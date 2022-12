Versuchte vorsätzliche Tötung: Messerstecher in Olten verurteilt

Amtsgericht Olten-Gösgen Er griff in Niedergösgen und Schönenwerd Männer mit einem Messer an: Nun muss der Täter das Land verlassen Der 33-Jährige, der in Niedergösgen und Schönenwerd zwei Männer verletzte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt und muss die Schweiz verlassen. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 07.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem Messer griff der Täter zwei Männer an. (Symbolbild) Jean-Christophe Bott

Im «Letzten Wort» der Hauptverhandlung dachte Arturo (alle Namen geändert) an andere. Er entschuldigte sich zunächst bei denen, die er verletzt und in Angst und Schrecken versetzt hatte. Dann drehte er sich um zum Publikum, in dem seine Mutter und eine Klasse der Kantonsschule Olten sassen. «Schlagt nicht denselben Weg ein wie ich», sagte Arturo den Schülerinnen und Schülern, «bleibt stabil.» Eine bemerkenswerte Aussage eines Mannes, dem ein forensisch-psychiatrisches Gutachten unter anderem eine verminderte Intelligenz unterstellt.

Ob er damit beim Amtsgericht Olten-Gösgen Sympathiepunkte gewann, ist nicht bekannt, geschadet hat ihm der gutgemeinte Rat an die Teenager aber bestimmt nicht. Staatsanwältin Nadja Zahnd hatte ihn der versuchten vorsätzlichen Tötung in zwei Fällen beschuldigt und zwölf Jahre Gefängnis und zwölf Jahre Landesverweisung gefordert.

Das Gericht unter Vorsitz von Amtsgerichtspräsident Ronny Rickli sprach ihn nun in einem Fall schuldig und schickt den Staatsangehörigen der Dominikanischen Republik für fünf Jahre und drei Monate hinter Gitter und verweist ihn für fünf Jahre des Landes. Die Freiheitsstrafe wird zu Gunsten einer stationären Therapie aufgeschoben.

Angeklagt wegen versuchter vorsätzlicher Tötung

Arturo war angeklagt der versuchten vorsätzlichen Tötung an Raphael und Daniele, die er am 1. März 2021 auf dem Parkplatz eines Niedergösger Tankstellenshops respektive beim Bahnhof Schönenwerd mit einem Messer angegriffen hatte.

Täter und Opfer waren miteinander bekannt. Während Raphael mit einer Schnittwunde glimpflich davonkam und den Vorfall aus heutiger Sicht eher gelassen betrachtet, sieht es bei Daniele anders aus. Bei der Einvernahme gab er unter Tränen an, noch immer Schmerzen zu verspüren und seither unter Angstzuständen zu leiden.

Er hatte im Bahnhofkiosk in Schönenwerd Zigaretten kaufen wollen, als Arturo auftauchte und Geld eintreiben wollte. Geld, das Daniele gemäss eigenen Aussagen längst zurückbezahlt hatte. Arturo jedoch schlug mit Fäusten auf Daniele ein, riss ihn zu Boden, trat ihn mit Füssen und schlug mehrmals den Kopf auf den Asphalt.

Daniele gelang es, sich zu befreien, doch als er das Handy aufheben wollte, fügte Arturo ihm hinterrücks auf Höhe des linken Schulterblatts eine Stichverletzung zu. Danach haute er ab. So steht es in der Anklageschrift. Das Gericht bezweifelt einzig, dass der Beschuldigte Danieles Kopf auf den Boden schlug, den Messerangriff indes taxiert es als versuchte vorsätzliche Tötung.

Auf den Mann im Auto eingeschlagen

Beim Vorfall in Niedergösgen wollte Raphael gemäss Anklageschrift in ein Auto einsteigen, als Arturo auf ihn losging und ihn mit Fusstritten und Faustschlägen auf den Beifahrersitz beförderte. Danach liess der Beschuldigte ein Messer aufklappen und stach nur deshalb in die Kopfstütze, weil Raphael rechtzeitig den Kopf zur Seite bewegte.

Das Opfer wehrte auch die weiteren Angriffe ab und konnte das Auto durch die Fahrertür verlassen und flüchten. Den Stich in die Kopfstütze bezeichnet das Gericht als Einschüchterungsversuch und die Situation danach als nicht ganz so bedrohlich, weshalb es Arturo lediglich wegen einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand verurteilt.

Unter Einfluss von Alkohol und Kokain

Er sei damals unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain gestanden und habe drei Tage lang nicht geschlafen, «sonst wäre es nie dazu gekommen», erzählte Arturo dem Amtsgericht. Er erzählte auch, gar nicht zu wissen, warum er zum Tankstellenshop in Niedergösgen respektive zum Bahnhof in Schönenwerd gegangen sei und was sich dort zutrug.

«Die Opfer wissen mehr als ich.» Manchmal sagte er, er erinnere sich an nichts, nur um dann doch wieder detailreich zu schildern, was da und dort zu welchem Zeitpunkt passierte. Arturo gab auf Fragen des Gerichts bereitwillig und ausführlich Antwort. Er hätte auch vom Recht des Beschuldigten, jegliche Aussagen zu verweigern, Gebrauch machen können.

Arturo befand sich bereits vor dem Gerichtsprozess im vorzeitigen Massnahmenvollzug und wurde therapiert. Das forensisch-psychiatrische Gutachten geht von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung des Beschuldigten und einem sehr hohen Rückfallrisiko aus, sollte die Therapie nicht fortgeführt werden.

Der 33-jährige Arturo, Vater dreier Töchter von drei Frauen, steht ausserdem vor einem Berg finanzieller Verpflichtungen. Zu den mehr als 200’000 Franken Schulden kommen die hohen Folgekosten des Ausrasters vom 1. März 2021, darunter Verfahrenskosten von 37’000 Franken und Schadenersatz (3364.50 Franken) sowie Genugtuung (2500 Franken) für Daniele.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen