Oltner Gericht lässt notorischen Straftäter auf freiem Fuss

16 Anklagepunkte Amtsgericht Olten-Gösgen: Notorischer Straftäter bleibt noch einmal auf freiem Fuss Ein Schuldspruch in 16 Anklagepunkten: Diebstahl, Tätlichkeiten, Sachbeschädigung, Sozialversicherungsbetrug und so weiter. Dennoch liess das Gericht noch einmal Milde walten und sieht von einer unbedingten Haftstrafe ab. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptverhandlung im Oltner Gerichtsgebäude blieb der Angeklagte teilweise unentschuldigt fern. Bruno Kissling

Ein Freispruch in sieben Anklagepunkten, darunter drei wegen Verjährung, und ein Schuldspruch in 16 von 31 Punkten. Dafür gibt es eine auf drei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, eine unbedingte Geldstrafe von 145 Tagessätzen à 10 Franken und eine Busse über 800 Franken, für die ersatzweise acht Tage «abgesessen» werden können.

Damit ist der über viele Jahre chronisch straffällige Carlo* gut bedient. Die Staatsanwaltschaft hatte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 32 Monaten und 130 Tagessätze à 30 Franken gefordert (diese Zeitung berichtete). Das Amtsgericht Olten-Gösgen sieht seine Schuld nun unter anderem erwiesen beim unrechtmässigen Bezug von Leistungen der Sozialhilfe und -versicherung.

Eine lange Liste von Straftaten

Carlo hatte insgesamt knapp 19'000 Franken eingestrichen, obwohl er einer Erwerbstätigkeit nachgegangen war respektive Taggeld der Unfallversicherung beansprucht hatte. Ausserdem sieht es das Gericht als erwiesen an, dass er in Olten und Umgebung markante kriminelle Spuren als Räuber und Dieb hinterliess und sich Tätlichkeiten und Sachbeschädigungen leistete.

Von den Vorwürfen der Erpressung, des Betrugs und der mehrfachen Drohung spricht das Gericht ihn frei. In der Vergangenheit war Carlo immer wieder straffällig geworden. Er kam mit bedingten Strafen davon, Probezeiten wurden gar verlängert, doch es nützte alles nichts. Und jetzt? Wieder eine bedingte Gefängnisstrafe. Das Gericht scheint mit seiner Geduld also noch nicht am Ende zu sein.

Bei der Strafzumessung hat es die Möglichkeit, die Freiheitsstrafe bedingt und die Geldstrafe unbedingt oder umgekehrt auszusprechen und nach Möglichkeit die mildere Variante zu wählen. In der Gesamtwürdigung von Carlos Fall erachtet das Amtsgericht die unbedingte Geldstrafe in Verbindung mit der bedingten Freiheitsstrafe, die bei einem Rückfall während der Probezeit «scharf» würde, als genügend, um den 41-Jährigen von neuen Straftaten abzuhalten.

Als Supplement noch eine Ordnungsbusse

So mild das Urteil scheint, seine Vergehen kommen Carlo teuer zu stehen. Von den gut 19'000 Franken für die Pflichtverteidigung muss er vier Fünftel übernehmen. Vorerst bezahlt der Staat, aber der hat die Möglichkeit, in den nächsten zehn Jahren Carlo zur Kasse zu bitten, sollte er zu Geld kommen. Auch von den Verhandlungskosten in der Höhe von knapp 16'000 Franken muss der Kleinkriminelle vier Fünftel berappen.

Als Supplement gibt es eine Ordnungsbusse von 200 Franken, weil er der Hauptverhandlung teilweise unentschuldigt fernblieb. Zwei Zeugen, die der Vorladung des Gerichts zunächst nicht nachkamen, erhielten dieselbe Busse aufgebrummt.

* Name geändert

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen