Amtsgericht Olten-Gösgen Seltene Abwesenheitsverfahren im Kanton Solothurn: Wenn Straftäter verurteilt werden – und das niemanden interessiert Das Amtsgericht Olten-Gösgen führte wegen der drohenden Verjährung ein Abwesenheitsverfahren durch. Das hat Seltenheitswert. Philipp Kissling 14.06.2022, 05.00 Uhr

Das Amtsgericht Olten-Gösgen. Bruno Kissling

Es ist die Aufgabe des Staates, ein Strafverfahren zum Abschluss zu bringen. Was in der Theorie logisch klingt, kann in der Praxis schwierig werden. Das Amtsgericht Olten-Gösgen zum Beispiel verhandelte Ende Mai gegen Rinis (Namen geändert), aber der war gar nicht da. Das Gericht sah sich gezwungen, ein Abwesenheitsverfahren durchzuführen, weil die Straftaten, die Rinis sich mutmasslich zu Schulden hatte kommen lassen, kurz vor der Verjährung stehen.

Gemäss Strafprozessordnung ist ein Abwesenheitsverfahren zulässig, sofern der Beschuldigte im Vorfeld Gelegenheit erhielt, sich ausreichend zu den Vorwürfen zu äussern und die Beweislage ein Urteil zulässt. Ebenso muss das Gericht Anstrengungen zum Verbleib des Beschuldigten unternommen haben, um ihm die Vorladung zustellen zu können. Im Fall von Rinis sah das Gericht in der Publikation im Amtsblatt das letzte Mittel.

Im Wesentlichen soll sich 2007 der damals 22-jährige Rinis an Drogengeschäften, die zwei seiner Onkel aufgezogen hatten, beteiligt haben. Das Trio operierte von Olten aus und hatte seinen Unterschlupf in einer Obergösger Wohnung. Während die Onkel Drogen verkauften, soll der Neffe im Hintergrund geblieben und in der «Bunkerwohnung» logistische Aufgaben ausgeführt haben.

Alle drei gingen der Polizei im Rahmen der kantonsübergreifend durchgeführten Drogenfahndung ins Netz. Die beiden Onkel, damals 42- und 37-jährig, wurden 2011 vom Amtsgericht Olten zu Freiheitsstrafen von 13 respektive 7 Jahren verurteilt. Das Obergericht reduzierte danach das Strafmass auf 11,5 respektive 5 Jahre, und das Urteil wurde rechtskräftig.

Schöne Grüsse aus Idaho, USA

Bisher nicht vor Gericht stand Rinis. Der war nach der Schlusseinvernahme aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Zum Zeitpunkt des Prozesses gegen die Onkel war der Neffe längst über alle Berge. Nun, mit dem Abwesenheitsprozess, holt die Vergangenheit ihn ein, aber das dürfte ihn kaum kümmern.

Gemäss seiner Pflichtverteidigerin, Rechtsanwältin Therese Hintermann, baute Rinis sich in den USA eine Existenz auf und gründete eine Familie, ohne negativ aufzufallen. In ihrem Plädoyer warf Hintermann dem Amtsgericht mangelnde Anstrengung bei der Ermittlung des heutigen Wohnsitzes des Beschuldigten vor.

Es wäre, so die Verteidigerin, eine «einfache Recherche» gewesen, herauszufinden, dass Rinis im US-Bundesstaat Idaho daheim sei, und überdies hätten die Schweizer Behörden aus den USA Rechtshilfe erwarten können.

Unter diesen Umständen «sind die Voraussetzungen für ein Abwesenheitsverfahren nicht erfüllt», stellte Hintermann fest. Sie warf dem Gericht zudem vor, den Fall jahrelang liegengelassen und damit «in krasser Weise gegen das Beschleunigungsgebot» verstossen zu haben. Erst nach einem Telefonanruf der Kantonspolizei Solothurn mit entsprechendem Hinweis auf die Verjährung des Falls sei das Amtsgericht «erwacht».

Überdies sei Rinis Mittäterschaft gar nicht erwiesen, und nach so langer Zeit bestehe «schlicht und einfach kein Strafbedürfnis mehr», ergo sei kein Schuldspruch möglich.

Ein Schuldspruch, der niemanden interessiert

Staatsanwalt Philipp Rauber berief sich auf die Ermittlungen, die keinen Zweifel liessen an der Schuld Rinis’. Grundsätzlich, so Rauber, hätte er dafür dreieinhalb Jahre Haft bekommen müssen, «aber weil es so lange her ist, ist eine deutliche Reduktion angemessen». Rauber forderte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten bedingt auf zwei Jahre.

Das Amtsgericht sprach Rinis schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren. Der Schuldspruch betrifft einzig den Besitz verschiedener Drogen; vom Vorwurf, die Drogen auch verkauft zu haben, wurde er freigesprochen.

Vorausgesetzt, die Parteien akzeptieren das Urteil, kann der Fall zu den Akten gelegt werden. Es dürften ein paar Jahre ins Land ziehen bis zum nächsten Abwesenheitsverfahren, die nach Auskunft des Amtsgerichts Olten-Gösgen selten vorkämen. Eine Statistik aber werde nicht geführt.