die Schweiz gelangt und absolvierte eine Berufsausbildung. Neuhaus wehrte sich gegen den Landesverweis. Vito habe mit Ex-Frauen sieben Kinder, drei davon seien minderjährig. Ein mögliches Motiv war an der Verhandlung noch Thema. Nämlich habe es einen Monat vor der Tat eine Vereinbarung zur Wohnungskündigung gegeben.

Matiello verurteilte Vito wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 5 Monaten Gefängnis bedingt bei einer Probezeit von 3 Jahren. Beat sei nicht schwer geschädigt. Vito habe den Sturz nicht gewollt, sei aber bei den engen Platzverhältnissen zu wenig vorsichtig gewesen. Er muss Beat eine Genugtuung von 5000 Franken zahlen und ist voll schadensersatzpflichtig (Schadenshöhe muss am Zivilgericht belegt werden.).

*Namen geändert

