Mehrere Kinder missbraucht: Mann steht in Olten vor Gericht

Amtsgericht Olten-Gösgen Mehrere Kinder im Niederamt missbraucht, auch den eigenen Sohn: 36 Monate Gefängnis teilbedingt für 54-Jährigen gefordert Ein heute 54-Jähriger soll im Niederamt über Jahre mehrere Kinder sexuell missbraucht haben – unter anderem den eigenen Sohn. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. Eine lange Gefängnisstrafe wird allerdings nicht verlangt, sondern eine Therapie. 23.03.2023, 12.00 Uhr

An mehreren Kindern verging sich der Mann aus dem Niederamt. Symbolbild: Getty Images

Anna und Nick sind gut befreundet, beide sind mit Jahrgang 2008 nur wenige Monate auseinander geboren. Anna geht daher im Haus von Nicks Vater Leo ein und aus (alle Namen geändert). Die beiden Kinder wachsen in einer Niederämter Gemeinde zusammen auf. Besuche sind selbstverständlich, denn Annas Mutter und Nicks Vater Leo sind ebenfalls schon lange befreundet. Doch die Vertrautheit zum Nachbarn Leo wird zu Annas Verhängnis.

Leo vergreift sich an ihr, nötigt sie sexuell. Im Zeitraum von über vier Jahren ab Dezember 2016 berührt, streichelt, küsst und leckt der Beschuldigte die Geschädigte mindestens fünfmal im Intimbereich, steht in der Anklageschrift. Zudem lässt der heute 54-Jährige die Geschädigte mehrfach seinen Penis bis zum Samenerguss masturbieren. Ein weiteres Mal reibt er sein Geschlechtsteil an Annas nackter Scheide und ejakuliert. Als das Mädchen elfjährig ist, geht Leo noch einen Schritt weiter und versucht, in sie einzudringen. Als Anna Schmerzen beklagt, lässt er von ihr ab.

Leo hat es nicht nur auf Anna abgesehen, sondern auch auf seinen eigenen Sohn Nick. Leo gefällt es, wenn Nick ihn beim gemeinsamen Duschen am Penis berührt. Später, als Zehn- bis Zwölfjähriger, sieht Nick sich konfrontiert mit der Aufforderung, Vaters Penis zu massieren. Der Bub tut, wie ihm geheissen, bis der Vater zum Samenerguss kommt.

In etwa derselben Zeit kommt es mehrmals vor, dass Leo Anna und Nick gleichzeitig zu sexuellen Handlungen nötigt. Einerseits vergreift er sich an Anna, während Nick zuschaut, andererseits leitet Leo Anna an, an Nick sexuelle Handlungen vorzunehmen. Neben Anna und Nick ist ebenfalls Petra nicht sicher vor Leos Sexualtrieb. Das Mädchen mit Jahrgang 2012 muss im Zeitraum von 2018 bis 2020 Berührungen im Intimbereich erdulden.

Von Bildern auf dem Handy überführt

Leo fliegt auf, als Ende März 2021 seine damalige Lebenspartnerin – Nicks Mutter – umfangreiches Bild- und Videomaterial auf seinem Handy entdeckt. Die Untersuchungen bringen 1988 Bilder und 386 Videos mit kinderpornografischem Inhalt hervor, gespeichert auf 18 Datenträger. Leo hatte einerseits aus dem Internet Daten heruntergeladen und andererseits selber die Kamera laufengelassen, um Nacktaufnahmen von Anna sowie Petra und auch deren Schwester zu machen.

Gemäss Anklageschrift befanden die Geschädigten sich «aufgrund ihres kindlichen Alters sowie der sozialen Abhängigkeit» dem Täter gegenüber in einer «Zwangssituation», obwohl Leo keine Gewalt habe ausüben müssen, um die Kinder gefügig zu machen. Vielmehr hatte er ihnen den Eindruck vermittelt, die sexuellen Handlungen seien Teil eines Spiels respektive wenn nahestehende Personen solcherlei vornähmen, sei dies normal.

Die Staatsanwaltschaft fordert für Leo 36 Monate Gefängnis, davon 30 Monate bedingt auf eine Probezeit von fünf Jahren. Ausserdem eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen und die Fortführung der Therapie auf eigene Kosten sowie die Anordnung einer Bewährungshilfe.

Mittelgradige Pädophilie mit hoher Rückfallgefahr

Ein Gutachten bescheinigt Leo mittelgradige Pädophilie mit hoher Rückfallgefahr. Nach der Verhaftung verbrachte Leo gut drei Monate in Untersuchungshaft, danach wurde die Haft aufgehoben zugunsten von therapeutischen Massnahmen. Unterdessen scheint er wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. Leo hat Arbeit gefunden, bezahlt monatlich 650 Franken Alimente für Sohn Nick, mit dem er gelegentlich Kontakt hat, und will demnächst mit seiner neuen Freundin zusammenziehen.

Die erhobenen Straftaten gibt er allesamt zu. Einzig beim Tatbestand der Vergewaltigung macht er vor Gericht einen Vorbehalt. Dass er «kurz mit seinem Penis respektive mit der Eichel in die Scheide der Geschädigten» eingedrungen sei, wie es in der Anklageschrift steht, will er so nicht in Erinnerung haben. «Aber ich überlasse es dem Gericht, darüber zu entscheiden», sagt Leo, der im Nachhinein seine Übergriffe bedauert.

Die Therapie habe ihm aufgezeigt, dass er «eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Situation» gehabt habe. Er habe sich eingeredet, die Kinder hätten die Wahl gehabt, mitzumachen. «Aber sie hatten nie eine Wahl. Ich war der Erwachsene, die Vertrauensperson und nutzte das schamlos aus», sagt Leo dem Amtsgericht in der Befragung.

Der Vater des missbrauchten Mädchens sitzt im Gerichtssaal

Anna ist heute 15-jährig und will nicht über die Misshandlungen reden, weder mit ihren Liebsten noch mit fachkundigen Drittpersonen. Rechtsanwältin Andrea Stäuble Dietrich erklärt in ihrem Plädoyer, Missbrauchsopfer speicherten die Erfahrungen «im Rohformat» in ihrem Traumagedächtnis ab und durchlebten sie später wieder und wieder, weshalb sie zum lebensbestimmenden Erlebnis würden. Anna werde sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Trauma auseinandersetzen und die Ereignisse aufarbeiten müssen, daran führe kein Weg vorbei.

Bei diesen Ausführungen von Stäuble Dietrich ringt in den Zuschauerreihen ein Mann um Fassung. Es ist Annas Vater. Er sitzt keine fünf Meter entfernt schräg hinter Leo, dem einstigen Familienfreund, der seine Tochter missbrauchte.

