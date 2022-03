Mann vor Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen Betrugs verurteilt

Amtsgericht Solothurn-Lebern Ein Mann träumt vom einfachen Geld – am Ende sind zwei Millionen verloren und er landet vor Gericht Über zwei Millionen Franken bekam ein Langendörfer Unternehmer von Dritten. Doch anstatt das Geld wie abgemacht in Projekte zu investieren und Gewinn auszuzahlen, investierte er es unter anderem in Fonds im Ausland. Am Ende war das Geld für alle Beteiligten verloren. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Verhandlungssaal im Amtsgericht Solothurn-Lebern. Hanspeter Bärtschi

Ohne Aufwand und Risiko reich werden: Wer möchte das schon nicht? Doch wie es bei solchen Träumen manchmal der Fall ist: Am Ende zerplatzen sie wie Seifenblasen. Das musste am Montag ein Langendörfer Unternehmer vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern erfahren.

Mehrfache Veruntreuung, Betrug und Urkundenfälschung wurden ihm vorgeworfen. Und auch wenn es um eine Deliktsumme von über zwei Millionen Franken ging: Der Mann, der vor der Richterin im Stuhl sass, wirkte nicht wirklich wie ein Krimineller.

Auch sonst war die Verhandlung aussergewöhnlich: Es fehlten ihr die Ernsthaftigkeit und die gewisse Kühle, die solche Verhandlungen sonst an sich haben. Stattdessen witzelte der Beschuldigte mit dem Staatsanwalt Domenic Fässler, und dieser sagte: «Das Ganze war wirtschaftlich so ‹bireweich›, es gab keine Chance, dass es funktionieren konnte.»

Auch unterstellte er dem Beschuldigten kaum kriminelle Energie. Er sei ein Stück weit selbst vom Betrüger zum Betrogenen geworden.

Gewinn versprochen – aber nie bezahlt

Was hatte er angestellt? Insgesamt drei Mal hatte er über seine Firma mit Dritten Finanzgeschäfte gemacht. Zweimal über einen Betrag von 500'000, einmal über einen Betrag von 1,1 Millionen Franken. Einmal fälschte er zudem einen Kontoauszug, um eine falsche Garantie vorzugaukeln.

Die Abmachung wäre jedes Mal gewesen, den Betrag für ein bestimmtes Projekt auf ein Sperrkonto einzuzahlen und eine Gewinnbeteiligung auszuzahlen. Von der Möglichkeit, das Geld jederzeit abzuziehen, und einem garantierten Mindestgewinn von 15 Prozent war bei einer der Abmachungen die Rede.

Doch der Beschuldigte hielt sich nicht daran – hatte es möglicherweise gar nie vorgehabt. Stattdessen verwendete er die rund 2,1 Millionen Franken anders: Er überwies sie auf eine Vielzahl anderer Konten im In- und Ausland. Offenbar, so wurde es vor Gericht angedeutet, wollte er es in verschiedene Fonds investieren.

Doch tat er dies mit dem Ziel, die Abmachung schliesslich doch einhalten zu können? Auf jeden Fall sei es ihm nicht darum gegangen, sich selbst zu bereichern, so Staatsanwalt Fässler.

Nur: Am Ende war das Geld für alle Beteiligten verloren. «Diese Geschäfte wurden allesamt von Leuten getätigt, die an den Finanzgraumarkt glauben», so der Staatsanwalt. Dabei sei das alles Nonsens. Umso mehr Nullen im Internet versprochen würden, desto vorsichtiger sollte man sein.

«Ich hoffe, Sie nehmen das als Lektion mit», sagte er zum Beschuldigten. «Lassen Sie künftig die Finger von solchen Geschäften.»

Kläger und Beschuldigter einigten sich auf die Strafe

Die Staatsanwaltschaft, die Privatkläger und der Beschuldigte hatten sich bereits vorgängig geeinigt. Nur zwei der drei Opfer wollten ihr Geld zurück. Der Mann, der die 1,1 Millionen ausbezahlt und verloren hatte, nicht. Er glaube offenbar immer noch daran, das Geld irgendwann mit Rendite zurückzubekommen, so Staatsanwalt Fässler.

Die Einigung der Betroffenen: Schuldspruch in allen Anklagepunkten. 24 Monate Gefängnisstrafe bedingt. Und der Beschuldigte muss etwas über eine Million Franken plus Zinsen an die beiden Privatkläger zurückzahlen. Ausserdem muss er deren Anwaltskosten berappen und für die Gerichtskosten aufkommen.

Das Gericht musste diese Abmachung nur noch absegnen. Und das tat es. Unter der Leitung von Raphaela Schumacher wurde die Verhandlung im Schnellzug durchgewunken. Auch wenn es sich aufgrund der Deliktsumme um keinen Bagatellfall handle, so sei die Strafe doch angemessen, meinte sie. Auch, weil der Beschuldigte nicht vorbestraft sei und für ihn eine gute Prognose bestünde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen