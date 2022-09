Seilpark Balmberg: Besucher verunfallte und verklagt den Park

Amtsgericht Solothurn-Lebern Besucher brach sich im Seilpark Balmberg den Fuss und verklagte den Park – Gericht muss klären: Wer ist Schuld? Im Seilpark Balmberg verunfallte ein Besucher. Das Amtsgericht Solothurn-Lebern muss nun entscheiden: War ein Mitarbeiter des Seilparks Schuld, wie es der Besucher einklagte? Oder der Besucher selbst? Ornella Miller Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der im Seilpark verunfallte Besucher gab einem Mitarbeiter die Schuld am Unfall. Rahel Meier

Inwieweit ist eine Abenteuerpark für die Sicherheit seiner Kundinnen und Kunden verantwortlich? Darum geht es letztlich, wenn das Amtsgericht Solothurn-Lebern über diesen Fall berät.

Ausgangspunkt ist ein Unfall im Seilpark Balmberg vor über sechs Jahren. Am 21. August 2016 konnte Phil E. (alle Namen geändert) als junger Mann auf der längsten Seilrutsche (Tirolienne) des Parks nicht genügend bremsen und prallte mit dem linken Fuss in einen Baum. Sein Sprunggelenk brach, er war mehrere Monate arbeitsunfähig, musste sich in der Folge umschulen lassen. Er ist in der Beweglichkeit noch heute eingeschränkt, hat noch Schmerzen, obwohl er Sport treiben kann.

Erst spät, am 3. September 2018, stellte Phil den Strafantrag gegen einen Mitarbeiter des Seilparks, gegen Kai G. Die Staatsanwaltschaft trat jedoch nicht darauf ein, wogegen Phil Beschwerde erhob. Erst das Bundesgericht entschied: Es müsse sehr wohl eine Strafuntersuchung eröffnet werden.

Fahrlässige schwere Körperverletzung angeklagt

In der Anklageschrift nun wird Kai der fahrlässigen schweren Körperverletzung beschuldigt, gefordert wird eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 200 Franken. Er habe drei Dinge unterlassen. Nämlich habe er es als Vorgesetzter unterlassen, für eine ausreichende Kontrolle der Handschuhe zu sorgen. Ebenso für eine ausreichende Instruktion sowie für die Einhaltung von baulichen Massnahmen wie etwa die Polsterung des Baumes.

Einzelrichterin Raphaela Schumacher befragte drei Zeugen, damalige Kollegen Phils, die mit ihm den Seilpark besucht hatten. Deren Befragung war aber kaum ergiebig. Sie konnten nichts mehr dazu sagen oder widersprachen sich gegenseitig oder früheren Aussagen. Zudem wurde die Befragung sehr zackig vorgenommen, oftmals beendeten die Zeugen ihre Sätze nicht.

Auch Phil selber wurde befragt. Die Handschuhe der vier seien defekt gewesen, Phils seien besonders auf der Handinnenfläche durchgescheuert gewesen. Eine Instruktion mit anschliessendem Absolvieren eines Übungsparcours wurde offenbar durchgeführt. Dabei wurde die Sicherung mit den Karabinerhaken gelehrt und geübt, aber auch das Bremsen an der Seilrutsche. Während beim Übungsparcours die Seilrutsche nur wenige Meter beträgt, war sie dort, wo der Unfall geschah, 175 Meter lang, die Geschwindigkeit entsprechend höher.

Phil habe mit den teils durchgescheuerten Handschuhen «schon ein wenig» bremsen können, hatte am Schluss noch etwas mehr als Schritttempo. Er hing jedoch leicht seitlich. Vermutlich habe er dann seine Beine hochgezogen, räumte er selber ein, sodass es ihm nicht gelang, die abgeschrägte Landerampe am Schluss mit den Füssen zu erreichen.

Er habe sich entschieden, auch nicht auf das kleine Podest ganz am Ende zu treten, sondern in den Baum zu fahren. Das geschah eher reflexartig. Dass er nicht mehr mit den Händen am Seil habe bremsen können, läge daran, dass seine Hände wegen der «Löcher» warm wurden. Aus «Gewohnheit» oder «Reflex» habe er nicht mit den Fingerkuppen oder den Handballen gebremst, was Verteidiger Jean-Claude Cattin vorgeschlagen hatte.

Phil benutzte auch nicht die andere instruierte Bremsart, nämlich das Pressen auf das Metallteil über den Rollen, weil es ein «relativ schlechtes Bremssystem» sei, so Phil.

Waren alle Handschuhe defekt?

Ob er die defekten Handschuhe nicht gegen intakte einzutauschen versucht habe, wurde gefragt. Doch, sie hätten es versucht, aber die übrigen Handschuhe seien genauso gewesen. Die vier Besucher hätten auch gedacht, es ginge dann schon. Sie hätten sich vor allem riesig gefreut und endlich loslegen wollen.

Phils Anwalt André Brunner kritisierte, Phil hätte speziell instruiert werden müssen, wie er mit diesen löchrigen Handschuhen hätte bremsen sollen. Und er beharrte auf der Meinung, Polsterungen am Ende hätten die Verletzung verhindert. Solche Schutzvorrichtungen entsprächen einer bestehenden DIN-Norm. Die ist allerdings kein Gesetz.

Verteidiger Cattin sagte, Pneus oder Polster hätten die Verletzung nicht verhindert und: «Irgendwo hört die strafrechtliche Verantwortung auf». Der Park zähle jährlich 23'000 Besucher. «Keiner hat auf der Seilrutsche irgendein Problem.» Kai sei unschuldig, «Phils bewusster Fahrfehler ist schuld». Inzwischen sind im Seilpark Polster angebracht, denn, so Kai: «Es gibt Leute, die halten sich nicht an Regeln.» Das Urteil wird nächsten Montag eröffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen