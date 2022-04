Nach Raubüberfall in Gretzenbach: Täter steht vor Gericht

Amtsgericht Olten-Gösgen Räuber zeigt Reue und will niemandem etwas Böses gewollt haben – Anklage spricht von einem extrem brutalen Überfall Im März 2019 drang ein gebürtiger Rumäne in ein Einfamilienhaus in Gretzenbach ein und überwältigte den betagten Hausbesitzer und dessen Schwiegertochter, die dabei schwer verletzt wurde. Jetzt steht er vor Gericht. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Täter brach nicht ein, er klingelte einfach und überwältigte dann seine Opfer. Keystone

Von zwei Polizisten bewacht und an Fussfesseln gekettet sass der wegen mehrfachen qualifizierten Raubes, versuchter schwerer Körperverletzung sowie Hausfriedensbruchs Angeklagte im Amtsgericht Olten-Gösgen.

Im März 2019 drang er in Gretzenbach in ein Einfamilienhaus ein und überwältigte dort gewaltsam den betagten Hausbesitzer sowie dessen Schwiegertochter und entwendete Diebesgut im Wert von über 1000 Franken.

Da sich der Rentner selbst von seinen Fesseln befreien konnte und sofort einen Notruf absetzte, gelang es der Polizei, den fliehenden Täter vor der Haustüre der Opfer festzunehmen. Immer wieder betonte der Beschuldigte während der Verhandlung, wie leid ihm alles täte und dass er seine Taten bereue.

Er sei wegen seiner Spielsucht abgebrannt gewesen und habe sich vor seiner Familie in Rumänien zutiefst geschämt, weshalb er unbedingt Geld beschaffen wollte. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass der gebürtige Rumäne mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Bereits vor dem Raubüberfall in Gretzenbach sass er mit Unterbrüchen insgesamt zwölf Jahre in Deutschland, Österreich und Rumänien im Gefängnis.

In Anbetracht der erdrückenden Situation wirkte er während der Verhandlung erstaunlich ruhig und nahm es sich mehrmals heraus, der Dolmetscherin, welche vor Ort war, ins Wort zu fallen.

Die Frau leidet noch heute unter den Verletzungen

«Es war ein extrem brutaler Überfall», betonte die Staatsanwaltschaft mit Nachdruck und eröffnete damit ihr Plädoyer. Durch die Art, wie der Beschuldigte den Raub begangen hat, habe dieser seine besondere Gefährlichkeit offenbart. Beide Geschädigte wurden vom Täter mit Stoffen und Verlängerungskabeln gefesselt und geknebelt, dabei brachte dieser die Schwiegertochter gar in Lebensgefahr.

Die Frau erlitt während des Überfalls mehrere, teils schwere Verletzungen wie eine Unterblutung des Augenweisses und einen Blutaustritt aus dem linken Gehörgang. «Die Geschädigte leidet noch heute und auch weiterhin an den Folgen des Erlebten – körperlich wie psychisch», so die Staatsanwaltschaft. Sie habe aufgrund der schlimmen Erfahrung eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und werde sich laut behandelnder Psychologin auch in Zukunft damit auseinandersetzen müssen.

Für den geschädigten Rentner sind die Folgen des Überfalls milder ausgefallen. Aber auch bei ihm habe der Beschuldigte durch sein Handeln in Kauf genommen, diesen lebensgefährlich zu verletzen, wozu es glücklicherweise nicht kam.

Der Täter betonte während der Verhandlung immer wieder, er habe niemandem je etwas Böses antun wollen. Er habe bei seinem Raubüberfall darauf geachtet, dass die beiden Geschädigten nicht in Lebensgefahr gerieten. Dies prallte bei der Staatsanwaltschaft schlicht ab.

Aufgrund der hohen Intensität des Tatwillens des Angeklagten, dessen Skrupellosigkeit sowie seiner Vorverurteilungen forderte diese ein Strafmass von 12 Jahren und sechs Monaten Haft unter Anrechnung des vorzeitigen Strafvollzugs – der Beschuldigte ist seit März 2019 inhaftiert. Ebenfalls soll der Beschuldigte des Landes verwiesen werden.

War es eher ein Unfall?

Der Strafverteidiger hatte angesichts der erdrückenden Beweislage keine einfache Aufgabe. Minutiös arbeitete er sich durch seine Verteidigungsrede. Dabei legte er sein Augenmerk besonders auf die dem Beschuldigten vorgeworfenen Gewaltanwendungen. Aufgrund der medizinischen Gutachten konnte nämlich nicht ersichtlich gemacht werden, ob die Verletzungen der Geschädigten durch Tritte, Schläge und Würgen zustande kamen oder durch die klar belegten Stürze, welche Resultat des Gerangels zwischen Opfer und Täter waren.

Auch seien die Aussagen der Geschädigten unter anderem aufgrund von Erinnerungslücken diesbezüglich nicht ganz klar. Der Strafverteidiger forderte für seinen Mandanten deshalb eine Freiheitsstrafe von nur fünf Jahren, ebenfalls unter Anrechnung des vorzeitigen Strafvollzugs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen