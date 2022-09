Amtsgericht Olten/Gösgen Ex-Junkie klagt vor Oltner Gericht über Haftbedingungen: «Frau Staatsanwältin, ich schäme mich für Sie!» Fünf Bündner Drogentouristen mussten sich vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. Dabei geriet plötzlich die Staatsanwältin ins Kreuzfeuer. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 05.09.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um Kokain zu kaufen, fuhren mehrere Bündner nach Olten. Raphael Rohner

Manuele (alle Namen geändert) ist hässig. «Verstönd Sie, es regt mi uf, die ganz Sach», meint er in Bündner Dialekt. Sein Zorn gilt der Oltner Polizei, die ihn, den damals Drogensüchtigen, im Dezember 2017 «in eine Falle gelockt» habe, und man ihn im Untersuchungsgefängnis nicht ernst genommen habe, als er wegen eines Medikaments Anzeichen einer Vergiftung gezeigt habe.

Mit dem Resultat, dass er notfallmässig ins Spital eingeliefert worden sei, «mit einer schweren Blasenentzündung und 2,8 Liter Urin in der Blase», schildert Manuele, dass es einen vom Zuhören schmerzt. Und überdies habe «keine einzige Einvernahme stattgefunden, in der ich zurechnungsfähig gewesen wäre».

Manueles Zorn gilt auch der Staatsanwältin Carmen Elmiger. Schon während ihres Plädoyers hatte er den Kopf geschüttelt, und nun, am Ende der Hauptverhandlung, lässt er Dampf ab, spricht die Staatsanwältin direkt an. Elmiger sitzt keine zwei Meter entfernt, dreht den Kopf nach links, um Blickkontakt zu Manuele herzustellen und lässt die Tirade über sich ergehen.

«So geht es nun wirklich nicht»

«So geht es nun wirklich nicht, Frau Staatsanwältin», sagt der 32-Jährige unter anderem. Und bald darauf: «Ich wollte Sie nicht beleidigen, Frau Staatsanwältin, Entschuldigung, aber ich schäme mich für Sie – von Herzen!»

Der Staatsanwältin schlägt die Ablehnung von fünf Parteien entgegen. Neben Manuele müssen sich die 30-jährige Julia, der 28-jährige Tulani, der 29-jährige Leo und der 25-jährige Branko vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am 15. Dezember 2017 von Chur nach Olten gefahren zu sein, um 100 Gramm Kokain zu kaufen.

Branko, ein mutmasslicher Dealer, der 5500 Franken in die Waagschale geworfen haben soll, hätte 90 Gramm davon erhalten sollen, Julia und Manuele, die damals ein Paar waren, 5 Gramm sowie Leo ebenfalls 5 Gramm; das Trio soll zusammen 900 Franken an den Deal beigesteuert haben.

So steht es in der Anklageschrift, die dem fünften im Bunde, Tulani, keine Kauf- oder Konsumabsicht vorwirft, ihm aber einen «grossen Tatbeitrag» zuschreibt, weil er den Kontakt vermittelt haben soll zwischen Branko und Manuele.

Wer wusste wie viel?

Das Lager der Verteidigung spart nicht mit Kritik an der Anklageschrift. Die Vorhalte seien unpräzis und Beweise, die den Tathergang erhellten, spärlich vorhanden. Gesichert ist die Fahrt der fünf von Chur nach Olten. «Ich war damals schwer auf Drogen, brauchte Stoff und wollte 5 Gramm Kokain kaufen», erklärt Manuele.

Er engagiert Leo, der mit 400 Franken Spielschulden bei ihm in der Kreide steht, als Chauffeur. Manuele und Leo wollen auf der Fahrt nichts mitbekommen haben vom Vorhaben der anderen, plötzlich 100 Gramm zu kaufen. Julia widerspricht: «Am Ende wussten alle im Auto, worum es ging.» Tulani und Branko beantworten zur Sache vor Gericht keine Fragen.

Dass das Quintett überhaupt geschnappt wird, ist dem Zustand Manueles geschuldet. Der ist nämlich schon bei der Abfahrt «sternhagelvoll», wie er sagt, und nach der Ankunft in Olten plötzlich verschwunden. Weil Leo nicht ohne ihn zurück ins Bündnerland fahren will, macht das verbliebene Quartett sich auf die Suche und wird prompt von der Polizei angehalten.

Manuele tappt vier Tage später in die «Falle», als er bei der Oltner Polizei sein verlorenes Handy abholen will und dabei Handschellen angelegt bekommt.

Mehrere Monate Gefängnis gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert je 21 Monate Gefängnis für Julia und Tulani, 26 Monate für Manuele und ebenso viel – teilbedingt, weil nicht vorbestraft – für Branko. Der ebenfalls nicht vorbestrafte Leo soll 20 Monate bedingt bekommen.

Julia, gegen die in St.Gallen ein Verfahren wegen versuchter vorsätzlicher Körperverletzung läuft, ist mittlerweile Mutter zweier Töchter und befindet sich bereits im vorzeitigen Massnahmenvollzug in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Hindelbank. Besonders bitter werden könnte es für den Italiener Manuele, den Türken Tulani und den Serben Branko. Ihnen droht die obligatorische Landesverweisung für mehrere Jahre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen