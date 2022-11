Toter in Olten von 2015: Ist der Täter gefunden?

Amtsgericht Olten-Gösgen Verdeckte Ermittler gaukelten Vertrauen vor: Wurde so der Mann überführt, der 2015 in Olten jemanden tötete? 2015 fand die Polizei in Olten eine Leiche. Nur vom Täter fehlte jede Spur. Erst Jahre später und mit verdeckten Ermittlern wurde einem Verdächtigen ein Geständnis entlockt. Doch ist dieses Vorgehen auch zulässig? Philipp Kissling Jetzt kommentieren 24.11.2022, 20.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Amtsgericht in Olten. Bruno Kissling

Vier bis acht Wochen soll Perko (alle Namen geändert) in seiner Oltner Wohnung tot am Boden gelegen haben, bis er am 20. Dezember 2015 gefunden wurde. Der Kroate war keines natürlichen Todes gestorben, sondern an einem Schädelhirntrauma, hervorgerufen durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand.

Nun stand Urs als Beschuldigter vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Der 60-jährige Schweizer war der Polizei unter reichlich dramatischen Umständen ins Netz gegangen. Nachdem die Suche nach der Person, die Perko auf ihrem Gewissen hat, jahrelang erfolglos geblieben war, setzten die Behörden ab 2018 auf verdeckte Ermittlungen. Drei Ermittler unternahmen erhebliche Anstrengungen, um mit Urs in Kontakt zu treten. Mehr noch: Sie bauten ­jeder für sich ein Vertrauensverhältnis zum Verdächtigten auf.

Das Amtsgericht Olten-Gösgen kommuniziert das Urteil am 2. Dezember. Tele M1

Da war Doris, die Urs gegen Bezahlung mit Aufgaben in ihrem Atelier beauftragte. Oder Karl, der Schriftsteller, der ­gerne Gespräche mit speziellen Persönlichkeiten führte, um seine Geschichten zu schreiben. Und nicht zuletzt Dieter, den offensichtlich etwas aus seiner Vergangenheit nicht losliess.

Schwierige Kindheit des Beschuldigten

Urs freute sich über die neuen freundschaftlichen Kontakte. Das Leben hatte es nicht immer gut gemeint mit ihm. Er verlor seine Frau und die zweijährige Tochter an die Immunschwächekrankheit Aids. Die Mutter starb früh. «Bis ich acht war, hatte ich eine schöne Jugend, dann wurde ich ins kalte Wasser geworfen», sagte Urs vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen.

Er habe zu den jüngeren Schwestern schauen müssen und wehe, einem der Mädchen passierte etwas, weil er nicht aufpasste. Dann sei er vom Vater so traktiert worden, dass er es am anderen Tag nicht zur Schule geschafft habe. «Es gab Hiebe statt Liebe», sagte Urs. Mit 16 habe der Vater ihn losgeschickt mit starken Tabletten, um die zu verkaufen. «Ich hatte keine Ahnung, worum es ging.» Das sollte sich später ändern, als er im Auftrag eines gewissen Perko auf Oltens Strassen Drogen verkaufte.

Als Person ohne funktionierendes soziales Umfeld scheint er besonders empfänglich gewesen zu sein für die Avancen der verdeckten Ermittler. Ermittler, die sich ihm gegenüber grosszügig zeigten, ihn wiederholt zum Pizzaessen ausführten, mit einem finanziellen Zustupf aushalfen oder morgens um zehn zu Bier mit Sandwich einluden.

Ermittler Dieter vertraute Urs gar sein Geheimnis an: Er, Dieter, habe in der Vergangenheit jemanden getötet, und hey, Urs habe doch sicher auch seine Geschichte, sein Geheimnis, zu erzählen. Damit war der Köder ausgelegt. Urs erzählte dem ­vermeintlichen Freund und ­verdeckten Ermittler, wie er vor Jahren in Streit geraten war mit einem «Drecksjugo».

Nach einem Fusstritt sei der Mann auf den Tisch gekracht, der Tisch sei zusammengebrochen und der Mann sei auf dem Boden liegen geblieben. Diese und andere Aussagen gegenüber dem «Freund» Dieter führten zur Anklage gegen Urs wegen vorsätzlicher Tötung. Unstimmigkeiten in Geldfragen könnten ein Motiv für die Tat gewesen sein. Ein Geständnis des Beschuldigten liegt nicht vor.

Über zehn Jahre Gefängnis gefordert

Geht es nach der Staatsanwaltschaft, muss Urs wegen vorsätzlicher Tötung für zehn Jahre ins Gefängnis, weitere acht Monate fordert sie für einige weniger gravierende Delikte. In seinem zweieinhalbstündigen Plädoyer legte Staatsanwalt Raphael Stüdi Stück für Stück dar, weshalb er Urs für den Mann hält, der schuld an Perkos Tod sein soll.

Die Übereinstimmungen von Urs’ Aussagen mit der Situation am Tatort deuten tatsächlich darauf hin, dass den Behörden mit dem aufwendigen Prozedere der verdeckten Ermittlung ein Volltreffer gelungen sein könnte.

Aber war das Vorgehen in dieser Form auch zulässig? Urs’ Verteidiger, Rechtsanwalt Reto Gasser, meint Nein. Schon juristisch sei es fragwürdig, die verdeckte Ermittlung zur Klärung von Einzeltaten einzusetzen. «Die verdeckte Ermittlung ist dazu gedacht, in ein kriminelles Umfeld einzudringen», hielt Gasser in seinem Plädoyer fest.

Er hält die Methoden in diesem Fall für unangebracht, weil die verdeckten Ermittler den verdächtigten Urs dazu gebracht hätten, mit Aussagen sich selber zu belasten. Die Ergebnisse aus der verdeckten Ermittlung seien nicht verwertbar, ergo könne es für Urs nur einen Freispruch ­geben.

Gesundheitlich scheint es Urs nicht besonders gut zu gehen. Aufgrund einer notfallmässigen Einlieferung ins Spital sei er nicht in der Lage gewesen, um 8.15 Uhr im Gerichtsgebäude zu sein. Das Reden überliess Urs dann anderen, Fragen zur Sache beantwortete er nicht. Das Urteil folgt am 2. Dezember.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen