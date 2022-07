Er erstach den Luxory-Türsteher: Täter wird nun doch verwahrt

In einem Nebenschauplatz der Verhandlung ging es um die gesundheitliche Betreuung des Mannes in seiner Gefangenschaft. Dieser hatte teils heftige Vorwürfe erhoben, ein Rippenbruch sei nicht untersucht worden, auch wegen der Multiplen Sklerose seien ihm Untersuchungen verweigert worden. Der Fallverantwortliche beim Straf- und Massnahmenvollzug hatte sich verteidigt: Man habe die Behandlungen durchaus angeboten, der Mann habe sie von sich aus verweigert. Trotzdem setzte es von Seiten des Gerichts einen deutlichen Rüffel ab: «Die medizinische Betreuung war absolut lausig. Es kann nicht angehen, dass ein Insasse, weil er immer wieder das Gefängnis wechselt, zwischen Stuhl und Bank fällt», so Schumacher.