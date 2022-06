Frauen, die das «Bolero» anzündeten, vor Gericht freigesprochen

Amtsgericht Olten/Gösgen Obwohl sie das ehemalige Motel «Bolero» angezündet haben: Zwei junge Frauen vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen Zwei junge Frauen setzten im Frühling 2020 das ehemalige Motel «Bolero» in Hauenstein in Brand. Vor Gericht wurden sie nun vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen – weil kein Sachschaden geltend gemacht wurde. Denise Donatsch 1 Kommentar 27.06.2022, 17.40 Uhr

Das ehemalige Motel «Bolero», aufgenommen im Februar 2022, zerfällt immer mehr. Bruno Kissling

Diesen Montag sassen zwei 24-jährige Frauen auf der Anklagebank des Richteramts Olten-Gösgen. Sie wurden beschuldigt, am 3. April 2020 eine unbewohnte Liegenschaft – das einstige Motel «Bolero» – in Hauenstein-Ifenthal in Brand gesetzt zu haben. Dies, indem sie die leerstehende Liegenschaft betraten und mit Hilfe von Brandbeschleuniger ein Sofa anzündeten.

Die Angeklagten verloren im Anschluss die Kontrolle über das Feuer und verliessen das Gebäude, kehrten aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück. Das Feuer konnte glücklicherweise rasch von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. Auch der verursachte Schaden war gering, da die Liegenschaft sowieso abgerissen wird, weshalb der Eigentümer keinen Sachschaden geltend machte.

Nebst der Brandstiftung wurden die beiden Frauen des Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz beschuldigt.

Tatbestand nicht erfüllt

Die beiden Strafverteidiger waren sich einig, dass im Fall der Brandstiftung klar ein Freispruch angezeigt sei. Weder sei der Tatbestand bezüglich des Sachschadens erfüllt worden, noch hätten die beiden durch den Brand eine Gemeingefahr verursacht.

Denn um von einem Sachschaden sprechen zu dürfen, hätte der Besitzer der Liegenschaft einen solchen nämlich anmelden müssen. Laut diesem sei aber kein Sachschaden entstanden. Ebenfalls wolle der Eigentümer das Strafverfahren nicht weiterführen. «Zusammengefasst bedeutet das, dass kein Sachschaden vorliegt, welcher eine Verurteilung rechtfertigt», so die Strafverteidigung.

Ebenfalls entlastend war die Tatsache, dass um die Liegenschaft herum keine weiteren Gebäude stehen, welche hätten Feuer fangen können. Auch waren keine Menschen in der Nähe. Somit war der Tatbestand der Gemeingefahr ebenfalls nicht erfüllt.

Sofa hätte dort nicht verbrannt werden dürfen

Was die Übertretung im Bereich des Umweltschutzes betrifft, sah es jedoch anders aus. Die beiden Angeklagten verbrannten unzweifelhaft ausserhalb einer dafür vorgesehenen Anlage ein Sofa. Dies ist aber nur für Wald-, Feld- und Gartenabfälle erlaubt. In diesem Anklagepunkt sei aber auch von Anfang an von Seiten der Angeklagten eingestanden worden, sich schuldig gemacht zu haben.

Das Gericht verkündete direkt nach der Verhandlung das Urteil. Klar war, dass die beiden Frauen je eine Busse von 200 Franken zu zahlen haben, was die Übertretung des Umweltschutzgesetzes betrifft. Da die Beschuldigten jedoch für den Tag, welchen sie in Untersuchungshaft verbringen mussten, eine Entschädigung von 200 Franken zugesprochen bekamen, ergab dies ein Nullsummen-Spiel.

Was die Brandstiftung betraf, teilte das Gericht die Ansichten der Strafverteidigung und sprach die beiden Frauen frei. Die Kosten für das Untersuchungsverfahren von je rund 900 Franken müssen die Frauen jedoch selbst tragen, da sie gegen geltende Rechtsnormen verstossen haben. Die Kosten des Hauptverfahrens übernimmt der Kanton Solothurn.

1 Kommentar Baschung Priska vor 22 Minuten Ich finde Brandstiftung ist Brandstiftung, ob es schon geplant ist das Gebäude abzureissen oder nicht!Sonst kann ja ab jeder Brandstifter behaupten „ohhhhh das Gebäude wird ja jetzt sowieso abgerissen“. Ausserdem können auch in einem „Abbruch Haus“ aus irgendwelchen Gründen noch Menschen sein, die dann bei einer Brandstiftung sterben könnten. Alle Kommentare anzeigen