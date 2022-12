Messerstecher des Bundesasylzentrums Flumenthal verurteilt

Amtsgericht Solothurn-Lebern Nach Streit um das TV-Gerät: Ukrainer stach im Bundesasylzentrum Flumenthal auf anderen Mann ein – ins Gefängnis muss er aber nicht Im Sommer musste ein Flüchtling aus dem Bundesasylzentrum Flumenthal mit der Rega ins Spital gebracht werden. Er war von einem anderen Flüchtling mit einem Messer angegriffen worden. Nun wurde der Angreifer verurteilt. Ornella Miller Jetzt kommentieren 16.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Flüchtling im Bundesasylzentrum Flumenthal griff zum Messer. Hanspeter Bärtschi

Am 13. Juni holte die Rega im Bundesasylzentrum Flumenthal einen Asylbewerber ab, der dort zuvor von einem andern Flüchtling mit dem Messer verletzt worden war. Nun kam der Fall vors Amtsgericht Solothurn-Lebern.

Es verurteilte den Messerstecher wegen einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand zu 15 Monaten Gefängnis bedingt sowie zu einem fakultativ ausgesprochenen Landesverweis von sieben Jahren.

Anlass war ein Streit um die Lautstärke des TV-Geräts im Aufenthaltsraum. Der angeklagte Pavel (alle Namen geändert) befand sich spätabends in diesem Raum und habe etwas auf seinem Handy hören wollen, was ihm jedoch verunmöglicht worden sei, weil die Musik zu laut war. Er schaltete das TV-Gerät aus, nachdem er erfolglos versucht habe, seinen Willen auszudrücken. Lärm und die Sprachbarriere hätten eine Verständigung verunmöglicht.

Zwei arabisch sprechende Nordafrikaner schalteten das Gerät wieder an. Als Pavel es wieder ausschalten wollte, griffen die beiden ein. Sein Handy kam ihm abhanden. Pavel gemäss habe der eine seine Hand gepackt, der andere, Rami, habe ihm ins Gesicht geschlagen. Laut Pavel habe er daraufhin den angreifenden Rami mit einer Boxertaktik umarmt, um weitere Schläge zu verunmöglichen.

Wurde er selbst angegriffen?

Er hatte Angst – er misst nur 165 Zentimeter, die andern 180 und 185. So habe er schliesslich hinter seinem Rücken ein Schweizer Sackmesser (Klingenlänge 2,5 Zentimeter) aus seinen Hosen gezogen und einhändig geöffnet. Dem vis-à-vis stehenden Rami habe er zweimal in den Rücken gestochen. Es sei «instinkthaft» zwecks «Selbstrettung» erfolgt, so Pavel.

Während er im Gerichtssaal eingehend befragt wurde, vernahm man nichts von Rami und dessen Kollegen. Denn sie waren nicht aufgeboten worden. Nicht einmal Ramis Anwalt erschien. Staatsanwältin Stefanie Humm berichtete ein wenig über die Aussagen der beiden andern. Diese hätten es «ganz anders geschildert». Sie gehe von einer «gesteuerten Handlung» Pavels aus.

Es sei unglaubhaft, dass er gleichzeitig Rami umarmt und einhändig die Klinge geöffnet habe. Sondern er habe sie zielgerichtet geöffnet, als er beide Hände frei hatte. Die vorgebrachte Notwehr sei eine Schutzbehauptung. Pavel hätte ja einfach davonlaufen können. Er habe aus «verletztem Stolz» egoistisch gehandelt. Nur durch «puren Zufall» habe es keine schwereren Verletzungen gegeben.

Provokationen als Strafmilderung

Pavels Sicherungen seien durchgebrannt. Dies und Provokationen der Kontrahenten seien strafmildernd. Er habe nur aufgehört, weil andere eingeschritten seien. Die Staatsanwältin beurteilte die Tat als versuchte schwere Körperverletzung und forderte 30 Monate Gefängnis, davon 18 Monate bedingt. Und einen Landesverweis von zehn Jahren.

Pavel gilt als Ukrainer. Eine russische Dolmetscherin war aufgeboten worden, diese merkte an, dass seine Muttersprache nicht Russisch sei. Trotzdem konnten sie sich verständigen. 2019 stellte er schon ein Asylgesuch in Deutschland, davor war er in der Ukraine und in Georgien.

In die Schweiz flüchtete er wegen des Krieges. Hier hat er keinerlei Familie, in Deutschland lebt seine Freundin. Verteidiger Severin Bellwald forderte einen Freispruch. Es habe kein Risiko einer schweren Verletzung gedroht. Pavel habe beispielsweise nicht in Brust oder Hals gestochen. Der Blutverlust sei gering gewesen. Rami sei nicht einmal eine Arbeitsunfähigkeit attestiert worden. Das Inselspital habe gar kritisiert, dass er hergeflogen worden sei, dazu hätte keine Notwendigkeit bestanden.

Der Verteidiger argumentierte, Pavel würde nicht zwei grössere und kräftigere Männer angreifen. Es sei eine «Ausnahmesituation» unter Stress gewesen. Er habe nicht fliehen können, das zeige die räumliche Verteilung. Es sei Notwehr gewesen.

Beschuldigter mache «verlorenen Eindruck»

Pavel habe keine einfache Lebensgeschichte, er sei aber nicht vorbestraft. Er mache einen «verlorenen Eindruck». Das Gericht mit Yves Derendinger, Markus Zubler und Christoph Geiser kam zum Schluss: «Es war klar keine Notwehr.» Rami und seinem Kollegen sprach es sehr hohe Glaubhaftigkeit aus.

Zwar habe auch Rami zurückgeschubst, aber Pavel habe einen ruhigeren Moment genutzt, um das Messer beidhändig zu öffnen. Die Stiche seien nicht im dynamischen Geschehen erfolgt, Pavel habe bewusst an einer weniger gefährlichen Stelle zugestochen.

Da keine Vorstrafen bestehen und keine schlechte Prognose gegeben sei, könne die Strafe bedingt erfolgen. Deutschland sei zu einer Rücküberführung bereit, doch nur bis Ende März. Der 41-Jährige werde dazu dem Migrationsamt übergeben. Bisher war er in Untersuchungshaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen